Loạt ‘Xe gia đình’ thắng CCA 2025 lọt Top 5 năm nay: City tạm dẫn đầu, CX-5 và Carnival nhóm giữa trong khi Viloran hụt hơi

Car Choice Awards 2026 đang ở vòng bình chọn cộng đồng với cả 4 mẫu xe chiến thắng “Xe gia đình” năm ngoái đều trở lại Top 5. Tuy nhiên, vị trí vote hiện tại đang khá khác biệt giữa các hạng giá.

Car Choice Awards (CCA) 2026 đang bước vào giai đoạn “đua vote”. Sau vòng đánh giá của Hội đồng Thẩm định chuyên môn cùng các chuyên gia, nhà báo, KOL, KOC trong ngành, Top 5 của các hạng mục đã được xác định.

So với CCA 2025, hạng mục “Xe gia đình” năm nay vẫn được chia thành 4 khoảng giá tương tự, đó là dưới 600 triệu đồng, 600 triệu - 1 tỷ đồng, 1-2 tỷ đồng và 2-5 tỷ đồng.

Tại mùa giải năm ngoái, Honda City, Mazda CX-5, Kia Carnival và Volkswagen Viloran lần lượt giành giải ở 4 hạng giá này. Đáng chú ý, cả 4 mẫu xe đều tiếp tục xuất hiện trong Top 5 năm nay.

4 mẫu xe chiến thắng ở hạng mục "Xe gia đình" ở CCA 2025. Ảnh: CCA

Tuy nhiên, vị trí của 4 mẫu xe này về lượt bình chọn hiện tại khá khác nhau. Honda City vẫn đang tạm dẫn đầu ở hạng dưới 600 triệu đồng. Mazda CX-5 tạm đứng thứ ba ở hạng 600 triệu - 1 tỷ đồng. Kia Carnival cũng tạm đứng thứ tư ở hạng 1 - 2 tỷ đồng nhưng bám khá sát nhóm phía trên. Trong khi đó, Volkswagen Viloran tạm đứng thứ năm về lượt bình chọn ở hạng 2 - 5 tỷ đồng.

Lưu ý, những con số, thứ hạng trên chỉ phản ánh diễn biến của vòng bình chọn từ cộng đồng tại thời điểm ghi nhận. Hơn nữa, lượt bình chọn chỉ chiếm 30% tổng điểm chung cuộc, 70% còn lại đến từ điểm của Hội đồng Thẩm định chuyên môn.

Cổng bình chọn CCA 2026 vẫn mở đến hết ngày 20/9/2026. Lượng bình chọn và thứ tự xếp hạng bình chọn các mẫu xe có thể tiếp tục thay đổi trước khi kết quả chung cuộc được công bố.

Honda City vẫn tạm dẫn đầu bình chọn “Xe gia đình 2026 - Hạng dưới 600 triệu đồng”

Tại hạng mục “Xe gia đình 2026 - Hạng dưới 600 triệu đồng”, Honda City tiếp tục góp mặt trong Top 5 cùng Hyundai Creta, Hyundai Stargazer, VinFast VF 5 và Mitsubishi Xpander.

Theo số liệu hiển thị trên cổng bình chọn tại thời điểm ghi nhận lúc 9 giờ sáng ngày 10/9, Honda City đang đứng đầu về lượt vote với 41.970 lượt. Hyundai Creta đứng thứ hai với 20.540 lượt, tiếp theo là Mitsubishi Xpander với 20.316 lượt, VinFast VF 5 có 20.219 lượt và Hyundai Stargazer đạt 20.201 lượt.

Honda City vẫn giữ vững phong độ ở vòng bình chọn so với kết quả năm ngoái. Ảnh: Honda

Như vậy, nếu chỉ xét bình chọn từ cộng đồng, Honda City đang có khoảng cách khá lớn với phần còn lại của Top 5. Đây là diễn biến đáng chú ý bởi mẫu sedan này từng chiến thắng ở hạng mục Xe gia đình dưới 600 triệu đồng tại CCA 2025 và năm nay tiếp tục trở lại ở đúng hạng mục.

Dù vậy, lượng bình chọn chỉ chiếm 30% tổng điểm. Vị trí hiện tại của Honda City vì thế chưa đồng nghĩa mẫu xe này đang dẫn đầu về tổng điểm chung cuộc.

Mazda CX-5 tụt lại sau 2 vị trí dẫn đầu bình chọn “Xe gia đình 2026 - Hạng 600 triệu - 1 tỷ đồng”

Tại hạng mục “Xe gia đình 2026 - Hạng 600 triệu - 1 tỷ đồng”, Mazda CX-5 tiếp tục có tên trong Top 5 cùng Toyota Innova Cross, Honda HR-V, Ford Territory và Hyundai Tucson.

Tính đến 9 giờ sáng ngày 10/9, Toyota Innova Cross đang dẫn đầu về lượt vote với 26.391 lượt. Honda HR-V đứng thứ hai với 25.427 lượt, Mazda CX-5 đứng thứ ba với 22.844 lượt, Hyundai Tucson đứng thứ tư với 22.464 lượt và Ford Territory đứng thứ năm với 22.255 lượt.

Toyota Innova Cross đang nhận được nhiều lượt bình chọn hơn hẳn Mazda CX-5. Ảnh: Toyota

Mazda CX-5 từng giành giải Xe gia đình hạng 600 triệu - 1 tỷ đồng ở CCA 2025. Sau một mùa giải, mẫu xe này tiếp tục xuất hiện trong Top 5 nhưng hiện đang đứng thứ ba về bình chọn cộng đồng.

Khoảng cách giữa CX-5 ở vị trí thứ ba và Honda HR-V ở vị trí thứ hai hiện là 2.583 lượt. CX-5 đang nhiều hơn Hyundai Tucson ở vị trí thứ tư 380 lượt. Thứ tự vote có thể tiếp tục thay đổi trong những ngày tới. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng vẫn phụ thuộc chủ yếu vào điểm số của Hội đồng Thẩm định, chiếm 70% tổng điểm.

Kia Carnival tạm lui xuống dưới về lượt bình chọn “Xe gia đình 2026 - Hạng 1 - 2 tỷ đồng” so với các mẫu SUV

Tại hạng mục “Xe gia đình 2026 - Hạng 1 - 2 tỷ đồng”, Kia Carnival tiếp tục góp mặt cùng Honda CR-V e:HEV RS, Subaru Forester, Hyundai Santa Fe và Ford Everest.

Tính đến 9 giờ sáng ngày 10/9, Honda CR-V e:HEV RS đang dẫn đầu về lượt vote với 30.240 lượt. Kia Carnival hiện có 13.518 lượt, đứng thứ tư, sau Subaru Forester với 13.565 lượt và Hyundai Santa Fe với 13.533 lượt. Ford Everest đứng sau Carnival với 13.227 lượt.

Honda CR-V e:HEV RS bỏ cách khoảng lớn so với nhóm sau, trong đó có Kia Carnival. Ảnh: Honda

Điểm đáng chú ý là khoảng cách giữa Carnival và các mẫu xe phía trên rất nhỏ. Carnival chỉ kém Hyundai Santa Fe 15 lượt và kém Subaru Forester 47 lượt. Vì vậy, bảng vote có thể tiếp tục đảo chiều trong những ngày cuối.

Kia Carnival là mẫu Xe gia đình chiến thắng tại hạng 1 - 2 tỷ đồng của CCA 2025. Năm nay, mẫu MPV vẫn lọt Top 5 nhưng tạm chưa có vị trí cao về vote. Dù vậy, thứ hạng này chỉ tạm thời phản ánh 30% kết quả, trong khi 70% còn lại thuộc về điểm của Hội đồng Thẩm định.

Volkswagen Viloran đang “gặp khó” khi cạnh tranh bình chọn ở hạng mục “Xe gia đình 2026 - Hạng 2 - 5 tỷ đồng”

Tại hạng mục “Xe gia đình 2026 - Hạng 2 - 5 tỷ đồng”, Volkswagen Viloran tiếp tục xuất hiện trong Top 5 cùng Toyota Alphard, BYD M9, Lexus RX và Volvo XC90.

Tính đến 9 giờ sáng ngày 10/9, Viloran hiện có 13.299 lượt vote, đứng thứ năm. Phía trên là Lexus RX với 13.624 lượt, BYD M9 với 13.652 lượt, Toyota Alphard với 14.181 lượt và Volvo XC90 dẫn đầu với 29.835 lượt.

Mẫu xe sang Volvo XC90 tỏ ra vượt trội về vote so với các mẫu xe khác, trong khi VW Viloran lại tạm ở vị trí cuối về vote. Ảnh: Volvo

Khoảng cách giữa Viloran và Lexus RX hiện là 325 lượt. Như vậy, nếu chỉ xét vote cộng đồng, mẫu xe chiến thắng hạng mục tương ứng ở CCA 2025 đang tạm ở cuối Top 5 của hạng mục năm nay.

Kết quả này chưa thể được dùng để dự đoán mẫu xe chiến thắng mới. Giống các hạng mục còn lại, vote cộng đồng chỉ đóng góp 30% tổng điểm, còn phần lớn kết quả đến từ Hội đồng Thẩm định chuyên môn.

Cổng bình chọn CCA 2026 vẫn mở đến hết ngày 20/9/2026. Độc giả có thể tham gia bình chọn cho mẫu xe mình đánh giá phù hợp nhất tại đây. Các lượt bình chọn từ bạn sẽ đóng góp 30% vào kết quả chung cuộc.