Vào ngày 6/12, chương trình Unanswered Questions của SBS đã hé lộ những tình tiết mới của vụ án nữ ca sĩ Kim Soo Jin bị cáo buộc giết chính con gái mình. Vào 16h54 chiều ngày 22/9, nữ ca sĩ này đã lái xe đưa con gái đang bất tỉnh đến phòng cấp cứu ở Namhae, cầu xin các bác sĩ cứu sống con. Mặc dù được cấp cứu ngay lập tức, nhưng nữ sinh viên năm nhất đại học 20 tuổi tên Lee Seo Yeon (bí danh) đã tử vong khi đến nơi.

1 nhân viên bệnh viện nhớ lại: "Bà ấy cứ khăng khăng rằng con gái mình vẫn còn sống. Khi thi thể được chuyển đến nhà xác, bà ấy lại ngất xỉu". Nhưng điều khiến các nhân viên y tế lo ngại là những vết bầm tím và vết bỏng nghiêm trọng xuất hiện trên khắp cơ thể nạn thân.

Nữ ca sĩ Kim Soo Jin là nghi phạm trong cái chết của con gái

Kim Soo Jin nhanh chóng bị cảnh sát bắt giữ do nghi ngờ bỏ rơi con gái dẫn đến tử vong. Các nhà điều tra Lee Seo Yeon bị thương nặng tại 1 trung tâm văn hóa, nơi người mẹ đến lắp đặt thiết bị âm thanh. Sau đó, cô gái trẻ bị bỏ lại trong xe khoảng 25 tiếng trước khi được đưa đến bệnh viện.

Kim Soo Jin phủ nhận việc gây thương tích. Thay vào đó, ca sĩ này đổ tội cho người đàn ông họ Ahn - bạn đời đang chung sống như vợ chồng của cô. Kim Soo Jin khai Ahn đã đánh con gái của cô đến mức gần mất thị lực, đồng thời tấn công tình dục cô. Trong khoảng thời gian tạm giam, Kim Soo Jin đã liên tục viết thư kêu oan. Hiện tại, nhà chức trách đang nỗ lực xác minh những lời khai mâu thuẫn của nữ ca sĩ và người đàn ông họ Ahn.

Nạn nhân chỉ mới 20 tuổi

Chiếc ô tô mà nạn nhân bị bỏ lại trong tình trạng thương nặng

Điều đáng sợ là trước khi xảy ra vụ việc, Kim Soo Jin khá nổi tiếng tại địa phương. Người phụ nữ này làm ca sĩ kiêm phát thanh viên truyền hình, thường xuyên xuất hiện trên truyền thông và tham gia các hoạt động từ thiện. Nhiều người dân từng ca ngợi Kim Soo Jin là người tốt bụng, cởi mở, nhân hậu. Ca sĩ này còn có bằng y khoa từ 1 trường đại học danh tiếng ở Seoul, chiến thắng cuộc thi sắc đẹp, làm đại sứ cho nhiều tổ chức địa phương.

Một người quen thân thiết cho biết: “Cô ấy rất chu đáo và tốt bụng đến nỗi chúng tôi còn gọi cô ấy là 'ca sĩ thiên thần'”. Sự tương phản giữa hình ảnh này và những vết thương tàn khốc trên cơ thể con gái khiến nhiều người sửng sốt. Liệu người mẹ này bị vu khống, hay thực sự đang che giấu một sự thật đen tối hơn dưới danh tiếng nhân ái của mình?

Khi cả Kim Soo Jin và người đàn ông họ Ahn đang cáo buộc lẫn nhau, các nhà điều tra giờ đây phải gỡ rối một mạng lưới mâu thuẫn, nguy cơ lạm dụng và những bí mật gia đình đã che giấu từ lâu. Những vấn đề cần giải quyết giờ đây là nguyên nhân và thời điểm nạn nhân bị thương, liệu sự lạm dụng kéo dài hay bạo lực đột ngột có đóng vai trò gì không. Lời khai từ người quen, thành viên gia đình và độ tin cậy của những lá thư Kim Soo Jin viết khi bị giam giữ cũng sẽ được xem xét kỹ lưỡng.