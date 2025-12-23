Cảnh sát đột kích một căn nhà, bắt Bùi Thị Hường và 14 người khác

Ngày 20/12 vừa qua, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã triệt xóa một sới bạc, bắt quả tang 15 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại nhà của Bùi Thị Hường, sinh năm 1978 trú tại xã Nguyệt Ấn.

Tại đây, cảnh sát thu giữ tại chiếu bạc 220 triệu đồng và nhiều tang vật khác có liên quan.

Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật (Ảnh: Công an Thanh Hoá).

Theo kết quả điều tra ban đầu, đây là ổ nhóm đánh bạc có nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự ở nhiều địa phương khác đến tham gia.

Trong số 15 đối tượng bị bắt giữ, có 4 đối tượng ở xã Cẩm Thủy, 3 đối tượng ở xã Nguyệt Ấn, 3 đối tượng ở xã Cẩm Thạch; 5 đối tượng còn lại ở các xã Ngọc Lặc, Minh Sơn, Thọ Lập, Ngọc Liên và Hoằng Châu.

Theo lời khai của các đối tượng, sới bạc này do Lê Thế Tài; Cao Hữu Kiên và Lường Quốc Trúc đứng ra tổ chức, tham gia điều hành và thuê nơi ở của Bùi Thị Hường làm địa điểm để tổ chức cho các đối tượng đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa. Trong đó, Cao Hữu Kiên và Lường Quốc Trúc có vai trò đi tìm địa điểm, thu tiền hồ và xóc cái.

Trong sới bạc còn có các đối tượng làm tín dụng, khi các con bạc cần tiền thì cho vay tiền hoặc cầm cố tài sản. Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng đã thuê người canh gác, cảnh giới nghiêm ngặt từ vòng ngoài.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định tạm giữ hình sự 15 đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng.