Loạt tin không vui cho cả người dùng đang sở hữu Galaxy S24 đời cũ và S25 Ultra mới nhất

Galaxy S24 lại lỡ hẹn với One UI 7

Theo CNET, Samsung đã tạm dừng triển khai bản cập nhật One UI 7 trên toàn cầu sau khi phát hiện ra lỗi khiến một số người dùng Galaxy S24 không thể mở khóa điện thoại.

Nguồn tin từ Ice Universe tiết lộ, vấn đề dường như đã ảnh hưởng đến các mẫu Samsung Galaxy S24 nhận được bản cập nhật tại Hàn Quốc. Những người đã nâng cấp lên One UI 7 (hay còn gọi là Android 15) đã báo cáo sự cố liên tục trong quá trình mở khóa điện thoại.

Ngay sau khi phát hiện, công ty đã gỡ bỏ bản cập nhật trên tất cả các mẫu Galaxy, áp dụng trên mọi khu vực, như một biện pháp phòng ngừa. Samsung nói với CNET rằng "thời gian và tính khả dụng mới của phần mềm sẽ sớm được thông báo" và "lịch trình triển khai One UI 7 đang được cập nhật để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất có thể".

Theo SammyFans, "lỗi này hiện chỉ được phát hiện trên dòng Galaxy S24, chưa có báo cáo về sự cố tương tự trên các điện thoại khác như Galaxy Z Fold 6 hay Galaxy Z Flip 6. Samsung đang nỗ lực giải quyết vấn đề. Cho đến lúc đó, người dùng được khuyên nên kiên nhẫn và chờ đợi tin tức chính thức từ Samsung".

Samsung bắt đầu tung ra bản cập nhật One UI 7 cho điện thoại và máy tính bảng Galaxy vào ngày 7/4, bắt đầu với dòng Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 và Z Flip 6. Các thiết bị khác dự kiến sẽ sớm có bản cập nhật này.

One UI 7 là bản cập nhật rất được người dùng các thế hệ Galaxy cũ mong chờ. Phiên bản giới thiệu giao diện được thiết kế lại dựa trên AI, cung cấp cho người dùng nhiều khả năng cá nhân hóa và kiểm soát hơn.

Động thái dừng cập nhật diễn ra sau một thời gian dài Samsung liên tục trì hoãn việc phát hành bản cập nhật cho các điện thoại cũ. Bản cập nhật này ra mắt bảy tháng sau khi Android 15 được cung cấp cho các nhà phát triển và hai tháng sau khi có trên dòng S25.

Bản phát hành One UI 7 của Samsung hiện đối mặt với tình trạng gấp gáp khi Android 16 và One UI 8 đang bám đuổi theo sau. Với bản cập nhật One UI 7 sẽ còn cập nhật đến tháng 6 và Android 16 sẽ ra mắt vào tháng 7, lịch trình đang trở nên khó khăn hơn nhiều.

Theo SamMobile, "điều này phản ánh không tốt về Samsung, vì công ty không thể quản lý bản phát hành trơn tru cho One UI 7.0 mặc dù đã thử nghiệm nhiều tháng ở nhiều quốc gia. Đối với Galaxy S24, công ty đã phát hành sáu bản cập nhật beta. Galaxy Z Flip 6 và Galaxy Z Fold 6 cũng nhận được nhiều bản cập nhật beta, nhưng Samsung không thể loại bỏ tất cả các lỗi nghiêm trọng".

S25 Ultra gặp lỗi kỳ lạ

Trong khi thế hệ cũ lỗi hẹn với One UI 7, thế hệ chủ lực mới nhất của Samsung là Galaxy S25 Ultra bị một số người dùng phản ánh trường hợp camera góc siêu rộng 50MP bị rung khi sử dụng.

Theo Tom's Guide, vấn đề này được cho là khá phổ biến khi được ghi nhận trên nhiều nền tảng từ Reddit, X và diễn đàn cộng đồng của Samsung.

Lỗi xảy ra khi người dùng sử dụng camera góc siêu rộng, ống kính bắt đầu rung lên và màn hình xuất hiện hiện tượng giật mạnh. Một người dùng Reddit đã đăng video về hiện tượng này, chỉ ra vấn đề xảy ra mỗi khi độ phóng đại giảm xuống dưới mức mặc định 1x.

Không chỉ xảy ra khi thao tác với ứng dụng camera, một người dùng Diễn đàn cộng đồng Samsung đã đăng bức ảnh chụp từ ống kính bị rung, cho thấy hình ảnh cũng bị mờ theo.

SamMobile suy đoán nguyên nhân đến từ chức năng lấy nét tự động của ống kính góc siêu rộng. Vì những vấn đề này thường liên quan đến chức năng ổn định quang học và ống kính góc siêu rộng của S25 Ultra thì không có OIS.

Nhiều người khác đồng tình rằng đây là sự cố về phần cứng khi cho biết họ cũng gặp phải sự cố tương tự với các điện thoại Samsung cũ hơn — bao gồm Galaxy S24 Ultra, S23 Ultra và thậm chí cả Galaxy Note 10 .

Người đăng video về lỗi nói trên xác nhận đây là sự cố phần cứng. Người này sau đó đã thay thế camera và mọi thứ hoạt động bình thường. Trong khi đó, có người chỉ ra vấn đề chỉ xuất hiện sau khi cài đặt bản cập nhật phần mềm.

Người dùng được khuyến cáo nếu gặp vấn đề nói trên cần liên hệ với Samsung để khắc phục.