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Loại khí khiến 13 người gặp nạn ở trại lợn Thanh Hóa độc và nguy hiểm thế nào?

Nguyệt Phạm
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Chỉ trong vài phút, loại khí tích tụ dưới bể chất thải đã khiến nhiều người lần lượt gục xuống, biến nỗ lực cứu người thành một tai nạn dây chuyền đau lòng.


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