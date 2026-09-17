Lockheed Martin đã chào bán cho Không quân Mỹ một phiên bản đặc biệt của tiêm kích F-16, được đặt tên là F-16G để làm mới phi đội.

Thông tin này được trang Aviation Week đăng tải và cho biết tiêm kích F-16G được phát triển dựa trên phiên bản mới F-16 Block 70, với những cải tiến bổ sung về hệ thống radar và phòng thủ.

Đặc biệt, máy bay chiến đấu này sẽ có các thùng nhiên liệu phụ dạng hòa nhập khí động học để tăng tầm bay.

Nó cũng sẽ có khả năng sử dụng hệ thống tìm kiếm và theo dõi mục tiêu hồng ngoại (IRST) đi kèm hộp chứa thiết bị ngắm bắn SNIPER, một tính năng khác là dù hãm tốc.

Đề xuất của Lockheed Martin liên quan đến vấn đề về sự lỗi thời của phi đội F-16 trong Không lực Mỹ, nhất là khi lực lượng này đã đặt đơn hàng cuối cùng cho máy bay chiến đấu F-16 cách đây 26 năm, sau đó Mỹ chỉ hiện đại hóa và kéo dài tuổi thọ của những tiêm kích hiện có.

Ngoài ra lời đề nghị này được nhắc đến vào thời điểm đơn vị chế tạo F-35 không thể sản xuất đủ máy bay để thay thế kịp thời những chiến đấu cơ sắp ngừng hoạt động.

Theo Không quân Mỹ, việc tăng cường mua sắm máy bay chiến đấu có thể làm tăng tổng số tiêm kích từ 1.098 chiếc trong năm tài chính 2026 lên 1.558 chiếc vào năm 2035.

Một máy bay chiến đấu F-16CJ của Không lực Mỹ được trang bị tên lửa AGM-88 HARM và hệ thống nhắm mục tiêu AN/ASQ-213 HTS.

Tuy vậy, Không quân Mỹ vẫn chưa xác nhận quyết định mua tiêm kích F-16G.

Trong khi đó Lockheed Martin cũng không tiết lộ chi tiết về đề xuất của mình, mà chỉ tuyên bố sẵn sàng đáp ứng nhu cầu về máy bay chiến đấu của Mỹ.

Ngoài Không quân Mỹ, Tập đoàn Lockheed Martin cũng đang chào bán các mẫu F-16 mới cho các quốc gia khác. Một trong số đó là Ấn Độ, quốc gia được chào bán phiên bản F-21 (F-16 Block 70 được đổi tên).