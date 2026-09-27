Loạt tổ chức Phố Wall liên tiếp hạ dự báo giá vàng, điều gì đang diễn ra?

"Lợi suất thực tăng làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, một tài sản không tạo ra dòng tiền định kỳ", đây là yếu tố khiến Bernstein phải điều chỉnh tốc độ tăng giá kỳ vọng của vàng.

Lãi suất neo cao gây áp lực

Từ đỉnh kỷ lục 5.589 USD/ounce thiết lập ngày 28/1, giá vàng thế giới đã hạ nhiệt về quanh 4.285 USD/ounce tính đến ngày 25/9, theo Kitco. Nhịp điều chỉnh sâu đang buộc Phố Wall tính toán lại đường đi của kim loại quý, với Bernstein Research và Goldman Sachs lần lượt hạ một số mục tiêu giá.

Mới đây, theo Investing.com, chuyên gia phân tích Bob Brackett của Bernstein đã điều chỉnh mục tiêu giá vàng năm 2030 xuống 5.600 USD/ounce, thấp hơn 500 USD so với dự báo trước đó. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự thay đổi trong kỳ vọng lãi suất và diễn biến của lợi suất thực tại Mỹ.

Khi năm 2026 mới bắt đầu, thị trường từng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể giảm lãi suất 1-2 lần. Tuy nhiên, kỳ vọng hiện đã đảo chiều, với khả năng Fed có thể tăng lãi suất 2-3 lần vào năm 2027. Cùng với đó, lợi suất thực tại Mỹ đã tăng lên khoảng 2,7%, từ mức khoảng 1,7% hồi đầu tháng 3.

Lợi suất thực tăng làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, một tài sản không tạo ra dòng tiền định kỳ. Đây là yếu tố khiến Bernstein phải điều chỉnh tốc độ tăng giá kỳ vọng của kim loại quý trong dài hạn.

Tuy nhiên, theo ông Brackett, việc hạ dự báo không phản ánh sự suy yếu của nhu cầu vàng. Vị chuyên gia cho rằng vàng vẫn có khả năng tăng giá ngay cả khi lợi suất thực tiếp tục đi lên từ từ, tương tự diễn biến trong giai đoạn 2023-2025.

﻿Nhu cầu mua vào của các ngân hàng trung ương là điểm tựa quan trọng

Một trong những điểm tựa quan trọng được Bernstein nhấn mạnh là nhu cầu vàng của các ngân hàng trung ương. Theo tổ chức này, các ngân hàng trung ương vẫn chưa hoàn tất quá trình đa dạng hóa dự trữ, trong đó giảm tỷ trọng nắm giữ USD và các đồng tiền của nhóm G7 để tăng tỷ trọng vàng.

Bernstein lưu ý một số quốc gia sở hữu lượng dự trữ lớn như Trung Quốc, Nhật Bản và Saudi Arabia vẫn phân bổ chưa tới 10% dự trữ vào vàng. Điều này cho thấy dư địa để vàng tiếp tục được bổ sung vào dự trữ của các ngân hàng trung ương vẫn còn.

Dù vậy, tốc độ mua vàng của các ngân hàng trung ương là một trong những rủi ro lớn đối với triển vọng giá. Nếu nhu cầu này suy yếu đáng kể trong khi lợi suất thực và đồng USD duy trì ở mức cao, vàng có thể chịu thêm áp lực.

Bên cạnh đó, giá năng lượng cũng là biến số đáng chú ý. Giá dầu và các sản phẩm lọc dầu duy trì ở mức cao có thể khiến lạm phát dai dẳng hơn, qua đó làm tăng kỳ vọng về các đợt tăng lãi suất tiếp theo và gây bất lợi cho vàng.

Như vậy, dù mục tiêu giá vàng năm 2030 bị Bernstein hạ 500 USD, tổ chức này chưa thay đổi quan điểm dài hạn đối với kim loại quý. Cán cân giữa lợi suất thực của Mỹ và nhu cầu mua vàng của ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục là hai biến số quan trọng đối với đường đi của giá vàng trong những năm tới.

Không riêng Bernstein, Goldman Sachs cũng đã điều chỉnh lại dự báo giá vàng trong bối cảnh chính sách tiền tệ Mỹ trở nên thắt chặt hơn. Sau quyết định tăng lãi suất của Fed hồi tháng 9, ngân hàng này hạ mức giá trị hợp lý của vàng cuối năm 2026 từ 4.900 USD xuống 4.650 USD/ounce, trong khi vẫn giữ mục tiêu 5.400 USD/ounce vào cuối năm 2027.

Chuyên gia Lina Thomas của Goldman Sachs nhận định chính sách tiền tệ thắt chặt hơn có thể làm chậm đà tăng của vàng nhưng chưa đủ để đảo ngược xu hướng tăng. Theo các thông tin được công bố, Goldman cho rằng phần đáng kể của tác động từ việc thắt chặt chính sách đã được phản ánh vào nhu cầu ETF, trong khi nhu cầu mua vàng của ngân hàng trung ương vẫn là một yếu tố hỗ trợ quan trọng.