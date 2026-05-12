Trung tâm Dự báo Khí tượng cảnh báo đợt nắng nóng mới nhất

Những ngày tới, nhiều gia đình có thể sẽ cảm nhận rõ hơn không khí oi bức ngay cả khi ở trong nhà. Quạt điện phải chạy gần như cả ngày, điều hòa được bật lâu hơn, còn những căn phòng hướng Tây hoặc nhiều cửa kính dễ rơi vào tình trạng hầm hập từ trưa đến chiều.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 12-13/5, khu vực Nam Bộ có nắng nóng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%, thời gian nắng nóng tập trung từ 12-16 giờ. Nắng nóng tại Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng 15-16/5.

Tại Trung Bộ, ngày 13/5, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C. Riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Khu vực Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ, từ ngày 14/5 nắng nóng diện rộng có khả năng mở rộng ra Bắc Bộ.

Cảnh báo nắng nóng trong nhiều ngày tới từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia

Một điểm đáng chú ý là cơ quan khí tượng cảnh báo nhiệt độ trong bản tin dự báo và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch 2-4 độ C, thậm chí cao hơn, tùy điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Điều này lý giải vì sao nhiều người thấy nóng rát, mệt nhanh hơn khi di chuyển trên đường phố hoặc ở trong các khu vực đô thị nhiều bê tông, ít cây xanh.

Không chỉ nóng ngoài trời, căn nhà cũng có thể trở thành "bẫy nhiệt"

Trong những ngày nắng nóng cao điểm, ở trong nhà không đồng nghĩa với việc hoàn toàn tránh được tác động của nhiệt độ cao. Với các căn hộ, nhà phố hoặc phòng trọ có hướng nắng gắt, tường và cửa kính hấp thụ nhiệt trong nhiều giờ có thể khiến không gian bên trong nóng âm ỉ đến tận tối.

Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo, trong các đợt nắng nóng, người dân nên cố gắng giữ không gian sống mát, đặc biệt với trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có bệnh nền. Một nguyên tắc quan trọng là hạn chế để nắng chiếu trực tiếp vào nhà vào ban ngày, đồng thời tận dụng thời điểm tối muộn hoặc sáng sớm, khi không khí ngoài trời đã dịu hơn, để thông gió.

Thói quen mở cửa cả ngày với suy nghĩ "cho thoáng" đôi khi lại phản tác dụng. Nếu bên ngoài đang nóng hơn trong nhà, luồng khí nóng sẽ tràn vào, khiến phòng càng oi bức. Với những căn phòng có cửa hướng Tây, ban ngày nên kéo rèm, đóng bớt cửa, che nắng từ bên ngoài nếu có thể. Việc chặn nóng ngay từ đầu thường hiệu quả hơn so với chờ căn phòng nóng lên rồi mới bật thiết bị làm mát.

Một số nguồn sinh nhiệt trong nhà cũng dễ bị bỏ qua. Bếp nấu, lò nướng, đèn chiếu sáng, tivi, máy tính, sạc điện thoại, thiết bị điện hoạt động liên tục đều góp phần làm căn phòng nóng hơn. Vào khung giờ 11-16 giờ, khi nhiệt độ ngoài trời đạt đỉnh, việc hạn chế nấu nướng lâu, tắt bớt thiết bị không cần thiết và ưu tiên sinh hoạt trong căn phòng mát nhất của nhà là điều nên làm.

Làm mát đúng cách để dễ chịu hơn mà không khiến tiền điện tăng vọt

Trong mùa nắng nóng, điều hòa thường là thiết bị được sử dụng nhiều nhất. Tuy nhiên, đặt nhiệt độ quá thấp không phải lúc nào cũng giúp cơ thể dễ chịu hơn, trong khi lại làm điện năng tiêu thụ tăng đáng kể.

WHO gợi ý, nếu sử dụng điều hòa, người dân có thể đặt nhiệt độ khoảng 27 độ C và bật thêm quạt điện để tăng cảm giác mát. Cách làm này giúp luồng khí mát phân bổ đều hơn trong phòng, thay vì phải hạ nhiệt độ điều hòa xuống quá thấp.

EVN cũng khuyến nghị người dân nên cài đặt điều hòa ở mức hợp lý, khoảng 26-27 độ C. Theo EVN, điều hòa là thiết bị tiêu thụ nhiều điện trong gia đình vào mùa hè; việc giảm mỗi 1 độ C có thể làm điện năng tiêu thụ tăng thêm khoảng 7-10%. Vì vậy, tăng nhiệt độ điều hòa lên mức hợp lý, kết hợp quạt, vệ sinh lưới lọc và bảo dưỡng định kỳ là những cách giúp căn phòng vẫn mát mà không làm hóa đơn điện tăng quá mạnh.

Một lưu ý khác là không nên vừa mở cửa vừa bật điều hòa. Khi cửa phòng mở liên tục, khí nóng bên ngoài tràn vào khiến máy phải hoạt động nhiều hơn để bù lại lượng nhiệt thất thoát. Nếu phòng quá kín, người dân có thể thông gió định kỳ vào thời điểm mát hơn trong ngày, thay vì mở cửa trong lúc điều hòa đang chạy liên tục.

Với những gia đình không có điều hòa, quạt điện vẫn có thể giúp cơ thể dễ chịu hơn nếu dùng đúng cách. Nên đặt quạt ở vị trí tạo luồng gió lưu thông, tránh để quạt thổi trực tiếp vào người trong thời gian dài khi đang ra nhiều mồ hôi. Vào buổi tối, nếu ngoài trời đã mát hơn, có thể mở cửa ở hai hướng để tạo đối lưu, giúp đẩy bớt khí nóng tích tụ trong nhà.



