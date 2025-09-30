Loạt nét chữ ký của những doanh nhân hàng đầu Việt Nam: Sự khác biệt giữa thế hệ 5x đến 8x 9x

Đằng sau mỗi bản hợp đồng hàng nghìn tỷ đồng, mỗi quyết định chiến lược định hình cả tập đoàn, luôn có một dấu mực đỏ và một nét ký mang dấu ấn cá nhân của nhà lãnh đạo. Những vòng bút uốn lượn hay đường gạch mạnh mẽ hay nét viết gọn gàng tưởng chừng đơn giản, nhưng lại phần nào phản chiếu phong cách quản trị, cá tính và tầm nhìn của từng doanh nhân.

Thế hệ 5x



Bà Mai Kiều Liên (sinh năm 1953) – “Người đàn bà thép” của ngành sữa Việt Nam tiếp tục dẫn dắt Vinamilk ổn định vị thế doanh nghiệp đầu ngành, với thương hiệu quốc gia phủ sóng hơn 50 thị trường. Bà được xem là biểu tượng hiếm hoi của nữ CEO duy trì quyền lực nhiều thập kỷ trong ngành thực phẩm – đồ uống.



Ông Trương Gia Bình (sinh năm 1956) Chủ tịch FPT, doanh nhân tiên phong đưa công nghệ Việt ra thế giới. Tuy nhiên, đến 26/9/2025, tài sản chứng khoán của ông đạt 12.000 tỷ đồng, giảm 29% so với năm trước.



Ông chủ Novaland Bùi Thành Nhơn (sinh năm 1958) gắn liền với những dự án bất động sản quy mô lớn tại TP.HCM. Hiện tài sản ở mức 9.400 tỷ đồng, tăng 31% từ đầu năm, nhờ cổ phiếu NVL phục hồi trở lại sau giai đoạn khó khăn.



Thế hệ 6x



Ông Ngô Chí Dũng (sinh năm 1968) Chủ tịch VPBank được biết đến với chiến lược táo bạo đưa ngân hàng này trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu phân khúc bán lẻ. Tài sản của ông hiện đạt 10.400 tỷ đồng, tăng 48% so với năm 2024.



Ông Nguyễn Đức Tài (sinh năm 1969) nhà sáng lập Thế Giới Di Động, một trong những chuỗi bán lẻ lớn nhất Việt Nam. Ông hiện nắm 14.700 tỷ đồng, tăng 28% so với năm ngoái, giữa lúc Thế Giới Di Động mở rộng sang các lĩnh vực tiêu dùng mới.



Ông Trần Bá Dương (sinh năm 1960) nổi tiếng với việc gây dựng Thaco thành tập đoàn ô tô lớn nhất Việt Nam và mở rộng sang nông nghiệp, hạ tầng. Dù không nằm trong top 20 người giàu sàn chứng khoán, ông vẫn được nhắc đến là tỷ phú USD tư nhân của Việt Nam.



Thế hệ 7x



Ông Đỗ Anh Tuấn (sinh năm 1975), Chủ tịch Sunshine Group gắn liền với những dự án bất động sản công nghệ cao và hệ sinh thái đa ngành. Hiện tài sản đạt 35.700 tỷ đồng, tăng 35% so với năm trước, đưa ông đứng thứ 3 trong top giàu nhất sàn.



Thế hệ 8x



Ông Nguyễn Hoàng Giang (SN 1986) – Chủ tịch Chứng khoán DNSE

- CEO trẻ tuổi trong ngành chứng khoán, nổi bật với tham vọng đưa DNSE trở thành công ty công nghệ tài chính hàng đầu. Dù chưa góp mặt trong top 20 người giàu, ông là gương mặt đại diện thế hệ lãnh đạo 8x.



Ông Nguyễn Văn Tuấn (SN 1984) – CEO Gelex gây ấn tượng khi đưa Gelex vươn mạnh trong mảng năng lượng và bất động sản công nghiệp. Tài sản đạt 11.800 tỷ đồng, tăng tới 66% so với năm trước, phản ánh bước tiến nhanh chóng của tập đoàn.



Đỗ Quang Vinh (SN 1989) – Phó Chủ tịch Ngân hàng SHB, Chủ tịch Chứng khoán SHS là con trai Chủ tịch Đỗ Quang Hiển. Ông Vinh là lãnh đạo trẻ năng động, từng du học và có kinh nghiệm quốc tế, được coi là gương mặt kế cận sáng giá của SHB.



Thế hệ 9x



Nguyễn Đức Anh (SN 1995) – Chủ tịch Chứng khoán DSC

Cháu nội Chủ tịch Tập đoàn Thành Công, Nguyễn Đức Anh được biết đến là một trong những chủ tịch công ty chứng khoán trẻ nhất Việt Nam. Việc lên nắm quyền ở tuổi 30 cho thấy xu hướng chuyển giao thế hệ lãnh đạo mới trên thị trường tài chính.