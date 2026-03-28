Loại miến không trắng tinh lại được chứng nhận là loại "chuẩn", người ăn nhận xét: Khác hẳn hàng siêu thị

Nhắc đến miến, nhiều người thường nghĩ ngay tới những sợi trắng trong, bắt mắt; tuy nhiên, một loại miến vùng cao lại đi ngược quan niệm ấy, và chính điều đó lại làm nên giá trị riêng. Đây là đặc sản của vùng núi Bình Liêu, Quảng Ninh. Tên gọi chính xác là miến dong Bình Liêu.

Cụ thể, miến dong Bình Liêu khiến không ít du khách lần đầu trải nghiệm phải bất ngờ chính là màu sắc không trắng trong mà ngả xám nâu tự nhiên. Trái với suy nghĩ phổ biến, đây không phải dấu hiệu của chất lượng kém.

Theo thông tin từ VietnamPlus và VOV, màu sắc này lại là đặc điểm nhận diện của miến dong nguyên chất. Sản phẩm được làm từ 100% tinh bột củ dong riềng trồng tại địa phương, không pha trộn và không sử dụng chất tẩy trắng.

Quy trình sản xuất vẫn giữ nhiều công đoạn thủ công: củ dong được nghiền, lọc lấy tinh bột, tráng thành bánh rồi cắt sợi, sau đó phơi nắng tự nhiên. Nhờ vậy, sợi miến có độ dai đặc trưng, khi nấu không bị nát, không làm đục nước và giữ được hương thơm nhẹ.

Được chứng nhận OCOP, trở thành đặc sản có thương hiệu

Không chỉ dừng lại ở một món ăn dân dã, miến dong Bình Liêu đã được đưa vào chương trình OCOP – định hướng phát triển sản phẩm đặc trưng vùng miền của Việt Nam.

Theo các thông tin đăng tải trên VietnamPlus, nhiều sản phẩm miến dong tại địa phương đạt chứng nhận 3–4 sao OCOP cấp tỉnh, đáp ứng các tiêu chí về chất lượng, nguồn gốc và khả năng thương mại hóa. Đây cũng là cơ sở để sản phẩm từng bước mở rộng thị trường.

Theo VOV, miến dong được xác định là một trong những sản phẩm chủ lực của Bình Liêu, góp phần giúp người dân vùng cao nâng cao thu nhập, đồng thời gắn với định hướng phát triển du lịch cộng đồng.

Người ăn nhận xét "rất khác biệt", trở thành trải nghiệm du lịch đáng thử

Trải nghiệm thực tế của người dùng cũng là yếu tố giúp miến dong Bình Liêu tạo được chỗ đứng riêng. Nhiều du khách sau khi thưởng thức đều nhận xét sợi miến dai, chắc, “ăn khác hẳn miến siêu thị”, đặc biệt là không bị bở dù nấu lâu.

Không dừng lại ở việc thưởng thức, những năm gần đây, miến dong còn trở thành một sản phẩm du lịch đặc trưng tại Bình Liêu. Du khách có thể ghé thăm các hộ sản xuất, hợp tác xã để tận mắt xem quy trình làm miến – từ khâu nghiền củ dong, lọc tinh bột cho đến tráng bánh, phơi sợi dưới nắng. Trải nghiệm này mang lại cảm giác gần gũi với đời sống người dân vùng cao, đồng thời giúp du khách hiểu rõ hơn giá trị của sản phẩm.

Sau khi tham quan, nhiều người lựa chọn mua miến dong về làm quà bởi sản phẩm dễ bảo quản, mang đậm dấu ấn địa phương. Đây cũng là cách đặc sản này dần “theo chân” du khách đến nhiều tỉnh thành khác.

Hiện nay, miến dong Bình Liêu có giá phổ biến khoảng 70.000 – 120.000 đồng/kg, cao hơn so với miến công nghiệp. Tuy vậy, sản phẩm vẫn được tiêu thụ ổn định, đặc biệt vào dịp cuối năm. Người tiêu dùng có thể mua tại địa phương, các gian hàng OCOP, cửa hàng đặc sản hoặc trên các sàn thương mại điện tử, với khuyến nghị nên lựa chọn sản phẩm có nhãn mác rõ ràng.

Theo VOV, miến dong Bình Liêu cũng đã bước đầu được đưa ra thị trường nước ngoài thông qua các đơn hàng nhỏ, chủ yếu phục vụ cộng đồng người Việt. Dù quy mô chưa lớn, đây vẫn được xem là tín hiệu tích cực cho một đặc sản vùng cao đang dần mở rộng phạm vi.