Tôi rút ra được bài học là: "Đừng bao giờ mua điện thoại vừa ra mắt lại còn quảng cáo tâng bốc quá nhiều"

Cây bút Megan Ellis của Android Authority đã thử nhiều thương hiệu điện thoại thông minh trong năm qua và dần trở thành một người tiêu dùng kỹ tính. Cô học ra một điều rằng: Không nên mua một mẫu điện thoại cao cấp ngay khi chúng vừa ra mắt.

Ellis chia sẻ quan điểm của mình dưới đây.

Quảng cáo hay thổi phồng

Với chiếc điện thoại thông minh đầu tiên, tôi đã mua theo những gì nhân viên bán hàng gợi ý, vì không có nhiều lựa chọn. Lúc đó là khoảng năm 2011 và tôi đã rất hài lòng với thiết bị HTC của mình.

Nhưng theo thời gian, tôi biết rằng có những vấn đề tiềm ẩn ở nhiều flagship mà người dùng sẽ không thấy rõ khi ra mắt. Dù vẫn mua những mẫu Android cao cấp, tôi đã học cách chờ một thời gian trước khi bỏ tiền cho thiết bị mới nhất.

Điện thoại ngày nay khi ra mắt thường được tiếp thị một cách khoa trương. Những bài giới thiệu thường thổi phồng trải nghiệm mơ hồ về các tính năng của điện thoại, thay vì tập trung vào thông số kỹ thuật, hiệu suất và các bản cập nhật phần cứng lớn.

Tôi đã không mấy ấn tượng với sự ra mắt của dòng Galaxy S25 vào đầu năm nay và không muốn quyết định chỉ dựa vào những quảng cáo. Vì vậy, như thường lệ, tôi chờ các bài đánh giá từ các nguồn đáng tin cậy để tìm hiểu xem liệu chiếc điện thoại thông minh này có thực sự đáng để tôi dành thời gian và tiền bạc hay không.

Mặc dù đánh giá S25 Ultra trên trang Android Authority nhìn chung là tích cực, nhưng bài đánh giá lưu ý flagship mới nhất của Samsung là một bản cập nhật nhỏ so với thế hệ tiền nhiệm.

Các bài đánh giá khác cũng đồng tình với quan điểm này và nó giúp tôi quyết định rằng thà gắn bó với S23 Ultra còn hơn mua S25 Ultra.

Một lợi ích khác của việc chờ đợi là sẽ có người so sánh giữa các thiết bị. Ví dụ, đáng để biết S25 Ultra so sánh với Xiaomi 15 Ultra như thế nào. Tôi sẵn lòng chuyển sang một thương hiệu khác nếu nó mang lại nhiều giá trị hơn so với số tiền bỏ ra, vì vậy những so sánh này giúp tôi có được ý tưởng tốt về những gì các đối thủ cạnh tranh đang cung cấp.

Chờ đợi để xem điện thoại có lỗi hay không

Tôi nhớ những ngày mà các nhà sản xuất điện thoại thông minh luôn đẩy mạnh giới hạn về phần cứng. Ngày nay, nâng cấp thường nhỏ và lặp đi lặp lại, nếu không muốn nói là chủ yếu tập trung vào các tính năng AI.

Có một số thương hiệu vẫn còn cải tiến, nhưng việc thúc đẩy công nghệ đi kèm với một số nhược điểm nhất định. Một lý do khác khiến tôi chờ đợi trước khi mua một thiết bị hàng đầu mới là để xem liệu có bất kỳ vấn đề phần cứng nào xảy ra với những người dùng và người đánh giá sớm hay không.

Một trong những trường hợp mới nhất khiến tôi cảm thấy đúng đắn vì đã không đầu tư ngay vào một chiếc điện thoại mới ra mắt là vấn đề quá nhiệt của chipset Snapdragon 8 Elite.

Một chipset chạy quá nóng có thể làm chậm điện thoại của bạn và không phải là thứ dễ chịu nhất khi cầm trên tay.

Sau đó, màn hình AMOLED trên các điện thoại hàng đầu đôi khi có "vấn đề về sọc màn". Mặc dù không thể hoàn toàn tránh được nguy cơ nhưng việc chờ đợi xem mẫu điện thoại đó có bị lỗi trên diện rộng hay không là cách để cân nhắc.

Trước đó, tôi từng rất muốn mua Galaxy Note 7 cho đến khi có báo cáo về lỗi pin của điện thoại gây ra tình trạng quá nhiệt và cháy nổ. Đây là trường hợp mà việc chờ đợi thực sự có giá trị.

Khi điện thoại thông minh gập bắt đầu trở nên phổ biến hơn, tôi cũng chờ xem liệu chúng có thực sự bền như quảng cáo hay không. Tôi đã thích OPPO Find N2 Flip trong thời gian đánh giá thiết bị này, nhưng một số người đã báo cáo sự cố về bản lề chỉ sau một năm sử dụng.

Giá giảm nhanh chỉ sau vài tháng

Ngay cả khi bạn không quá kỹ lưỡng về phần cứng vẫn có một lợi ích lớn khác của việc chờ đợi trước khi mua: Giảm giá.

Dù có thể bỏ lỡ một số ưu đãi hay quà tặng khi đặt hàng sớm, nhưng lợi ích là bạn có thể mua một thiết bị đã được các nhà đánh giá tin tưởng với mức giá thấp hơn so với khi ra mắt.

Cá nhân tôi đã mua S23 Ultra với mức giảm giá 600 USD sau vài tháng kể từ khi điện thoại được phát hành. Và mặc dù S25 Ultra vừa ra mắt vào tháng 2, hiện tại có rất nhiều ưu đãi giảm hơn nhiều so với khi ra mắt.

Tất nhiên, nếu bạn đang có nhu cầu thực sự, tôi khuyên bạn cũng không nên đợi quá lâu vì có thể gặp vấn đề hết hàng.

Mặc dù việc sở hữu ngay một flagship khi chúng vừa ra mắt là điều cực kỳ hấp dẫn, đặc biệt là nếu sản phẩm đó thú vị, tôi thấy sự kiên nhẫn vẫn mang lại nhiều lợi ích.