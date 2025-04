Tôi là người đã mua hầu hết mọi công cụ AI trả phí: "Sau cùng chỉ duy nhất có cái này là đáng tiền"

Đối với nhiều người, gói miễn phí của ChatGPT dường như là đủ để cung cấp đủ trải nghiệm AI. Tuy nhiên, khoản đầu tư 20 USD hàng tháng sẽ mở khóa nhiều hơn thế nữa.

ChatGPT Plus hiện cung cấp nhiều cải tiến đáng kể, được thiết kế để tăng năng suất và tinh chỉnh trải nghiệm người dùng cho những ai muốn có những tính năng nâng cao. Chúng bao gồm tính năng giọng nói, bộ nhớ lưu trữ dài hạn và GPT tùy chỉnh – những tính năng rất đáng giá và tiên tiến nhẩt trong thế giới AI hiện tại.

Cây bút Amanda Caswell của Tom's Guide chia sẻ lý do sao cô bỏ qua gói đăng ký Gemini Advanced của Google để lựa chọn ChatGPT Plus.

Không phải chờ đợi

Nếu tham gia vào những trào lưu AI gần đây như tạo hình ảnh của chính mình dưới dạng đồ chơi hoặc phong cách Ghibli trong gói miễn phí, bạn sẽ thấy rằng mình phải chờ đợi quá lâu.

Với gói đăng ký ChatGPT Plus, bạn sẽ nhận thấy thời gian phản hồi và tạo hình ảnh nhanh hơn đáng kể.

Trong thời điểm có nhiều người sử dụng gây quá tải hệ thống, người dùng miễn phí có thể gặp phải sự chậm trễ gây khó chịu, trong khi người đăng ký Plus sẽ được hưởng tính khả dụng nhất quán và đầu ra nhanh hơn.

Truy cập vào các mô hình GPT nâng cao

Ngoài tốc độ, ChatGPT Plus cung cấp quyền truy cập vào mô hình GPT-4o tiên tiến để sử dụng lâu dài. Trong khi người dùng miễn phí chỉ được tương tác hạn chế với AI tinh vi, người đăng ký Plus có thể tận dụng khả năng lý luận được cải thiện và khả năng hiểu sâu hơn, mang đến những trải nghiệm gần như tốt nhất trong thế giới AI.

Đối với những người làm việc với dữ liệu, ChatGPT Plus cung cấp các công cụ phân tích dữ liệu tiên tiến. Người đăng ký có thể dễ dàng tạo biểu đồ và bảng tương tác trực tiếp từ các tập dữ liệu đã tải lên với ít giới hạn hơn nhiều so với gói miễn phí. Khả năng này tăng cường đáng kể hiệu quả và luôn là ưu điểm nổi bật so với các công cụ khác.

GPT tùy chỉnh và quyền truy cập tính năng sớm

ChatGPT Plus trao quyền cho người dùng với các GPT tùy chỉnh và quyền truy cập sớm vào các tính năng tiên tiến. Khả năng tạo và chia sẻ các tác nhân AI được tùy chỉnh cho các nhiệm vụ hoặc ngành cụ thể mở ra các cấp độ cá nhân hóa và tiện ích mới.

Gần đây, tôi đã sử dụng các GPT tùy chỉnh để tìm liên hệ truyền thông cho tiểu thuyết mới nhất của mình. Đối với tôi, tính năng này thực sự vô giá. Với ChatGPT Plus, người dùng có thể tạo và chia sẻ các GPT tùy chỉnh được gán cho các nhiệm vụ hoặc ngành cụ thể. Ngoài ra, người đăng ký thường được quyền truy cập sớm vào các tính năng và cải tiến mới, luôn đi đầu trong các tiến bộ về AI.

Thường thì người dùng miễn phí sẽ không may mắn khi OpenAI tung ra một tính năng mới, trong khi người dùng Plus hầu như luôn được cấp quyền truy cập trước.

Chế độ Advanced Voice

Người hàng xóm của tôi đã sử dụng ChatGPT như một nhà trị liệu nhờ vào chế độ giọng nói mới của AI này. Mặc dù ChatGPT chắc chắn không thể thay thế cho một chuyên gia người thật, nhưng việc có những cuộc trò chuyện chiều sâu trong chế độ này là khá tuyệt.

Tôi đã sử dụng tính năng cho nhiều việc, bao gồm cả chuẩn bị cho ngày mới. Tính năng cung cấp cuộc đối thoại phong phú, giống con người cho những ai thích giao tiếp bằng lời nói.

Chức năng bộ nhớ dài hạn

Cuối cùng, một bước tiến quan trọng hướng tới những tương tác liên tục và cá nhân hóa hơn chính là chức năng bộ nhớ dài hạn.

Hiện đang được triển khai cho người đăng ký Plus, tính năng này cho phép ChatGPT ghi nhớ các cuộc trò chuyện trước đó, dẫn đến các phản hồi phù hợp hơn với ngữ cảnh và được điều chỉnh theo thời gian, thúc đẩy mối quan hệ đối tác AI trực quan và hiệu quả hơn.

ChatGPT hiện có thể sử dụng các cuộc trò chuyện trước đây của bạn để làm nền tảng trả lời, ngay cả khi bạn bắt đầu một cuộc trò chuyện hoàn toàn mới. Điều đó có nghĩa là người dùng sẽ thấy nhiều phản hồi có liên quan và được cá nhân hóa hơn khi AI dần dần học được tông giọng, mục tiêu và sở thích của họ theo thời gian.

Đây được coi là tính năng đáng giá nhất và là bước ngoặt trên các mô hình AI hiện tại.

Có thể nói, chưa bao giờ có thời điểm nào tốt hơn để đăng ký ChatGPT Plus. OpenAI liên tục phát hành các tính năng mới nhất cho người đăng ký Plus. Trong khi phiên bản miễn phí của ChatGPT tạo nên nền tảng vững chắc thì gói đăng ký Plus sẽ nâng cao trải nghiệm trên mọi phương diện.

Với khả năng phản hồi nhanh hơn, khả năng truy cập mở rộng vào các mô hình tiên tiến và bộ tính năng bổ sung mạnh mẽ như tạo hình ảnh và duyệt theo thời gian thực, khoản đầu tư 20 USD hàng tháng có thể mang lại lợi ích rõ rệt về năng suất và hiệu quả.