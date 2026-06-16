Vụ giám thị gợi ý thí sinh cho con của đồng nghiệp xem bài thi ở Quảng Ninh: Số phận 2 bài thi ra sao?

Thí sinh V.H.H. phản ánh những vấn đề xảy ra trong phòng thi khiến nam sinh bị ảnh hưởng tâm lý.

Liên quan đến vụ việc giám thị gợi ý thí sinh cho bạn xem bài tại buổi thi ngày 12/6 kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026 xảy ra tại điểm thi Trường THPT Cẩm Phả (Quảng Ninh) gây xôn xao dư luận, nhiều người bày tỏ thắc mắc 2 bài thi của 2 thí sinh có được công nhận hay không?

Thông tin trên báo Dân trí, đại diện Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Ninh cho biết ngành giáo dục tỉnh đã xác minh, xử lý dứt điểm vụ việc và báo cáo Bộ Giáo dục & Đào tạo cùng UBND tỉnh.

Kết quả xác minh cho thấy vụ việc không liên quan đến trách nhiệm của 2 thí sinh. Thí sinh được phụ huynh nhờ giám thị giúp đỡ không xem được bài của bạn, đồng thời cũng không thay đổi đáp án theo nội dung giám thị gợi ý. Do đó, bài thi của cả 2 học sinh vẫn được công nhận và xử lý bình thường.

Theo đại diện Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Quảng Ninh, đối với thí sinh phản ánh sự việc, em này cho rằng bản thân đã bị ảnh hưởng tâm lý trong quá trình làm bài. Tuy nhiên, bài thi không thể hiện được yếu tố này nên không có căn cứ để xem xét điều chỉnh điểm. Thí sinh cũng không phản ánh sự việc ngay tại thời điểm diễn ra mà sau khi kết thúc kỳ thi mới đăng lên mạng.

Như đã đưa tin, ngày 15/6, Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Ninh đã có báo cáo kết quả xác minh, xử lý nội dung phản ánh liên quan.

Báo Thanh Niên thông tin, theo kết quả xác minh, thí sinh phản ánh sự việc là em V.H.H. Sự việc xảy ra tại phòng thi 1528, điểm thi Trường THPT Cẩm Phả. Sau khi kết thúc buổi thi môn tự chọn sáng 12/6, V.H.H. đã phản ánh sự việc trong nhóm Zalo lớp 12A8. Sự việc sau đó lan truyền trên mạng xã hội.

Trước đó, thí sinh N.T.H. có mẹ là bà Trần Thị Bích Hảo, giáo viên Trường THPT Cẩm Phả. Trước kỳ thi tốt nghiệp, bà Hảo đã đề nghị ông Tô Văn Tiến, giáo viên Trường THCS & THPT Hải Đông nếu được coi thi tại phòng của N.T.H. thì giúp đỡ, tạo điều kiện để thí sinh làm bài tốt nhất.

Trong buổi thi sáng ngày 12/6, ông Tiến được phân công làm Giám thị 2 tại phòng thi 1528 nơi thí sinh N.T.H. dự thi. Trong quá trình coi thi, nam giáo viên đã đứng gần vị trí của 2 thí sinh và đề nghị V.H.H. trao đổi, giúp đỡ N.T.H. làm bài. Tuy nhiên, V.H.H. không đồng ý nên N.T.H. không xem được bài của bạn. Thí sinh này cũng không sửa đáp án theo nội dung ông Tiến gợi ý.

Cùng làm nhiệm vụ coi thi tại phòng thi 1528, bà Vũ Ngọc Hà (giáo viên Trường THPT Nguyễn Bình, là Giám thị 1) không trực tiếp nhắc bài nhưng đã không ngăn chặn, không báo cáo hành vi vi phạm của ông Tiến lên Trưởng điểm thi về vi phạm xảy ra.

Ngoài ra, bà Phạm Thị Nhung, giáo viên Trường TH và THCS Quảng La được phân công giám sát phòng thi 1527 và 1528 đã không phát hiện hành vi vi phạm của hai giám thị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Ninh xác định hành vi của ông Tô Văn Tiến và bà Vũ Ngọc Hà vi phạm Quy chế thi tốt nghiệp THPT; việc bà Trần Thị Bích Hảo nhờ vả giám thị đã ảnh hưởng đến thí sinh và uy tín của ngành giáo dục. Trần Thị Bích Hảo và ông Tô Văn Tiến bị kỷ luật cảnh cáo; Bà Vũ Ngọc Hà bị kỷ luật khiển trách.

Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Ninh cũng yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm đối với lãnh đạo điểm thi Trường THPT Cẩm Phả và bà Phạm Thị Nhung, giám sát phòng thi, để xem xét xử lý theo quy định.