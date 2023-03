Loạt chủ xe VinFast VF 9 đầu tiên thế giới: ‘Giá rẻ mà sướng hơn xe sang, dùng song song với xe Chủ tịch’

Sáng ngày 27/3/2023, 27 chủ xe và đại diện cho chủ xe VinFast VF 9 đã nhận bàn giao những chiếc đầu tiên tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. HCM.

Anh Hoàng Văn Sơn là người đầu tiên Việt Nam và tất nhiên trên cả thế giới nhận chiếc VinFast VF 9 bản thương mại. Anh Sơn là một "fan ruột" của VinFast khi từng sử dụng Lux SA2.0, sau đó đổi sang mẫu "xe Chủ tịch" President. Hiện tại, anh sử dụng song song chiếc President với VF 9.

Là sếp, anh Sơn có tài xế riêng và mua VF 9 để ngồi ở hàng ghế sau. Với chiếc President, anh cũng không phải người cầm lái.

Anh Sơn mua chiếc VF 9 để sử dụng song song với President

Anh Sơn chia sẻ rằng có 2 lý do chính khiến anh quyết định mua VinFast VF 9. Lý do thứ nhất là vì tin tưởng vào chất lượng xe của thương hiệu, bởi anh đã dùng qua 2 chiếc SUV của VinFast, người thân cũng có dùng Fadil và VF 8. Lý do thứ 2 là VF 9 có ghế sau cho VIP (anh Sơn chọn bản ghế cơ trưởng), có không gian rộng rãi, ngồi thoải mái. Tuy nhiên, do xe điện vẫn còn hạn chế về khoản sạc điện so với xe xăng nên anh giữ lại chiếc President cho những chuyến công tác xa.



Anh Nguyễn Công Minh cũng là người mua VinFast VF 9 để ngồi hàng ghế sau. Anh đang sử dụng một chiếc Volvo XC60 và cho biết sẽ dùng song song 2 chiếc xe.

Anh Minh chọn xe VF 9 vì hàng ghế sau mang đến nhiều tiện nghi hơn XC60

Chia sẻ về cảm nhận với VF 9, anh Minh cho rằng chiếc SUV này có hàng ghế sau ngồi sướng hơn XC60 với một số trang bị nổi bật như cửa hít, ghế cơ trưởng và giảm xóc bóng hơi. Ngoài ra, vị chủ xe còn đánh giá cao ghế cơ trưởng với các tính năng sưởi, sấy và massage, thích hợp với các chuyến đi dài hơn XC60 - mẫu xe chỉ có sưởi và sấy ghế trước, trong khi có giá bán "rẻ hơn hẳn".



Khác với 2 chủ xe trên, chị Lê Cẩm Trang mua VF 9 để phục vụ gia đình chứ không chỉ để ngồi sau. Chị cho biết trước đây từng sử dụng Ford Explorer và đổi sang VinFast VF 9. Là phụ nữ nhưng chị Trang chỉ thích mua SUV lớn và coi đây như là ngôi nhà thứ hai với không gian rộng rãi và rất nhiều tiện nghi bên trong. Chị cũng chỉ chọn những dòng xe có nhiều công nghệ an toàn để phụ nữ cũng có thể lái được dù xe có to lớn thế nào. Một lý do nữa khiến chị Trang mua VF 9 là bởi chị thích xe thân thiện với môi trường và đây cũng sẽ là xu hướng xe của tương lai.

Chị Trang yêu thích SUV lớn và phải là xe điện thân thiện với môi trường

Tương tự, anh Bùi Thành Đô cũng mua VF 9 để phục vụ gia đình. Là một người làm trong lĩnh vực công nghệ, cụ thể là làm phần mềm, anh Đô cho rằng điểm khiến anh đánh giá cao nhất ở VF 9 là công nghệ.



"Mình đánh giá rất cao công nghệ ADAS. Đó là sự kết hợp giữa cả phần cứng và phần mềm. Mình chưa cầm lái VF 9 nhưng đã xem nhiều video review của người dùng bên Mỹ. Mình đã lái xe bên Mỹ rồi và thấy rất áp lực với giao thông bên đó, khi thấy mọi người trải nghiệm ADAS của VF 9 ở Mỹ rồi thì mình đánh giá công nghệ an toàn của xe khá "tới", anh Đô chia sẻ.

Anh Đô đánh giá cao công nghệ của VF 9

Anh Đô cũng bày tỏ ý kiến về vấn đề phần mềm của xe (như đã gặp ở VF 8), cho rằng những vấn đề này là chuyện quá bình thường trong mắt người làm trong lĩnh vực công nghệ, có thể giải quyết dễ dàng thông qua các bản cập nhật, thậm chí xe điện còn rất dễ thực hiện thông qua cập nhật từ xa (OTA). Anh cho biết thêm rằng xe điện có hệ điều hành linh hoạt giống điện thoại nên sau này sẽ có nhiều công ty công nghệ phát triển phần mềm cho xe. Hiện tại, cũng đã có một vài đơn vị đang làm phần mềm cho xe VinFast, có thể điều khiển nhà thông minh ngay từ trên xe.



Một số hình ảnh VinFast VF 9 tại buổi bàn giao xe: