Lợi dụng fan nam 70 tuổi yếu lòng, nữ streamer vay hàng trăm triệu, định "quỵt" luôn không trả

Trong xã hội hiện đại, sự cô đơn của người cao tuổi đang trở thành mảnh đất màu mỡ cho các hành vi thao túng tâm lý và lừa đảo tình cảm trực tuyến.

Mới đây, câu chuyện đau lòng do cô Trương (sống tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) chia sẻ đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ dư luận.

Bố của cô – ông Trương, một cụ ông 70 tuổi làm nghề công nhân vệ sinh trên một hòn đảo nhỏ đã rơi vào cái bẫy tình cảm ảo kéo dài suốt 3 năm với một nữ streamer kém mình gần 40 tuổi. Hệ quả là không chỉ toàn bộ số tiền tích góp dưỡng già bị "bào mòn" sạch sẽ, mà niềm tin của cụ ông cũng hoàn toàn sụp đổ. Vụ việc hiện đã được cơ quan cảnh sát chính thức thụ lý điều tra hình sự.

Theo lời cô con gái, cha bà năm nay đã 70 tuổi. Mặc dù tuổi đã cao, ông vẫn chăm chỉ làm công nhân vệ sinh trên một hòn đảo ở Chiết Giang để tự nuôi sống bản thân, với thu nhập khoảng 6.000 nhân dân tệ (khoảng 23 triệu đồng) một tháng. Do cha mẹ ly hôn từ lâu, cô sống cùng mẹ và ít khi liên lạc nên không nắm rõ đời sống riêng tư hay biến động tài chính của cha.

Mọi chuyện vỡ lở vào đầu năm nay, khi cô hỏi cha về tiền thuê nhà. Lúc này, ông Trương mới ngậm ngùi thú nhận tài khoản ngân hàng đã không còn một đồng nào. Toàn bộ số tiền tích lũy đều đã được chuyển cho một nữ streamer.

Nguồn cơn bắt đầu từ đầu năm 2023, khi ông Trương vô tình xem được kênh livestream của Dương, một nữ streamer 30 tuổi sống tại Trùng Khánh. Trên sóng trực tiếp, Dương liên tục gửi lời ngọt ngào và bày tỏ mong muốn làm vợ của ông Trương. Rơi vào lưới tình ngọt ngào, cụ ông 70 tuổi không thể cưỡng lại sự cám dỗ. Ông bắt đầu donate cho nữ streamer này số tiền tổng cộng lên tới khoảng 120.000 nhân dân tệ (khoảng 465 triệu đồng), trước khi cô đồng ý kết bạn qua ứng dụng WeChat.

Nhật ký trò chuyện giai đoạn 2023 - 2026 cho thấy hai người thường xuyên xưng hô là "chồng" và "vợ". Bên cạnh số tiền doante trên nền tảng, Dương liên tục nghĩ ra đủ lý do để vay tiền ông Trương: bản thân bị bệnh nặng, cần phẫu thuật, chi phí sinh hoạt hàng ngày không đủ. Vào giữa tháng 5 năm 2023, Dương gửi cho ông Trương các giấy tờ y tế nói rằng cô bị bệnh nặng cần tiền gấp. Khi ông Trương tỏ ra nghi ngờ và yêu cầu cô gửi thẻ căn cước (CMND) cũng như hoàn trả các khoản nợ cũ, Dương đã đánh vào lòng trắc ẩn: "Em bị bệnh. Anh có thể cứu mạng em không? Em không đùa đâu. Em biết anh đã đối xử tốt với em thế nào, em sẽ đền đáp anh trong tương lai".

Cụ ông mềm lòng lại tiếp tục chuyển tiền. 12 ngày sau, Dương gửi một tấm ảnh chụp thẻ căn cước để củng cố niềm tin. Đến tháng 6 năm 2023, theo yêu cầu của ông Trương, Dương đã viết một giấy ghi nợ bằng văn bản: "Hôm nay tôi đã vay 69.500 nhân dân tệ từ Trương XX. Giấy nợ này có giá trị dài hạn, với lãi suất tính theo lãi suất cố định của ngân hàng".

Trong 3 năm, ngoài giấy nợ này, Dương còn vay nhiều khoản tiền bằng lời nói với tổng số tiền nợ vượt quá 80.000 nhân dân tệ (khoảng 310 triệu đồng). Ông Trương đã thực hiện hơn 100 giao dịch chuyển tiền cho cô, bao gồm cả tiền mừng lễ tết, sinh nhật và mua sắm quà cáp.

Dù liên tục chuyển tiền và duy trì mối quan hệ xưng hô vợ chồng, ông Trương chưa bao giờ được gặp mặt trực tiếp nữ streamer.

Mỗi lần ông đề xuất gặp mặt ngoài đời, Dương đều đưa ra hàng loạt lý do để từ chối: hỏng điện thoại, bị mất máy, bị người khác giữ điện thoại, hoặc lấy lý do "chờ chọn ngày tốt".

Cú lừa chỉ chính thức bị vạch trần vào tháng 5 năm nay (2026). Sau khi ông Trương kiên quyết thúc giục, Dương thông báo cô đã lên xe buýt để đến gặp ông, nhưng giữa đường thì "đường bị sập" nên không thể đi tiếp. Nghi ngờ, cô con gái đã giúp cha kiểm tra thông tin giao thông trên tuyến đường đó và xác nhận hoàn toàn không có sự cố sập đường nào xảy ra. Đến lúc này, cụ ông 70 tuổi mới bừng tỉnh nhận ra mình đã rơi vào kịch bản lừa đảo hoàn hảo.

Cô con gái sau đó đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội. Một cư dân mạng làm trong lĩnh vực chống lừa đảo đã kiểm tra bức ảnh chụp thẻ căn cước mà Dương gửi cho ông Trương và chỉ ra rằng các chi tiết trên đó có dấu hiệu cắt ghép, chỉnh sửa bằng Photoshop. Khi bị đối chất, Dương vẫn khăng khăng phủ nhận. Ngày 23 tháng 5, khi cô con gái trực tiếp nhắn tin yêu cầu giải quyết khoản nợ, Dương đáp lại một cách thản nhiên: "Tôi chưa bao giờ lừa dối cha cô về tiền bạc. Mọi khoản tiền đều do ông ấy tự nguyện chuyển, tôi cũng đã viết giấy nợ. Đây là chuyện riêng giữa hai chúng tôi".

Sau khi cuộc thương lượng không đi đến đâu, cô Trương đã đưa cha đến đồn cảnh sát địa phương để trình báo.

Trong cuộc đối thoại gần nhất với phóng viên báo chí, nữ streamer thừa nhận cô có nợ tiền ông Trương, việc dùng thẻ căn cước giả là có thật và cô đang gom tiền để trả. Tuy nhiên, cô lại đưa ra những góc nhìn biện hộ cho hành vi của mình:

"Chúng tôi quen nhau 3 năm, khi gặp khó khăn thì tôi xin tiền và cũng đã viết giấy nợ. Nhiều lần chính ông ấy nói mình rất giàu nên tôi mới vay. Việc chúng tôi trò chuyện, xưng hô là do cả hai đều độc thân, trò chuyện cho vui. Ban đầu tôi cũng muốn hẹn hò, nhưng sau thấy tính ông ấy nóng nảy nên mới dùng tên giả và CMND giả do người khác cho. Còn việc không gặp mặt vì đôi khi tôi bận, cảm thấy gặp người lạ có nhiều rủi ro nên không dám".

Luật sư Cui Wu khuyến nghị gia đình ông Trương nên phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an trong quá trình truy thu tài sản thông qua thủ tục hình sự. Trong trường hợp thủ tục hình sự không thu hồi đủ thiệt hại, nạn nhân có quyền khởi kiện dân sự độc lập, yêu cầu Tòa án áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với thu nhập và tài sản của đối tượng. Cơ quan công an hiện vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Theo 163.com