Cô giáo lao ra đường cứu bé 2 tuổi, bị xe tải cán qua: Phụ huynh nghẹn ngào khẳng định một điều

Khi chạy tới hiện trường vụ tai nạn, cùng người dân đưa cô giáo đi cấp cứu, bố của đứa bé 2 tuổi liên tục gọi tên cô, xin cô đừng nhắm mắt.

Câu chuyện cô giáo Hoàng Thị Hiền gặp tai nạn khi cố gắng cứu một đứa trẻ lao ra đường, diễn biến tình trạng sức khoẻ của cô đang nhận được sự thương cảm, quan tâm đặc biệt từ dư luận. Nhớ lại vụ tai nạn xảy ra vào ngày 28/8, bố mẹ của bé 2 tuổi - bé được cô Hiền cứu, không khỏi bàng hoàng, lo lắng.

Chia sẻ trên VietNamNet, bố của đứa - anh Trịnh Trọng Toàn (42 tuổi, trú xóm Tân Lâm, Nghệ An) cho biết, khoảng 14h ngày 28/8, vợ chồng anh đi làm nên nói con gái 4 tuổi đi xe đạp chở H. đến điểm trường 2 Tân Lâm, Trường Mầm non Nghĩa Hành.

Khi chị gái vừa đi khỏi, H. bất ngờ chạy theo ra đường. Phát hiện cháu bé có nguy cơ gặp nguy hiểm, cô Hiền lập tức lao ra ngăn cản. Đúng lúc đó, một chiếc xe tải đi qua, cán vào chân cô giáo. Đến khoảng 14h30' cùng ngày, anh Toàn nhận được điện thoại của người thân báo tin con trai gặp tai nạn tại cổng trường, cô giáo bị xe cán vào chân khi cứu chồng.

Vợ chồng anh vội vàng đến hiện trường. Khi chạy tới nói, anh nhìn thấy cô Hiền nằm bên đường, máu chảy nhiều. Một người dân gần đó dùng ô tô đưa cô đến cơ sở y tế. Suốt quãng đường đất khoảng 12km, anh Toàn liên tục gọi tên cô, mong cô đừng nhắm mắt. Trong khi đó, vợ của anh đưa bé H. đi thăm khám. May mắn, cháu chỉ bi xây xước ở đầu gối và hiện có thể đi lại.

Anh Toàn không khỏi xúc động nói trên VietNamNet, mọi chuyện xảy ra ngoài ý muốn của hai bên gia đình. Gia đình anh thương và biết ơn cô đã xả thân cứu con. Cô Hiền là người mẹ thứ 2 đã sinh ra cháu.

Được biết, sau nhiều ngày điều trị, chân trái của cô Hiền tạm ổn định nhưng chân phải vẫn tiếp tục hoại tử. Cô Hiền dự kiến phải trải qua thêm một số cuộc phẫu thuật. Các bác sĩ đang nỗ lực bảo tồn tối đa phần chi còn lại. Hoàn cảnh gia đình cô Hiền đặc biệt khó khăn. Cô là mẹ đơn thân, đang nuôi hai con nhỏ 7 và 4 tuổi. Sau tai nạn, hai con được gửi cho ông bà ngoại chăm sóc. Chị gái và anh trai phải nghỉ việc, thay nhau túc trực tại bệnh viện.

Cô giáo mầm non Nghệ An bị xe tải cán do cứu học sinh được hỗ trợ lắp chân giả. (Nguồn: VTC News)

VTC News, dẫn thông tin mới nhất từ Bệnh viện Việt Đức, trước hoàn cảnh của cô giáo Hoàng Thị Hiền (Trường Mầm non Phú Sơn), TS.BS Phan Bá Hải, Phó Khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức kết nối với một đơn vị cung cấp chân giả để hỗ trợ cô.

Đại diện đơn vị này trực tiếp đến bệnh viện thăm hỏi, động viên, tìm hiểu tình trạng và nhu cầu phục hồi của cô Hiền, đồng thời cam kết hỗ trợ toàn bộ chi phí lắp chân giả. Sự hỗ trợ giúp cô có thêm cơ hội phục hồi khả năng vận động, từng bước trở lại cuộc sống và công việc sau tai nạn.