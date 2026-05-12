Lời khai chấn động của sao nữ bị bắt vì ma túy đá: Bị 1 doanh nhân cưỡng ép sử dụng, giao nộp video bằng chứng cho cảnh sát

Từng xuất hiện với hình ảnh nóng bỏng, quyến rũ và cuộc sống xa hoa trên mạng xã hội, nhưng vào năm 2024, Kim Na Jung đã gây chấn động showbiz Hàn Quốc vì bê bối ma túy. Vào ngày 11/11/2024, người mẫu này gây xôn xao khi đăng hàng loạt story khó hiểu lên Instagram. Khi đó, Kim Na Jung cho biết cô đang ở Philippines và mạng sống bị đe dọa: "Tôi sợ đến nỗi không thể bắt taxi đến sân bay, xin hãy giúp tôi", "Tôi cảm thấy mình sẽ chết nếu lên chuyến bay này, tôi sẽ chết nếu rời Manila, sân bay không an toàn"... Những dòng trạng thái hoảng loạn khiến nhiều người nghĩ rằng nữ người mẫu gặp vấn đề tâm lý. Nhưng sau đó, chính Kim Na Jung đã đăng đàn thừa nhận mình đã sử dụng ma túy tại Manila và xuất hiện triệu chứng hoang tưởng, ảo giác.

Cũng trong ngày Kim Na Jung bất ổn, mẹ nữ người mẫu đã trình báo cảnh sát Hàn Quốc vì nghi ngờ con gái bị bắt cóc tại Philippines. Không lâu sau, Kim Na Jung đã cầu cứu Đại sứ quán Hàn Quốc ở Philippines nhờ giúp đỡ. Cô được họ hỗ trợ đi từ khách sạn đến sân bay, và lên máy bay trở về Hàn Quốc an toàn. Đại sứ quán Hàn Quốc không tiết lộ cụ thể họ hỗ trợ Kim Na Jung như thế nào và người mẫu này đang gặp phải nguy hiểm gì. Dù đã xóa toàn bộ story khi lên máy bay trở về Hàn Quốc, Kim Na Jung vẫn không thoát khỏi làn sóng chỉ trích. Nhiều người đã gửi đơn yêu cầu Sở cảnh sát Seoul điều tra triệt để nghi vấn sử dụng ma túy ở nước ngoài của Kim Na Jung.

Ngày 12/11/2024, Kim Na Jung bị cảnh sát bắt giữ ngay tại Sân bay Quốc tế Incheon sau khi trở về từ Philippines. Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy nữ người mẫu dương tính với methamphetamine - loại ma túy đá cực nguy hiểm và cần sa. Tại cơ quan điều tra, nữ người mẫu đã thừa nhận hành vi sử dụng ma túy ở nước ngoài. Tuy nhiên, Kim Na Jung khai với cảnh sát rằng cô không nghiện ma túy. Người mẫu này cũng khẳng định bản thân chỉ sử dụng chất cấm "đúng 1 lần và trong hoàn cảnh không tự nguyện".

Cô cho biết vốn sang Philippines để quảng bá cho thương hiệu nội y và mỹ phẩm mới. Tại đây, thông qua người quen cô quen biết một doanh nhân trẻ A. và được mời tham sự 1 bữa tiệc. Thế nhưng, cuộc vui nhanh chóng biến thành cơn ác mộng. Theo Kim Na Jung, trong bữa tiệc đó, cô đã bị doanh nhân A. trói tay, đeo bịt mắt và ép hít chất lạ. Người đàn ông thậm chí cho biết bản thân có mang theo súng và còn cho Kim Na Jung xem qua chúng nên cô không còn cách nào khác ngoài nghe theo lời y. Thân tín của doanh nhân A. còn dùng điện thoại quay lại cảnh Kim Na Jung sử dụng ma túy. Sau đó, Kim Na Jung nhân lúc người của A. sơ hở chuyển video qua điện thoại mình rồi cố gắng gửi bằng chứng ra ngoài bằng AirDrop (chức năng chia sẻ tập tin không dây của điện thoại di động). Người mẫu đã nộp video này cho cảnh sát như bằng chứng chứng minh cô bị ép buộc sử dụng ma túy trong tình trạng không thể chống cự.

Sau quá trình điều tra, cảnh sát xác định rằng video bằng chứng do phía Kim Na Jung cung cấp không đủ để chứng minh cô đã bị cưỡng ép dùng ma túy và chuyển hồ sơ vụ việc lên cơ quan công tố. Kim Na Jung bị truy tố không giam giữ với cáo buộc vi phạm Luật Kiểm soát ma túy (sử dụng methamphetamine và cần sa tổng hợp). Tháng 5/2025, Kim Na Jung đăng tải hình ảnh mới cắt tóc ngắn trên trang cá nhân. Đây cũng là bài đăng cuối cùng của cô vì không lâu sau tất cả tài khoản MXH của người đẹp này đều biến mất không dấu vết. Truyền thông cũng không còn bất kỳ thông tin nào của Kim Na Jung. Do đó, dân tình suy đoán vụ án ma túy ca nữ người mẫu đã được xét xử kín và Kim Na Jung đã đi tù.

Kim Na Jung sinh năm 1992, giành chiến thắng trong cuộc thi tuyển chọn người mẫu cho tạp chí MAXIM. Cô đảm nhận vai trò MC cho bản tin thời tiết theo phong cách gợi cảm của tạp chí này. Trên mạng xã hội, Kim Na Jung có đến 245.000 người theo dõi. Cô từng xuất hiện trên chương trình No Back Tak Jae Hoon, The Community...

