Loại quả đặc sản Việt Nam lên đài Hàn Quốc, du khách nhận xét: "Tôi chưa nhìn thấy nó bao giờ"

Trong một tập của chương trình Battle Trip phát trên đài KBS World, các du khách Hàn Quốc ghé thăm một khu chợ truyền thống tại Việt Nam và nhanh chóng bị thu hút bởi một loại quả rất quen thuộc. Đó chính là thanh long ruột đỏ. Khi quả được bổ ra, phần ruột đỏ rực khiến họ không giấu được sự bất ngờ, thậm chí có người thốt lên: “Tôi chưa nhìn thấy nó bao giờ”. Sau khi nếm thử, nhóm khách nhận xét vị ngọt đậm, rõ ràng hơn so với loại thanh long ruột trắng mà họ vẫn ăn ở Hàn Quốc.

Tuy nhiên, màu sắc đậm cũng khiến tay và quần áo dễ bị dính màu, tạo nên những khoảnh khắc vừa thích thú vừa lúng túng. Dù vậy, họ vẫn quyết định mua thêm thanh long ruột đỏ mang về khách sạn để tiếp tục thưởng thức.

Các vị khách bất ngờ bởi phần ruột đo của trái thanh long (Ảnh KBS World)

Bị thuyết phục bởi hương vị thơm ngon (Ảnh KBS World)





Vì sao lại có thanh long ruột đỏ và thanh long ruột trắng?

Tại Việt Nam, thanh long là loại trái cây quen thuộc, nhưng không phải ai cũng để ý rằng có hai nhóm phổ biến là ruột trắng và ruột đỏ. Theo tài liệu của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), đây là hai giống khác nhau về mặt sinh học, không liên quan đến độ chín hay kỹ thuật trồng.

Sự khác biệt lớn nhất nằm ở sắc tố. Thanh long ruột đỏ chứa nhiều betalain – nhóm chất tạo màu đỏ/tím tự nhiên (cũng có trong củ dền), trong khi ruột trắng gần như không có sắc tố này. Nghiên cứu công bố trên tạp chí Food Chemistry cho thấy thanh long ruột đỏ có hàm lượng chất chống oxy hóa cao hơn so với ruột trắng, nhờ chính hợp chất này.

Không chỉ khác về màu sắc, hai loại thanh long còn mang lại trải nghiệm ăn khác biệt. Thanh long ruột trắng có vị thanh, nhẹ, dễ ăn và phổ biến hơn trên thị trường đại trà. Trong khi đó, thanh long ruột đỏ thường có vị ngọt đậm hơn, màu sắc bắt mắt hơn, nhưng cũng dễ “nhuộm màu” lên tay hoặc quần áo – chi tiết mà các du khách Hàn Quốc trong chương trình đã trực tiếp trải nghiệm.

Theo các bài viết trên VnExpress và Tuổi Trẻ, thanh long ruột đỏ thường được người tiêu dùng đánh giá cao hơn về hương vị và giá trị dinh dưỡng, đồng thời có giá bán cao hơn so với ruột trắng trên thị trường.

Từ “quả lạ” trong mắt du khách đến nông sản xuất khẩu chủ lực

Ít ai biết rằng, loại quả khiến du khách nước ngoài bất ngờ ấy lại là một trong những nông sản xuất khẩu quan trọng của Việt Nam. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, diện tích trồng thanh long của cả nước từng đạt hơn 60.000 ha, với sản lượng khoảng 1,3–1,4 triệu tấn mỗi năm.

Các vùng trồng lớn tập trung tại Bình Thuận, Long An và Tiền Giang. Trong đó, thanh long ruột đỏ ngày càng được mở rộng diện tích nhờ giá trị cao và phù hợp với thị hiếu thị trường quốc tế. Báo cáo của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cũng cho thấy thanh long là một trong những mặt hàng trái cây xuất khẩu chủ lực, với thị trường trải rộng từ châu Á đến châu Âu.

Một khoảnh khắc nhỏ trên sóng truyền hình nước ngoài lại phản ánh rõ một điều thú vị: có những thứ tưởng như rất quen thuộc với người Việt lại đủ sức khiến du khách quốc tế ngạc nhiên. Và thanh long ruột đỏ – với sắc màu rực rỡ cùng hương vị riêng – chính là một trong những “đại diện thầm lặng” đang góp phần đưa nông sản Việt đến gần hơn với thế giới.