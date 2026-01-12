Loại vật thể chưa từng thấy vừa lướt qua kính viễn vọng

Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà thiên văn và vật lý học Pieter van Dokkum từ Đại học Yale (Mỹ) tuyên bố họ đã xác nhận được lỗ đen quái vật (lỗ đen siêu khối lượng) "bỏ chạy" lần đầu tiên sau 5 thập kỷ các nhà khoa học khắp thế giới tìm kiếm loại vật thể này.

Lỗ đen quái vật nói trên được ghi nhận bởi kính viễn vọng không gian James Webb của NASA/ESA/CSA (cơ quan vũ trụ của Mỹ, châu Âu và Canada), đã trốn thoát khỏi thiên hà mẹ của nó và đang lao qua không gian với tốc độ lên đến 3,2 triệu km/giờ.

Lỗ đen "bỏ chạy" là một dạng vật thể giả thuyết đã được dự đoán từ 5 thập kỷ trước, giờ đây đã được xác nhận - Ảnh minh họa: NASA/ESA/STScI

Lỗ đen tiềm năng này lần đầu tiên được phát hiện vào năm 2023 bởi nhóm của van Dokkum, khi họ nhìn thấy một vạch mờ trong một bức ảnh lưu trữ từ kính viễn vọng không gian Hubble.

Cảnh tượng này kỳ lạ đến mức nhóm nghiên cứu đã tiếp tục quan sát bằng các dữ liệu mới từ Đài quan sát Keck ở Hawaii - Mỹ.

Các quan sát bổ sung này cho thấy đó là một lỗ đen có khối lượng bằng 20 triệu lần khối lượng Mặt Trời, trong khi đó vệt mờ là một dòng sao trẻ trải dài tới 200.000 năm ánh sáng trong không gian, gấp đôi đường kính dự kiến của thiên hà Milky Way (Ngân Hà) mà chúng ta trú ngụ.

Họ đã quyết định nhờ đến sức mạnh của James Webb để hiểu thêm về vật thể kỳ lạ đó và thu được các kết quả nêu trên.

Theo lý thuyết thiên văn được đưa ra lần đầu khoảng nửa thế kỷ trước, lỗ đen "bỏ chạy" là sản phẩm của một cuộc hỗn chiến giữa 3 thiên hà va chạm.

Ban đầu có 2 thiên hà sáp nhập vào nhau, khiến lỗ đen trung tâm của chúng tạo thành một cặp đôi quay quanh nhau với tốc độ cực nhanh trước khi kết hợp thành một lỗ đen lớn hơn.

Tuy nhiên khi quá trình đang dở dang thì một thiên hà thứ 3 mang theo lỗ đen trung tâm của nó lao đến. Sự tương tác giữa 3 con quái vật không gian này đã khiến một trong số chúng bị đẩy bật ra khỏi nhóm thiên hà đang sáp nhập.

Lỗ đen vừa được nhóm của giáo sư Dokkum tìm thấy chính là ví dụ cụ thể về lỗ đen bị đẩy ra đó.

Nhưng bạn có thể an tâm rằng nó sẽ không tấn công chúng ta. Lỗ đen bỏ chạy này thực ra ở cách xa đến hàng tỉ năm ánh sáng và tồn tại khi vũ trụ mới chỉ một nửa độ tuổi hiện tại. Chúng ta nhìn thấy nó là nhờ ánh sáng tạo nên hình ảnh của dòng sao mà nó kéo theo mất hàng tỉ năm mới chạm được đến Trái Đất.