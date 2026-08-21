Loạt ảnh Chu Thanh Huyền - vợ Quang Hải trên sân Mỹ Đình lọt ống kính truyền thông còn xinh hơn ảnh tự đăng

Quang Hải được cả gia đình đến sân Mỹ Đình cổ vũ tinh thần.

Hình ảnh các nàng WAGs xuất hiện trên khán đài luôn là tâm điểm chú ý của truyền thông và người hâm mộ mỗi khi đội tuyển Việt Nam thi đấu. Tại giải đấu ASEAN Cup 2026, Chu Thanh Huyền - bà xã của tiền vệ Nguyễn Quang Hải tiếp tục trở thành nhân vật thu hút sự quan tâm lớn mỗi khi có mặt tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình để tiếp lửa cho chồng cùng các đồng đội.

Mới đây, trong các khoảnh khắc lọt vào ống kính truyền thông, Chu Thanh Huyền gây ấn tượng mạnh với diện mạo vô cùng xinh đẹp và rạng rỡ. Không lựa chọn phong cách quá cầu kỳ hay phô trương, cô xuất hiện trên khán đài trong chiếc áo đấu cờ đỏ sao vàng mang số 19 quen thuộc của Quang Hải. Với lớp trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc búi gọn gàng cùng làn da trắng sáng, nhan sắc của bà xã Quang Hải chiếm trọn "spotlgiht".

Chu Thanh Huyền lọt ống kính truyền thông góc nào cũng xinh (Ảnh: Như Hoàn)

(Ảnh: Như Hoàn)

Chu Thanh Huyền ngồi cùng khu với gia đình Văn Hậu (Ảnh: Như Hoàn)

Bố mẹ Quang Hải cũng có mặt trên sân cổ vũ tuyển Việt Nam (Ảnh: Như Hoàn)

Ảnh Thanh Huyền tự đăng trên trang cá nhân (Ảnh: FB/ Chu Thanh Huyền)

Hậu phương vững chắc luôn đồng hành cùng Quang Hải

Không chỉ xuất hiện rạng rỡ trên khán đài, Chu Thanh Huyền còn được biết đến là hậu phương cực kỳ vững chắc, luôn đồng hành và sẻ chia cùng Quang Hải trong suốt hành trình sự nghiệp. Mỗi khi tiền vệ sinh năm 1997 thi đấu trên sân nhà, cô đều cùng gia đình và con trai có mặt từ sớm để theo dõi và cổ vũ.

Quang Hải luôn là trụ cột của tuyển Việt Nam dù vướng nhiều tranh cãi ở vòng bảng ASEAN Cup 2026 (Ảnh: Như Hoàn)

(Ảnh: Như Hoàn)

Tại các trận đấu gay kịch tính của ĐT Việt Nam tại ASEAN Cup 2026, Chu Thanh Huyền thể hiện tinh thần yêu bóng đá cuồng nhiệt khi cùng mẹ chồng ôm nhau ăn mừng đầy phấn khích sau mỗi bàn thắng của đội nhà. Đặc biệt, những lúc Quang Hải chịu áp lực dư luận hay đối mặt với những ý kiến trái chiều về phong độ, Chu Thanh Huyền luôn là điểm tựa tinh thần nhẹ nhàng. Những lời nhắn gửi động viên mộc mạc từ bà xã chính là liều thuốc tinh thần, giúp Quang Hải vững tâm cống hiến và tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột trong màu áo tuyển quốc gia.