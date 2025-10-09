Loài rắn độc thông minh nhất có mặt ở Việt Nam không?

Câu hỏi 5/6

Hỏi 5: Rắn mù được biết đến là loài rắn nhỏ nhất thế giới có chiều dài bao nhiêu?

A. 5 cm sai B. 10 cm đúng C. 20 cm sai

Đáp án đúng là: B. 10 cm

Giải thích: Rắn mù được biết đến là loài rắn nhỏ nhất thế giới và chiều dài trưởng thành của nó thường chỉ từ 10 cm đến 15 cm. So với các loài rắn khác, rắn mù có thể nói là vô cùng nhỏ bé. Chúng chủ yếu sống trong môi trường ẩm ướt và giàu mùn, thường được tìm thấy ở tầng dưới cùng của rừng, dưới đất và những nơi ẩm ướt khác. Trong những môi trường này, chúng có thể ẩn mình trong hang và kẽ hở khỏi những kẻ săn mồi. Là loài ăn thịt, rắn mù chủ yếu ăn kiến và mối, nhưng chúng cũng săn các động vật không xương sống nhỏ khác, chẳng hạn như côn trùng.