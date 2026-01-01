Lời khai của "hiệp sĩ" đường phố Nguyễn Thanh Hải vừa bị bắt tạm giam

Ngày 1/1, Nguyễn Thanh Hải, 55 tuổi, từng được gọi là hiệp sĩ đường phố cùng 40 người khác bị Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TP HCM bắt để điều tra về 5 tội danh: Cưỡng đoạt tài sản, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Mua bán người; Tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép; Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Theo cơ quan điều tra, đây là đường dây tội phạm xuyên quốc gia với thủ đoạn tinh vi, lợi dụng danh nghĩa "giải cứu" người lao động bị lừa bán sang Campuchia để trục lợi.

Cơ quan điều tra cáo buộc, từ năm 2023 đến nay, nhóm của Hải đã cưỡng đoạt tài sản của 120 người với tổng số tiền hơn 16,7 tỷ đồng. Riêng ông này bỏ túi hơn 2,2 tỷ đồng, thông tin này được đăng tải trên tờ VnExpress.

"Hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải làm việc với cơ quan điều tra (Ảnh: Công an nhân dân).

Tờ VTC News thuật lại lời khai của Nguyễn Thanh Hải cho thấy, đối tượng này đã chủ động xây dựng hình ảnh “hiệp sĩ cứu người bị lừa sang Campuchia” thông qua nhiều tài khoản mạng xã hội có lượng người theo dõi lớn.

Hải thường xuyên đăng tải các video, bài viết thể hiện việc “giải cứu miễn phí, không nhận tiền” nhằm tạo uy tín và lấy lòng tin của các gia đình đang có người thân bị giam giữ tại các khu lừa đảo ở Campuchia.

Tuy nhiên, theo lời khai, mọi cuộc “giải cứu” đều gắn với điều kiện phải có tiền.

Khi thân nhân nạn nhân liên hệ nhờ giúp đỡ, Hải yêu cầu chuyển tiền trước, nếu không đáp ứng sẽ từ chối hỗ trợ. Nhóm của Hải còn tổ chức tiếp nhận người dân tại địa điểm cố định, phân công người ghi nhận thông tin, quay video phỏng vấn, dàn dựng nội dung, chỉnh sửa clip để đăng tải lên mạng xã hội như một hình thức quảng bá cho hoạt động phạm tội.

Khi xác định được vị trí nạn nhân đang bị giữ tại các “sào huyệt” lừa đảo ở Campuchia, Nguyễn Thanh Hải móc nối với các đầu mối bên kia biên giới để đưa người ra ngoài. Hải và đồng bọn nâng khống số tiền chuộc, yêu cầu thân nhân nạn nhân chuyển tiền qua nhiều tài khoản trung gian.

Các bị can trong vụ án (Ảnh: Tiền phong).

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát hình sự) đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét, truy bắt các đối tượng liên quan đang lẩn trốn, đồng thời phối hợp các đơn vị chức năng rà soát, lập danh sách nạn nhân tại Campuchia để có phương án giải cứu kịp thời.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các lời mời chào việc làm, xuất cảnh không rõ ràng trên mạng xã hội, khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ theo quy định, thông tin này được thuật lại trên tờ Người lao động.