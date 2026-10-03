HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Loạt tiêm kích và máy bay ném bom Nga diễn tập tấn công 'sở chỉ huy đối phương' gần Kaliningrad

Minh Hạnh
|

Theo thông báo từ Hạm đội Baltic thuộc Hải quân Nga, các kíp lái tiêm kích đa năng Su-30SM2 và máy bay ném bom chiến thuật Su-24M đã tiến hành một cuộc tập trận gần Kaliningrad, diễn tập loại bỏ các mục tiêu giả định là các sở chỉ huy ngầm của đối phương.

Thông báo ngày 2/10 cho biết, các phi công đã tiến hành trinh sát, di chuyển đến khu vực được chỉ định và thực hiện các đợt ném bom chính xác vào các mục tiêu mô phỏng kích thước thật bằng loại bom OFAB-250ShN.

Các kíp bay cũng thực hành các động tác cơ động chiến đấu và chiến thuật né tránh trước tiêm kích và hệ thống phòng không của đối phương giả định.

Tổng cộng, quân đội đã thực hiện khoảng 50 lượt bay huấn luyện chiến đấu. Hơn 15 máy bay cùng hơn 100 quân nhân Hạm đội Baltic đã tham gia đợt huấn luyện này.

Tiêm kích và máy bay ném bom Nga diễn tập tấn công tại Kaliningrad Năm 2026 - Ảnh 1.

Vùng Kaliningrad nằm tách biệt với phần còn lại của nước Nga. (Ảnh: Al Jazeera)

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, một cuộc diễn tập bắn đạn thật nhắm vào mục tiêu trên biển đã được thực hiện bởi Hạm đội Caspi trong khuôn khổ cuộc tập trận Center - 2026.

“Kíp chiến đấu trên tàu tên lửa Tatarstan và kíp vận hành hệ thống tên lửa bờ biển Bal đã tiến hành diễn tập bắn đạn thật vào mục tiêu trên biển”, Bộ này cho biết.

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố, cuộc tập trận Center - 2026 đang được tiến hành theo kế hoạch huấn luyện của Lực lượng Vũ trang Nga, với sự tham gia của hơn 47.000 quân nhân, thực hiện nhiệm vụ tại 11 thao trường và trên vùng biển Caspi.

Tổng thống đồng thời lưu ý rằng cuộc tập trận này có sự liên kết với cuộc tập trận chỉ huy - tham mưu Interaction-2026 đang diễn ra của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO).

Các cuộc tập trận diễn ra vài ngày sau khi Nga cảnh báo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) rằng nước này sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu liên minh phương Tây tìm cách cắt đứt Kaliningrad - một vùng lãnh thổ tách rời của Nga nằm giáp Biển Baltic.

Trong một văn bản gửi tới NATO mà Reuters đã tiếp cận được, Mátxcơva cáo buộc liên minh này đang đi theo "một lộ trình nguy hiểm và liều lĩnh", tiềm ẩn "nguy cơ cao bùng phát xung đột vũ trang trực tiếp".

Văn bản này đề cập đến khả năng xảy ra các "cuộc tấn công của Nga nhắm vào các trung tâm ra quyết định tại các quốc gia thành viên liên minh ngay từ giai đoạn đầu".

"Nga sẽ sẵn sàng sử dụng toàn bộ kho vũ khí và năng lực hiện có, bao gồm cả vũ khí hạt nhân, để bảo vệ lãnh thổ của mình nếu các nước NATO có bất kỳ động thái nào nhằm cô lập vùng Kaliningrad khỏi phần còn lại của đất nước”, văn bản nêu rõ.

Lời cảnh báo này làm nổi bật mối quan ngại của Mátxcơva về điều mà họ coi là mối đe dọa ngày càng tăng từ NATO đối với Kaliningrad.

Điều đặc biệt trong thực đơn quốc yến ông Trump chiêu đãi ông Tập tại Nhà Trắng
Tags

Kaliningrad

Hạm đội Baltic

NATO

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Bắt giữ hàng chục “hot girl” giả danh bác sĩ với kịch bản lừa khách tại hàng loạt cơ sở thẩm mỹ

Bắt giữ hàng chục “hot girl” giả danh bác sĩ với kịch bản lừa khách tại hàng loạt cơ sở thẩm mỹ

02:19
Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

00:41
Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

01:45
Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

01:15
Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

00:48
Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

00:38
Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

02:10
Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

01:03
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại