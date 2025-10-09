Loài rắn độc thông minh nhất có mặt ở Việt Nam không?

Đáp án đúng là: A. Vasuki indicus
Giải thích: Loài rắn khổng lồ đã tuyệt chủng này được đặt theo tên của Vasuki, vị vua thần thoại của các loài rắn trong Ấn Độ giáo. Đốt sống hóa thạch của nó, được công bố vào tháng 4-2024, cho thấy nó là một con trưởng thành hoàn toàn và có khả năng dài từ 11 - 15m. Vasuki sống cách đây khoảng 47 triệu năm. Nó thuộc họ rắn đã tuyệt chủng có tên Madtsoiidae xuất hiện vào cuối kỷ Phấn trắng (100,5 triệu đến 66 triệu năm trước), ở châu Phi, Ấn Độ, Úc, Nam Mỹ và Nam Âu. Các nhà nghiên cứu tin rằng nó có thân hình trụ rộng và có thể sống trên cạn. Nó giết con mồi bằng cách siết chặt, tương tự như các loài rắn hiện đại như trăn và trăn Anaconda.
Đáp án đúng là: C. Rắn hổ mang chúa
Giải thích: Theo Viện Bảo tồn sinh vật hoang dã và Vườn thú quốc gia Smithsonian, rắn hổ mang chúa có thể dài hơn 5m. Con rắn hổ chúa dài nhất từng được ghi nhận là một con rắn nuôi nhốt tại vườn thú London vào cuối những năm 1930, dài tới 5,71m, theo Kỷ lục Guinness thế giới, xấp xỉ bằng chiều dài của một container. Nó đã bị giết chết khi Thế chiến II nổ ra nhằm ngăn nó trốn vào thành phố trong trường hợp sở thú bị ném bom. Hầu hết các loài rắn độc không phát triển thành những con rắn khổng lồ. Nhưng rắn hổ chúa là một "ngoại lệ", khiến chúng trở thành loài rắn độc dài nhất trên Trái đất.
Đáp án đúng là: A. Đúng
Giải thích: Rắn hổ mang chúa không chỉ là một trong những loài rắn độc lớn nhất mà còn là loài rắn thông minh nhất thế giới. Chúng không chỉ săn mồi bằng chiến thuật chủ động mà còn sở hữu khả năng ghi nhớ, học hỏi và nhận biết môi trường xung quanh.
Đáp án đúng là: A. Châu Á
Giải thích: King Cobra (rắn hổ mang chúa) còn được gọi là: rắn gió núi, rắn cổ phồng, rắn cổ dẹt,… Rắn hổ mang chúa cũng là loài rắn độc dài nhất thế giới, kỷ lục chiều dài của hổ mang chúa được ghi nhận là 5,58 mét. Rắn hổ mang chúa được phân bố rộng rãi ở châu Á. Có thể thấy rắn hổ mang chúa ở Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ,... Đồng thời, rắn hổ mang chúa cũng là loài rắn có độc tố hỗn hợp, bao gồm độc tố thần kinh và độc tố tim mạch, khiến nọc độc của rắn hổ mang chúa trở nên phức tạp và mạnh mẽ hơn rất nhiều so với nọc độc của những loài rắn khác. Nọc độc của chúng không chỉ có độc tính cao mà lượng nọc độc được giải độc bởi rắn hổ mang chúa cũng rất đáng kinh ngạc. Trong trường hợp bình thường, có thể tiêm khoảng 200 đến 500 mg nọc độc và lượng giải độc tối đa có thể lên tới 7ml.
Đáp án đúng là: B. 10 cm
Giải thích: Rắn mù được biết đến là loài rắn nhỏ nhất thế giới và chiều dài trưởng thành của nó thường chỉ từ 10 cm đến 15 cm. So với các loài rắn khác, rắn mù có thể nói là vô cùng nhỏ bé. Chúng chủ yếu sống trong môi trường ẩm ướt và giàu mùn, thường được tìm thấy ở tầng dưới cùng của rừng, dưới đất và những nơi ẩm ướt khác. Trong những môi trường này, chúng có thể ẩn mình trong hang và kẽ hở khỏi những kẻ săn mồi. Là loài ăn thịt, rắn mù chủ yếu ăn kiến và mối, nhưng chúng cũng săn các động vật không xương sống nhỏ khác, chẳng hạn như côn trùng.
Đáp án đúng là: C. Mamba đen
Giải thích: Mamba đen (Dendroaspis polylepis) được mệnh danh là "vua tốc độ" của lục địa châu Phi khi có thể di chuyển với vận tốc lên đến 20 km/h trên mặt đất, tương đương với tốc độ của một chiếc xe đạp đang di chuyển.