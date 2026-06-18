Lời khai các đối tượng bán hợp đồng kỳ nghỉ: Lương cứng chỉ 5 triệu đồng, hưởng 6% giá trị mỗi hợp đồng

Lời khai ban đầu của các đối tượng cho biết, mục tiêu của chúng là lấy tiền của khách càng nhiều càng tốt.

Mới đây, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án tại 23 công ty liên quan đến hoạt động mua bán “kỳ nghỉ” có dấu hiệu lừa đảo, đồng thời khởi tố 187 bị can để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong khi đó, tại TP. Hồ Chí Minh, sau thời gian xác minh, điều tra, sáng 17/6, Công an TP. Hồ Chí Minh đã đồng loạt khám xét và bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan đến đường dây kinh doanh các gói “sở hữu kỳ nghỉ” có dấu hiệu lừa đảo với quy mô lớn.

Các đối tượng trong vụ án (Ảnh: VTV)

Theo thông tin ban đầu, cơ quan chức năng xác định gần 500 người đã trở thành nạn nhân, với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 181 tỷ đồng, theo VTV.

Theo tài liệu điều tra, các doanh nghiệp này vận hành theo mô hình bán hàng được tổ chức chặt chẽ với sự phân công vai trò cụ thể. Trong đó, đội ngũ nhân viên kinh doanh là lực lượng trực tiếp tiếp cận, tạo dựng niềm tin và thuyết phục khách hàng ký kết các hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ có giá trị từ vài trăm triệu đến gần một tỷ đồng.

Để thu hút khách hàng, các công ty thường sử dụng hình thức gọi điện mời tham dự hội thảo, sự kiện giới thiệu sản phẩm với lời hứa tặng voucher du lịch miễn phí, kỳ nghỉ dưỡng tại các khu resort hoặc khách sạn cao cấp. Nhiều người tham gia chỉ với tâm lý nhận quà hoặc tìm hiểu thông tin, nhưng sau đó bị cuốn vào các buổi tư vấn kéo dài nhiều giờ.

Theo VTV, tại các sự kiện này, nhân viên tư vấn liên tục giới thiệu về những lợi ích của sản phẩm "sở hữu kỳ nghỉ", từ quyền nghỉ dưỡng tại các khu du lịch cao cấp cho tới khả năng chuyển nhượng, cho thuê để sinh lời trong tương lai. Các gói dịch vụ được chào bán có giá từ khoảng 200 - 900 triệu đồng tùy thời hạn hợp đồng.

Đáng chú ý, lời khai ban đầu của các đối tượng cho thấy doanh số và giá trị hợp đồng là tiêu chí quan trọng hàng đầu. Một số đối tượng khai nhận mục tiêu trong quá trình tư vấn là khiến khách hàng chi ra số tiền càng lớn càng tốt. Thu nhập của nhân viên không đến từ mức lương cố định mà chủ yếu phụ thuộc vào khoản hoa hồng được hưởng trên mỗi hợp đồng ký thành công.

Theo lời khai được VTV dẫn lại, nhiều nhân viên chỉ nhận mức lương cứng khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, họ có thể được hưởng khoảng 6% giá trị hợp đồng. Điều này đồng nghĩa với việc một hợp đồng trị giá 500 triệu đồng có thể mang lại khoản hoa hồng lên tới 30 triệu đồng, cao gấp nhiều lần mức lương cơ bản.

Chính cơ chế trả thưởng này được cho là đã tạo áp lực doanh số rất lớn đối với đội ngũ bán hàng. Càng thuyết phục được khách hàng ký những hợp đồng có giá trị cao, khoản hoa hồng mà nhân viên nhận được càng lớn. Đây cũng là lý do nhiều đối tượng tìm mọi cách để thúc đẩy khách hàng ký kết và thanh toán ngay tại sự kiện.

Ban đầu, để tạo niềm tin, các nhân viên thường đưa ra hàng loạt cam kết hấp dẫn như được giảm giá đặc biệt nếu ký hợp đồng trong ngày, có thể chuyển nhượng dễ dàng khi không còn nhu cầu sử dụng hoặc cho thuê để thu lợi nhuận. Tuy nhiên, phần lớn những cam kết này chỉ được trao đổi bằng miệng và không được thể hiện trong nội dung hợp đồng hay các văn bản pháp lý đi kèm.

Theo VTV Thời sự, đối tượng Hoàng Nhất Long, Giám đốc Công ty Sunlad Travel khai nhận: “Từ ban đầu, mục đích của tôi là lấy tiền của khách hàng càng nhiều càng tốt và có những suy nghĩ lừa tiền của khách”.

Đối tượng Hoàng Nhất Long, Giám đốc Công ty Sunlad Travel

Đối tượng Huỳnh Quang Anh, nhân viên tư vấn Công ty TNHH Jungle Journey Travel, khai: “Bọn em được trả lương cứng 5 triệu, cứ chốt 1 hợp đồng sẽ nhận 6% tổng giá trị hợp đồng. Sau khoảng 30-60 ngày sẽ hoàn trả lại tiền cho khách, hứa mua lại cam kết nhưng thực ra đó chỉ là lời hứa, không có gì đảm bảo hay chắc chắn”.

Đối tượng này khai nhận lương cứng chỉ có 5 triệu và chủ yếu nhận từ khoản hoa hồng lớn

Hơn nữa, đối tượng Khúc Thùy Diễm, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Jungle Journey Travel cũng khai nhận hành vi: “Tôi được trao đổi và nắm quy trình hoạt động, nhân viên cấp dưới sẽ thực hiện các công việc được phân công. Tôi thấy chính sách của công ty hiện tại là không đúng và thực sự rất ăn năn, hối lỗi về những việc đã xảy ra".

Đối tượng Diễm cảm thấy rất ăn năn về những gì xảy ra

Hiện Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng cá nhân trong đường dây, đồng thời triển khai các biện pháp thu hồi tài sản nhằm bảo vệ quyền lợi cho các bị hại.

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