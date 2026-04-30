Lộc sau khi thắp hương xong: 2 thứ đừng đem cho người ngoài kẻo rước họa, mất phúc

Thư Hân |

Thắp hương xong mang lộc đi chia là thói quen của nhiều gia đình nhưng việc này có thể vô tình làm thất thoát vận khí tốt của gia chủ. Theo quan niệm phong thủy có hai thứ tuyệt đối phải giữ lại trong nhà để đảm bảo sự bình an và giữ trọn vẹn phúc lộc mà bề trên đã ban tặng.

Thắp hương là thói quen quen thuộc trong nhiều gia đình Việt, không chỉ để tưởng nhớ tổ tiên mà còn mang ý nghĩa cầu mong bình an, may mắn. Tuy nhiên, sau khi thắp hương xong, cách xử lý lễ vật và những thứ đi kèm cũng quan trọng không kém. Có những chi tiết tưởng nhỏ nhưng lại gắn với quan niệm giữ gìn lộc trong nhà, nếu làm sai rất dễ tạo cảm giác bất an trong sinh hoạt hàng ngày.

Trong đó, muối và gạo là hai thứ thường xuyên xuất hiện trên bàn thờ, nhưng không phải ai cũng hiểu hết ý nghĩa và cách sử dụng sao cho đúng.

1. Muối sau khi thắp hương

Muối trong quan niệm dân gian không chỉ là gia vị mà còn mang ý nghĩa tượng trưng cho sự thanh lọc và bảo vệ. Vì vậy, khi được đặt trên bàn thờ, muối thường được xem như một phần lộc mang tính giữ gìn, cân bằng không gian sống. Sau khi thắp hương xong, nhiều người có thói quen chia muối cho người khác hoặc mang ra ngoài sử dụng tùy ý. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của người xưa, việc này không được khuyến khích. Muối đã đặt trên bàn thờ thường được xem là vật mang tính tượng trưng, nên giữ lại trong nhà sẽ phù hợp hơn với ý nghĩa ban đầu.

Cách làm hợp lý là sau khi hương tàn, có thể lấy muối đó rải nhẹ ở các góc nhà, trước cửa hoặc khu vực sinh hoạt chung. Việc này vừa giúp giữ không gian sạch sẽ, vừa mang ý nghĩa duy trì sự ổn định trong nhà. Nếu không sử dụng, có thể giữ lại một phần nhỏ trong hũ kín thay vì đem cho hoặc sử dụng tùy tiện.

2. Gạo sau khi thắp hương

Gạo là biểu tượng của sự no đủ, gắn liền với đời sống hàng ngày của mỗi gia đình. Khi đặt lên bàn thờ, gạo thường mang ý nghĩa cầu mong cuộc sống đầy đủ, không thiếu thốn. Sau khi thắp hương, phần gạo này cũng được xem là lộc, vì vậy không nên tùy tiện đem cho người ngoài. Không phải vì kiêng kỵ quá mức, mà chủ yếu liên quan đến quan niệm giữ lại sự đủ đầy trong chính không gian sống của mình.

Với gạo đã cúng, có thể đem nấu ăn cho gia đình, trộn chung với gạo thường hoặc giữ lại một ít trong hũ để tượng trưng. Một số gia đình còn chọn cách rải gạo ở khu vực trước cửa nhà hoặc ban công như một cách “giữ lộc” theo thói quen dân gian.

Nên làm gì để đúng và hợp lý hơn

Việc giữ lại muối và gạo sau khi thắp hương thực chất không quá phức tạp, quan trọng là cách hiểu và áp dụng sao cho phù hợp với đời sống hiện đại.

- Không nên đem muối và gạo đã cúng cho người ngoài, tránh làm mất đi ý nghĩa ban đầu của việc dâng lễ

- Có thể tận dụng lại trong sinh hoạt hàng ngày như nấu ăn hoặc sử dụng trong nhà

- Nếu không dùng, nên xử lý nhẹ nhàng như rải ở góc nhà, trước cửa thay vì bỏ đi

- Giữ tâm thế đơn giản, không quá nặng nề về kiêng kỵ, nhưng vẫn tôn trọng thói quen truyền thống

Nhìn chung, những quan niệm xoay quanh muối và gạo sau khi thắp hương không phải là quy định cứng nhắc, mà chủ yếu xuất phát từ kinh nghiệm dân gian và mong muốn giữ gìn sự ổn định trong gia đình. Chỉ cần hiểu đúng và áp dụng linh hoạt, mọi việc sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn mà vẫn giữ được nét văn hóa quen thuộc.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo chiêm nghiệm

Bờ sông xuất hiện hàng loạt dấu chân lạ, chuyên gia vừa nhìn liền phác họa: "Quái thú" có thể dài 4 mét
Tags

thắp hương

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

01:24
Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

01:18
Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

01:01
Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

01:16
Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

00:39
Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

00:34
Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

01:02
Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

00:54
