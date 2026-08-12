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Loạt ngân hàng BIDV, Vietcombank, Agribank, VietinBank, MB... sắp áp dụng quy định mới liên quan đến chuyển khoản

Linh San
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Từ ngày 1/3/2027, BIDV, Vietcombank, Agribank, VietinBank và nhiều ngân hàng sẽ triển khai một tính năng mới liên quan đến giao dịch chuyển khoản.

Ảnh minh hoạ

Từ ngày 1/3/2027, các ngân hàng và tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán sẽ phải triển khai tính năng cho phép khách hàng cá nhân chủ động đăng ký hạn mức chuyển tiền và thời gian chờ đối với một số giao dịch.

Theo Công văn số 6190 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phải hoàn thành việc xây dựng và triển khai tính năng này trước ngày 1/3/2027.

Trong trường hợp khách hàng không chủ động thiết lập, hệ thống sẽ áp dụng hạn mức mặc định 400 triệu đồng và thời gian chờ tối thiểu 24 giờ đối với các giao dịch thuộc phạm vi quy định.

Khách hàng có thể chủ động điều chỉnh hạn mức, thay đổi thời gian chờ hoặc hủy bỏ tính năng theo nhu cầu.

Đáng chú ý, không phải mọi giao dịch chuyển tiền trên 400 triệu đồng đều phải chờ 24 giờ. Cơ chế thời gian chờ được áp dụng đối với giao dịch chuyển đến tài khoản thụ hưởng mà trong vòng một năm liền kề trước đó chưa từng nhận từ chính người chuyển khoản tiền có giá trị bằng hoặc lớn hơn hạn mức đã đăng ký.

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Theo NHNN, quy định mới nhằm bổ sung thêm một lớp bảo vệ cho khách hàng trong các giao dịch chuyển tiền, đặc biệt trước nguy cơ lừa đảo trực tuyến.

Các ngân hàng như BIDV, Vietcombank, Agribank, VietinBank và các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán sẽ phải triển khai tính năng đáp ứng yêu cầu này theo thời hạn nêu trên.

Theo ông Lê Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán﻿ NHNN, mục đích của giải pháp này là tạo ra khoảng nghỉ cần thiết để người dân trấn tĩnh, thức tỉnh kịp thời, từ đó có thể ngừng hoặc hủy giao dịch, giúp ngăn ngừa các vụ việc lừa đảo do thao túng tâm lý.﻿﻿

Tags

VietinBank

BIDV

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Agribank

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