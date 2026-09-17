HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Lockheed Martin lần đầu hé lộ tiêm kích F-16G có tính năng vượt trội

Bạch Dương
|

Lockheed Martin đã chào bán cho Không quân Mỹ một phiên bản đặc biệt của tiêm kích F-16, được đặt tên là F-16G để làm mới phi đội.

Lockheed Martin ra mắt tiêm kích F - 16 g với tính năng vượt trội cho Không quân Mỹ - Ảnh 1.

Thông tin này được trang Aviation Week đăng tải và cho biết tiêm kích F-16G được phát triển dựa trên phiên bản mới F-16 Block 70, với những cải tiến bổ sung về hệ thống radar và phòng thủ.

Đặc biệt, máy bay chiến đấu này sẽ có các thùng nhiên liệu phụ dạng hòa nhập khí động học để tăng tầm bay.

Nó cũng sẽ có khả năng sử dụng hệ thống tìm kiếm và theo dõi mục tiêu hồng ngoại (IRST) đi kèm hộp chứa thiết bị ngắm bắn SNIPER, một tính năng khác là dù hãm tốc.

Đề xuất của Lockheed Martin liên quan đến vấn đề về sự lỗi thời của phi đội F-16 trong Không lực Mỹ, nhất là khi lực lượng này đã đặt đơn hàng cuối cùng cho máy bay chiến đấu F-16 cách đây 26 năm, sau đó Mỹ chỉ hiện đại hóa và kéo dài tuổi thọ của những tiêm kích hiện có.

Ngoài ra lời đề nghị này được nhắc đến vào thời điểm đơn vị chế tạo F-35 không thể sản xuất đủ máy bay để thay thế kịp thời những chiến đấu cơ sắp ngừng hoạt động.

Theo Không quân Mỹ, việc tăng cường mua sắm máy bay chiến đấu có thể làm tăng tổng số tiêm kích từ 1.098 chiếc trong năm tài chính 2026 lên 1.558 chiếc vào năm 2035.

Lockheed Martin ra mắt tiêm kích F - 16 g với tính năng vượt trội cho Không quân Mỹ - Ảnh 2.

Một máy bay chiến đấu F-16CJ của Không lực Mỹ được trang bị tên lửa AGM-88 HARM và hệ thống nhắm mục tiêu AN/ASQ-213 HTS.

Tuy vậy, Không quân Mỹ vẫn chưa xác nhận quyết định mua tiêm kích F-16G.

Trong khi đó Lockheed Martin cũng không tiết lộ chi tiết về đề xuất của mình, mà chỉ tuyên bố sẵn sàng đáp ứng nhu cầu về máy bay chiến đấu của Mỹ.

Ngoài Không quân Mỹ, Tập đoàn Lockheed Martin cũng đang chào bán các mẫu F-16 mới cho các quốc gia khác. Một trong số đó là Ấn Độ, quốc gia được chào bán phiên bản F-21 (F-16 Block 70 được đổi tên).

Theo Aviation Week
Tags

Lockheed Martin

Không quân Mỹ

F-16

máy bay chiến đấu

Aviation

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Toàn cảnh mưa ngập ngày 17/9 ở Hà Nội

Toàn cảnh mưa ngập ngày 17/9 ở Hà Nội

01:17
Cận cảnh giây phút công an ập vào sào huyệt băng nhóm lừa đảo trên 1.500 tỷ đồng

Cận cảnh giây phút công an ập vào sào huyệt băng nhóm lừa đảo trên 1.500 tỷ đồng

01:04
Thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Xuân Hòa SN 1996

Thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Xuân Hòa SN 1996

00:58
Loạt xe 5 chỗ gầm cao dưới 500 triệu đồng đáng mua nhất hiện nay

Loạt xe 5 chỗ gầm cao dưới 500 triệu đồng đáng mua nhất hiện nay

01:15
10 ngày, 2 vụ cháy tại chung cư 90 Nguyễn Tuân

10 ngày, 2 vụ cháy tại chung cư 90 Nguyễn Tuân

00:40
Vua và Hoàng hậu Thái Lan lái chuyên cơ tới thăm Việt Nam

Vua và Hoàng hậu Thái Lan lái chuyên cơ tới thăm Việt Nam

01:03
BYD ra mắt SUV điện 6 chỗ mới: Đầy pin chạy gần 1.000 km, sạc nhanh 10-97% chỉ trong 9 phút

BYD ra mắt SUV điện 6 chỗ mới: Đầy pin chạy gần 1.000 km, sạc nhanh 10-97% chỉ trong 9 phút

01:45
Nghẹt thở giây phút trấn áp, bắt giữ đôi nam nữ người nước ngoài cướp tiệm vàng tại Đắk Lắk

Nghẹt thở giây phút trấn áp, bắt giữ đôi nam nữ người nước ngoài cướp tiệm vàng tại Đắk Lắk

01:17
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại