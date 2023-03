Một quốc gia láng giềng Việt Nam mà Tesla, BYD hay VinFast khó có cửa chen chân, người dân thờ ơ với xe điện vì...chỉ thích siêu xe

Ảnh minh họa

Làm việc trong lĩnh vực chip đồng thời là người quảng bá về xe điện, ông Eu Gene Goh sở hữu 2 chiếc xe điện Tesla trong gara của mình. Tuy nhiên ông lại chưa sẵn sàng từ bỏ chiếc McLaren 765LT trị giá 1,6 triệu đô la Singapore (1,21 triệu USD) của mình – chiếc xe có động cơ V8 có khả năng đạt tốc độ 100 km/h chỉ trong 3 giây.



Nỗ lực giảm lượng xe động cơ đốt trong của Singapore từ năm 2030 đã vấp phải một rào cản lớn: tình yêu sâu đậm của người dân với siêu xe. Người dân tại đây có thu nhập hàng năm đủ để dư dả có những chuyến du lịch hạng sang hay những chiếc xe siêu sang tại nơi đắt đỏ nhất thế giới.

Ông Goh bên 3 chiếc xe của mình. Ảnh: Reuters

Các quốc gia khác cũng có chung mục tiêu loại bỏ động cơ đốt trong vào năm 2030 bao gồm Iceland, Thụy Điển và Hà Lan, nhưng doanh số bán ô tô điện ở những thị trường này đã tăng nhanh hơn rất nhiều so với Singapore.



Chính phủ Singapore đã thúc đẩy xe điện mạnh mẽ trong vòng 2 năm qua, đưa ra các ưu đãi lên tới 45.000 USD và mở rộng mạng lưới sạc. Tuy nhiên mức độ tiếp nhận của người mua vẫn ở mức thấp.

Theo Cơ quan Giao thông Đường bộ, xe điện chiếm gần 12% tổng doanh số bán ô tô trong tại Singapore trong năm 2022, tăng từ 4% của năm 2021.

Tuy nhiên theo dữ liệu phân tích của Reuters, xe điện chỉ chiếm 1% số ô tô trên đường phố. Ở Singapore, một hòn đảo nhỏ với hệ thống giao thông công cộng rộng khắp, chỉ có khoảng 12 chiếc ô tô được sở hữu trên 100 người, tại Mỹ, tỉ lệ này là 82 chiếc/100 người.

Tại Singapore, người dân phải trả ít nhất 88.000 đô la Singapore để có quyền sở hữu một chiếc ô tô trong một thập kỷ (COE), chưa bao gồm chi phí của chiếc xe ở Singapore. Điều này lại càng thúc đẩy hơn nữa doanh số bán siêu xe tại đây. Trong thập kỷ qua, số lượng xe Ferrari tại Singapore đã tăng 67% và Lamborghini tăng 38%. Dữ liệu cho thấy số lượng xe McLarens đã tăng hơn 5 lần lên 180 chiếc kể từ năm 2012 và số lượng xe Porsche trên đường gần gấp 5 lần so với xe Tesla.

Người dân Singapore yêu thích siêu xe hơn bất kỳ ai. Đồ họa: Reuters

Nhà kinh tế học Walter Theseira cho biết sở thích của người Singapore đối với những chiếc xe hơi sang trọng và hiệu suất cao là do sự giàu có ngày càng tăng trong một nhóm cư dân trong khi những người có thu nhập thấp hơn khó có khả năng sở hữu xe hơi do COE quá cao và cao hơn nhiều lần so với giá của một chiếc xe điện.



HSBC ước tính 13% người Singapore có thể trở thành triệu phú vào năm 2030, tỷ lệ cao nhất trên thế giới.

Xe điện hay xe xăng?

Một cuộc đấu giá từ thiện gồm 100 chiếc Hyundai Ioniq 5 phiên bản giới hạn "made in Singapore" vào đầu năm nay chỉ bán được một nửa số xe phiên bản đặc biệt được chạm nổi linh vật Merlion của thành phố. Hyundai cho biết dù chỉ được gần 1 nửa nhưng họ rất vui khi thấy kết quả này.

Ông Markus Schuster, Giám đốc điều hành của Audi Singapore lạc quan rằng xe điện sẽ chiếm phần lớn doanh số bán ô tô mới sớm nhất là vào năm 2025 hoặc 2026 khi các mẫu xe cao cấp hơn như Q8 e-tron và Q4 e-tron của Audi được tung ra thị trường.

Schuster cho biết thêm, các tài xế Singapore chỉ đi trung bình 30 km/ngày và không lo lắng về phạm vi như các tài xế ở Mỹ và châu Âu.

Chính phủ có kế hoạch xây dựng 60.000 điểm sạc vào năm 2030, tăng từ 1.600 hiện nay mà Schuster tin rằng đây sẽ là điểm bùng phát để đạt được mục tiêu năm 2030.

Ông Goh, chủ sở hữu của chiếc McLaren là một người đã chuyển sang xe điện. Ông thích tiếng xe êm ru của xe điện khi đưa đón con đi học và chi phí sạc chiếc Tesla Model 3 vào năm ngoái là dưới 700 đô la Singapore cho 11.000 km lái xe.

"Đối với một người lái xe hàng ngày, tôi sẽ không quay trở lại một chiếc xe chạy bằng xăng bình thường," ông Goh nói.

Nhưng Goh lại mâu thuẫn khi hiện đang giữ chiếc McLaren của mình để có thể thưởng thức màn trình diễn của chiếc xe trên đường đua mà ông đến thăm ở Malaysia.

“Tôi thích công nghệ và tôi thấy siêu xe, đặc biệt là McLarens, giống như kết hợp công nghệ và nghệ thuật lại với nhau vậy,” ông nói.

Tham khảo: Reuters