Loạt thư tay của cô giáo lớp 4 gửi riêng từng học sinh đang lan truyền mạnh, dân mạng xúc động về sự tận tâm, tình yêu và sự tinh tế của cô khi khích lệ học trò.

Không có những lời nhận xét dài dòng hay điểm số, trong mỗi bức thư, cô giáo tên Oanh viết vài dòng động viên, chỉ ra điểm mạnh của học sinh đó và nhẹ nhàng góp ý để em tự tin, tiến bộ hơn mỗi ngày. Nội dung những bức thư tay gắn với chân dung học sinh nhận được nó, cho thấy cô hiểu rõ từng em và dành cho mỗi đứa trẻ một thông điệp riêng biệt.

Có em được khen hiền lành, chăm chỉ, biết giúp đỡ bạn bè; có em được động viên vì đã tiến bộ trong học tập; cũng có em được cô khuyến khích mạnh dạn phát biểu hoặc rèn luyện chữ viết nhiều hơn.

Bức thư dành cho học trò Quang Khải gây ấn tượng bởi cách cô giáo vừa khen ngợi, vừa khuyến khích học trò vượt qua sự rụt rè: “Cô chào Quang Khải! Con là một chàng trai hiền lành và chăm chỉ, biết giúp đỡ bạn bè. Cô nghĩ nếu con tự tin hơn, nói thật to khi phát biểu thì chắc là đỉnh lắm đấy. Con thử xem nhé, cô tin con làm tốt!”.

Với Quốc Bảo, cô giáo ghi nhận sự thay đổi tích cực trong những ngày gần đây, đồng thời nhắc em tập trung hơn khi học và mạnh dạn trả lời câu hỏi: “Hello Quốc Bảo! Vài ngày gần đây cô thấy con tiến bộ hơn đấy, con tiếp tục phát huy nhé. À, nếu con ngồi học tập trung hơn và trả lời thật to cô nghĩ sẽ đỉnh hơn nữa đấy. Cô tin con làm được!”.

Trong bức thư gửi Khánh Ngọc, thay vì chỉ nhắc đến kết quả học tập, cô giáo khuyến khích em đặt mục tiêu, hoàn thành bài tập và tự tin hơn khi phát biểu trước lớp: “Cô gửi Khánh Ngọc, con đang tiến bộ từng ngày rồi đấy, cô rất vui. Con hãy đặt mục tiêu và luôn hoàn thành bài tập. Cô nghĩ nếu con nói thật to khi phát biểu thì sẽ hay hơn đó. Con làm được mà đúng không?”.

Dân mạng khen ngợi những bức thư tay không chỉ khen ngợi mà còn tinh tế chỉ ra cách để các em cải thiện bản thân. (Ảnh chụp màn hình)

Trong khi đó, Việt Đức được cô khen vì sự tích cực và khả năng tiếp thu bài nhanh. Lời nhắn dành cho em là tập trung vào rèn luyện chữ viết: “Chào Việt Đức, con rất tích cực phát biểu và hiểu bài nhanh. Con phát huy tiếp nhé. À, cô nghĩ nếu con luyện chữ mỗi ngày một chút thì chữ sẽ đẹp đấy. Con sẽ làm được đúng không?”.

Với Huyền Nhi, cô giáo dành những lời nhận xét ngắn gọn về tính cách của học trò, đồng thời khuyến khích em chủ động hơn trong các giờ học: “Gửi Huyền Nhi! Con là một cô bé hoạt bát và cá tính. Cô rất quý con, trong học tập con hãy tích cực phát biểu nhiều hơn nữa nhé!”.

Bức thư gửi Ngọc An lại ghi nhận kết quả học toán của em. Cô giáo không quên nhắn nhủ học trò tiếp tục phát huy và mạnh dạn thể hiện bản thân: “Gửi Ngọc An! Dạo này con làm toán rất tốt, con tiếp tục phát huy nhé. À, cô nghĩ nếu con tự tin hơn nữa khi phát biểu thì sẽ tốt đấy. Con cố gắng lên nhé”.

Đoạn video còn ghi lại khoảnh khắc các em chăm chú đọc từng mẩu giấy, có em mỉm cười, có em vừa đọc xong cất cẩn thận vào cặp. Sau khi được chia sẻ, clip thu hút hơn 2 triệu lượt xem trên nền tảng TikTok.

Cư dân mạng liền khen ngợi sự chăm chút, tinh tế của cô giáo. “Từng bức thư mới thấy cô giáo đã dành nhiều thời gian quan sát học trò như thế nào. Mỗi em một tính cách, một điểm mạnh, một điều cần cải thiện”; “Sự quan tâm của cô chứng tỏ phải thực sự yêu nghề và thương học sinh mới đủ kiên nhẫn đến vậy”.

“Tôi thích cách cô giáo không chỉ khen chung chung mà nhận ra cả những thay đổi nhỏ nhất của từng em. Một đứa trẻ được người lớn nhìn thấy sự cố gắng của mình sẽ có thêm động lực rất nhiều”; “Những lá thư tuy nhỏ nhưng chắc chắn khiến các con vui và nhớ lâu. Có em còn cất ngay vào cặp chứng tỏ rất nâng niu”...

Mỹ Anh nhận xét: “ Tinh tế nhất là cô không biến những lời góp ý thành lời chê trách. Em nào còn rụt rè thì cô động viên tự tin, em nào viết chưa đẹp thì cô khuyến khích luyện thêm. Cách cô lựa lời thật khéo léo, vừa để học sinh nhận ra thiếu sót, vừa không làm các con bị buồn”.

Khánh An bình luận: “Mong rằng các con sau này lớn lên vẫn nhớ những lá thư này. Không phải vì cô khen con giỏi đến đâu, mà vì ở tuổi lên 10, các con đã có một người cô quan tâm đến từng thay đổi nhỏ, biết khích lệ đúng lúc và luôn tin rằng học trò của mình có thể tốt hơn”.

Bên cạnh đó, nhiều dân mạng kể câu chuyện ngày xưa mình từng được giáo viên khen ngợi và đến nay vẫn trân quý điều đó. “Ngày xưa tôi học không giỏi, nhưng có lần được cô giáo khen trước lớp vì đã mạnh dạn đứng lên phát biểu. Tôi nhớ mãi cảm giác lúc đó, tự nhiên thấy mình cũng có khả năng, cũng được công nhận rồi học giỏi dần lên. Nhiều khi một lời động viên của thầy cô có sức mạnh hơn chúng ta nghĩ”, Hải Yến chia sẻ.

Quý Thiện viết: “ Tôi vẫn giữ cuốn sổ liên lạc cũ, trong đó có những lời nhận xét rất đẹp của cô chủ nhiệm. Bây giờ đọc lại vẫn thấy xúc động. Có những người thầy, người cô có thể không nhớ từng học sinh sau bao nhiêu năm, nhưng những điều họ từng viết, từng nói lại theo học trò suốt cả cuộc đời”.