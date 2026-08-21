Loạt ảnh tình tứ của Việt Anh - Quỳnh Nga khiến fan muốn 'ăn cưới online'

Loạt ảnh chụp chung đầy tình cảm của Việt Anh - Quỳnh Nga và câu nhắn đầy âu yếm của chàng diễn viên điển trai khiến khán giả nói "muốn ăn cưới online quá rồi".

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Việt Anh chia sẻ đoạn clip hậu trường kèm dòng trạng thái đầy âu yếm: “Chiều lắm đấy nhé Phạm Quỳnh Nga, bình thường rất ghét chụp ảnh đấy”. Quỳnh Nga cũng khoe bộ ảnh chụp chung của họ.

Đã qua thời kỳ e dè kín tiếng, hình ảnh chụp chung của họ sau khi công khai mối quan hệ đầy tình tứ với những cử chỉ ngọt ngào. Vẻ ngoài nổi bật của cả hai, ánh mắt âu yếm, cái nắm tay, nụ hôn nhẹ lên vai mà “nam thần” vũ trụ điện ảnh VTV dành cho bạn gái khiến người hâm mộ không tiếc lời khen ngợi, chúc phúc.

Dưới bài đăng, nhiều khán giả và bạn bè, đồng nghiệp để lại bình luận thể hiện sự ngóng chờ được dự đám cưới của cặp đôi.

Việt Anh - Quỳnh Nga chụp hình tình tứ.

Quỳnh Nga e ấp bên Việt Anh.

Ngày 16/7 vừa qua, cặp nghệ sỹ xác nhận chuyện tình cảm và cho biết họ đã yêu nhau được hơn một năm. Theo Quỳnh Nga, trước khi đến với nhau, cả hai đều có quãng thời gian dài độc thân. Nhờ sự vun vén của bạn bè, họ dần mở lòng và cho nhau cơ hội tìm hiểu.

Hai diễn viên bắt đầu được khán giả “đẩy thuyền” khi cùng tham gia bộ phim Sinh tử , phát sóng trên VTV cuối năm 2019. Trong phim, Việt Anh vào vai doanh nhân Mai Hồng Vũ, còn Quỳnh Nga đảm nhận nhân vật Quỳnh Trinh - chủ một nhà hàng có mối quan hệ đặc biệt với nhiều nhân vật quyền lực.

Tuy không được xây dựng thành một cặp tình nhân điển hình, những màn tung hứng ăn ý trên màn ảnh giúp hai diễn viên nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Sau bộ phim, Việt Anh và Quỳnh Nga liên tục đồng hành tại các sự kiện, du lịch cùng nhóm bạn, thường xuyên có những tương tác thân thiết trên mạng xã hội. Do đó trong nhiều năm họ vẫn bị nghi ngờ là đang yêu nhau, dù cả hai vẫn luôn phủ nhận.

Cả hai được khen ăn ý, đẹp đôi.

Sau khi công khai chuyện tình, cặp đôi “chốt đơn” ngay một căn nhà khang trang và đang trong quá trình hoàn thiện nội thất. Theo nam diễn viên 8X, làm nhà là việc lớn ưu tiên hàng đầu khi cả hai quyết định sống chung. Vì thế, anh và Quỳnh Nga dồn hết tâm sức để hoàn thiện ngôi nhà gắn kết tình cảm này.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Quỳnh Nga chia sẻ cởi mở về mong muốn làm mẹ ở tuổi U40: “Tôi rất yêu trẻ con và bắt đầu nghĩ đến việc làm mẹ. Tuy nhiên, tôi vẫn ưu tiên để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên. Nếu có duyên trời cho, đó sẽ là món quà tuyệt vời dành cho cả hai và tôi luôn sẵn sàng đón nhận”.

Những động thái đó khiến người hâm mộ cảm thấy cặp đôi tài sắc này đang thực sự nghiêm túc xây dựng mối quan hệ lâu dài và càng gửi nhiều lời chúc phúc, mong chờ đám cưới của họ.

Việt Anh đặt nụ hôn lên vai Quỳnh Nga.

Diễn viên Quỳnh Nga tên thật là Phạm Thị Quỳnh Nga, sinh năm 1988. Cô nổi tiếng sau vai “Cá sấu chúa” trong bộ phim Lập trình cho trái tim. Những bộ phim ấn tượng khác của cô là Về nhà đi con, Sinh tử ... Nữ diễn viên cũng từng góp mặt trong các chương trình như Chị đẹp đạp gió rẽ sóng và Bước nhảy hoàn vũ.

Diễn viên Việt Anh tên đầy đủ là Nguyễn Lê Việt Anh, sinh năm 1981. Anh là gương mặt quen thuộc với khán giả trong loạt phim giờ vàng như Chạy án, Người phán xử, Mê cung, Sinh tử và Hướng dương ngược nắng . Năm 2024, nam diễn viên được phong tặng danh hiệu Nghệ sỹ Ưu tú.