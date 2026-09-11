Loạt sự cố bữa ăn bán trú ở Hà Nội: Giao muộn, suất ăn lèo tèo, xe chở còn bụi

Cơm đến gần 14h, suất ăn giao muộn nhiều ngày, định lượng chưa đúng và xe vận chuyển còn bụi... khiến nhiều trường ở Hà Nội phải đổi phương án.

Những ngày đầu tổ chức bán trú năm học 2026-2027, một số trường học tại Hà Nội liên tiếp ghi nhận bất cập trong việc cung cấp và tổ chức bữa ăn cho học sinh. Có nơi suất ăn đến muộn hàng giờ, có trường phải cho học sinh dùng tạm sữa, bánh; một số địa phương quyết định chấm dứt hợp đồng với nhà cung cấp và khẩn trương tìm phương án thay thế.

Hai trường cùng gặp sự cố với một nhà cung cấp

Tại Trường Tiểu học Đức Giang , phân hiệu Thượng Thanh, phường Việt Hưng, sự cố cơm đến muộn, xe chở cơm còn bụi xảy ra trong hai ngày 7-8/9. Trường có 760 học sinh đăng ký ăn bán trú tại phân hiệu này.

Theo báo cáo của UBND phường Việt Hưng, ngày 7/9, suất ăn được giao chậm so với thời gian thỏa thuận. Học sinh khối 1 và 2 đến khoảng 11h45 mới nhận được cơm, khối 3 khoảng 12h30 và khối 4, 5 phải chờ đến khoảng 13h40 mới có đủ suất ăn.

Bữa ăn ngày 7/9 có tình trạng định lượng chưa bảo đảm so với thực đơn. Trong thời gian chờ cơm, nhà trường phải linh hoạt cho học sinh sử dụng sữa tươi tiệt trùng của bữa phụ.

Đơn vị cung cấp sau đó cam kết khắc phục nhưng đến ngày 8/9, tình trạng giao suất ăn muộn tiếp tục xảy ra. Báo cáo của UBND phường cho biết thực đơn và định lượng cũng chưa đúng như nội dung công khai.

Đáng chú ý, trong quá trình xử lý sự cố ngày 8/9, một xe tải được thuê để vận chuyển khoảng 300 suất cơm đến trường có nền xe chưa kịp làm sạch, còn bụi. Thông tin này tiếp tục khiến một số phụ huynh bức xúc phản ứng và đề nghị thay đổi nhà cung cấp.

Xe tải vận chuyển cơm còn chưa được làm sạch đến trường khiến phụ huynh bức xúc.

UBND phường Việt Hưng sau đó yêu cầu chấm dứt hợp đồng với Công ty TNHH Hương Việt Sinh và tổ chức phương án thay thế từ ngày 9/9.

Ngay trong tối 8/9, đơn vị mới đưa bếp và dụng cụ đến lắp đặt tại phân hiệu Thượng Thanh. Từ ngày 9/9, học sinh được tổ chức nấu ăn trực tiếp tại trường dưới sự giám sát của nhà trường, cơ quan chuyên môn và phụ huynh.

UBND phường đồng thời thành lập các tổ công tác liên ngành để kiểm tra, giám sát hoạt động tại các bếp ăn bán trú.

Trường Tiểu học Đức Giang - phân hiệu Thượng Thanh nấu ăn tại trường ngày 9/9. (Ảnh: Vietnamnet)

Trường Tiểu học Nguyễn Quý Đức , phường Tây Mỗ, cũng ghi nhận tình trạng suất ăn giao chậm . Đây là trường có quy mô lớn sau sáp nhập, với tổng số 3.293 học sinh đăng ký ăn bán trú tại cơ sở chính và phân hiệu.

Theo UBND phường Tây Mỗ, qua kiểm tra, đơn vị cung cấp chưa có đầy đủ trang thiết bị, nhân lực và phương tiện phục vụ số lượng học sinh lớn. Đơn vị phải tổ chức nấu hai ca do thiếu tủ nấu cơm công suất lớn, trong khi một số nhân viên mới còn thiếu kinh nghiệm.

Việc vận chuyển cũng gặp khó khăn khi chưa bố trí đủ xe vận chuyển thức ăn, xe đẩy khay ăn, đặc biệt tại các khu vực tầng cao. Phân hiệu của trường đang sử dụng cơ sở tạm thời tại Trường THPT Tây Mỗ, khiến thức ăn phải vận chuyển từ cơ sở chính sang.

Ngày 8/9, gần 100 suất ăn được giao chậm. Sau khi yêu cầu khắc phục nhưng các tồn tại chưa được giải quyết, UBND phường Tây Mỗ thống nhất để Công ty TNHH Hương Việt Sinh dừng cung cấp suất ăn tại trường từ ngày 10/9.

Sau phản ánh suất ăn bán trú tại trường tiểu học Nguyễn Quý Đức chậm, muộn, UBND phường Tây Mỗ kiểm tra, xác định nhà cung cấp thiếu thiết bị, nhân lực và quyết định dừng cung cấp từ 10/9.

Trong hai ngày 10-11/9, UBND phường trực tiếp tổ chức phương án cung cấp suất ăn để không làm gián đoạn hoạt động bán trú. Từ ngày 14/9, một đơn vị khác dự kiến tiếp nhận việc cung cấp.

Nhiều trường ở Thanh Oai xử lý tình trạng cơm đến muộn

Không chỉ tại Tây Mỗ và Việt Hưng, tình trạng giao suất ăn muộn còn được phản ánh tại một số trường tiểu học trên địa bàn xã Thanh Oai.

Tại Trường Tiểu học Kim Bài, suất ăn giao muộn trong hai ngày liên tiếp được giao đến gần 13h, muộn khoảng hai giờ so với giờ ăn thông thường. Nhà trường phải mua bánh, sữa cho học sinh trong thời gian chờ đợi. Ngày 8/9, tình trạng tiếp tục xảy ra. Một số phụ huynh đến trường đón con về.

Trường Tiểu học Kim Bài tạm dừng tổ chức ăn bán trú từ ngày 9/9/2026.

Tại Trường Tiểu học Phương Trung và một số trường khác trên địa bàn xã, việc tổ chức bữa ăn bán trú cũng phát sinh bất cập liên quan đến thời gian giao nhận suất ăn.

Sau các sự việc, UBND xã Thanh Oai cho biết đã chấm dứt hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn tại các trường tiểu học. Các trường tạm dừng tổ chức bán trú trong thời gian chờ nhà thầu mới.

Cũng trong những ngày gần đây, hình ảnh suất ăn bán trú lèo tèo tại Trường Tiểu học Trung Giã B (Hà Nội) được đăng tải cho thấy một khay ăn gồm cơm trắng, giá đỗ, khoảng một thìa thịt băm và một xiên thịt.

Theo phản ánh, suất ăn có mức 40.000 đồng/ngày, trong đó thành phố hỗ trợ 28.000 đồng, phụ huynh đóng thêm 12.000 đồng. Hình ảnh này sau khi được đăng tải nhận được nhiều ý kiến về định lượng và chất lượng bữa ăn bán trú của học sinh.

Suất ăn có giá 40.000 đồng của học sinh Trường Tiểu học Trung giã B (Hà Nội) gây bức xúc cho phụ huynh.

Trong văn bản của UBND TP Hà Nội gửi UBND xã Trung Giã ngày 8/9, Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà giao UBND xã Trung Giã khẩn trương kiểm tra, xác minh nội dung báo chí phản ánh và xử lý nghiêm các vi phạm nếu có liên quan đến bữa ăn bán trú của học sinh tại Trường Tiểu học Trung Giã B. Địa phương phải báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố trước 15h ngày 9/9.