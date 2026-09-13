Loạt sao đình đám đến chúc mừng NTK Kenny Thái

Hàng loạt sao đình đám như Á hậu - BTV Thụy Vân, Á hậu Huyền My, diễn viên Thu Quỳnh, Lương Thu Trang, MC Kim Huyền Sâm... đã đến chúc mừng NTK Kenny Thái.

Chiều 12/9, nhà thiết kế Kenny Thái ra mắt không gian Kenny Thái Áo Dài Thiết Kế tại Phạm Hồng Thái, Ba Đình, Hà Nội. Sự kiện có sự tham dự của nhiều nghệ sĩ, người mẫu, MC như Á hậu - BTV Thụy Vân, Á hậu Huyền My, diễn viên Thu Quỳnh, Bảo Vân, Quỳnh Hoa, Kiều Anh, Lương Thu Trang, MC Kim Huyền Sâm, Minh Trang, Mỹ Lan, Hồng Nhung...

NTK Kenny Thái.

Á Hậu Thụy Vân tới chúc mừng.

Sau một khoảng thời gian lắng lại để nhìn nhận hành trình đã qua và tìm kiếm hướng đi mới, Kenny Thái cho biết không gian mới là dấu mốc để anh bắt đầu một chặng đường khác trong quá trình làm nghề.

Nhìn lại nhiều năm gắn bó với áo dài, Kenny Thái cho biết càng làm nghề, anh càng nhận ra chiếc áo không chỉ nằm ở hình thức. "Càng làm lâu, tôi càng nhận ra áo dài không đơn thuần là một bộ trang phục. Đó là một phần ký ức, văn hóa và khí chất của người Việt", anh chia sẻ.

Nếu những ngày đầu, nhà thiết kế quan tâm nhiều đến cái đẹp của một thiết kế thì theo thời gian, anh trân trọng hơn những giá trị phía sau chiếc áo, từ cách một người phụ nữ mặc áo dài, bước đi, thể hiện thần thái đến câu chuyện văn hóa được tiếp nối qua các thế hệ.

Theo Kenny Thái, làm áo dài cũng là một hành trình gìn giữ những giá trị của dân tộc. Tuy nhiên, gìn giữ không đồng nghĩa với việc đóng khung áo dài trong quá khứ.

"Tôi nghĩ phải giữ bằng sự sáng tạo và tình yêu", anh nói đồng thời cho rằng mỗi thiết kế cần tìm được sự cân bằng giữa truyền thống, kỹ thuật, thẩm mỹ và hơi thở của thời đại.

MC Kim Huyền Sâm bên đàn anh thân thiết.

Á hậu Huyền My cũng đến dự.

Một trong những điều nhà thiết kế trăn trở là làm thế nào để áo dài vừa giữ được hồn Việt, vừa gần gũi với đời sống hôm nay, đặc biệt với người trẻ. Theo Kenny Thái, muốn làm mới áo dài mà không đánh mất bản sắc, trước hết người thiết kế phải hiểu văn hóa Việt.

Với thương hiệu của mình, anh lấy văn hóa dân tộc làm điểm xuất phát từ phom dáng, chất liệu, màu sắc, họa tiết đến tinh thần của người Việt, sau đó đưa vào những cách xử lý hiện đại để chiếc áo phù hợp hơn với đời sống đương đại.

"Tôi không muốn người trẻ mặc áo dài chỉ vì một dịp lễ hay một trào lưu. Tôi mong áo dài trở thành một lựa chọn tự nhiên trong đời sống của họ, mặc vì đẹp, vì tự hào và vì cảm thấy mình thuộc về câu chuyện văn hóa ấy", Kenny Thái chia sẻ.

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Theo anh, truyền thống không nhất thiết đối lập với xu hướng. Một giá trị đủ đẹp và đủ sâu hoàn toàn có thể bước cùng thời đại nếu được thể hiện bằng ngôn ngữ phù hợp với con người hôm nay.

Không gian mới sẽ là nơi Kenny Thái giới thiệu các thiết kế và gặp gỡ những người yêu áo dài: "Tôi mong khi bước vào đây, mọi người không chỉ nhìn thấy những thiết kế đẹp mà còn cảm nhận được một tinh thần rất Việt, thanh lịch, tinh tế, có chiều sâu và gần gũi", anh nói.

Sau nhiều năm làm nghề, điều Kenny Thái hướng tới không phải là tạo ra thật nhiều áo dài mà là góp phần để áo dài Việt Nam được mặc nhiều hơn, được yêu hơn và được thế hệ sau tiếp tục tự hào.