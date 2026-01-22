Giữa đường đua hoa Tết vốn đã quá quen thuộc với đào, mai, ly hay lay ơn thì năm 2026 này, thị trường hoa rộ lên trào lưu chơi mộc lan. Không phải là loại hoa xa lạ nhưng nhờ thời tiết ấm áp - điều kiện thuận lợi để hoa bung nở dễ hơn - nên năm nay trend chơi hoa mộc lan trở nên hot hơn bao giờ hết. Dân buôn mộc lan mạnh tay nhập cả trăm nghìn cành về bán, mạnh dạn "bao nở" cho khách. Trên mạng xã hội, đâu đâu cũng thấy dân tình khoe những bình mộc lan đã cắm trong nhà. Thậm chí, có những "dân chơi" hoa từng thất bại ê chề ở các năm trước, thì năm nay vẫn hào hứng nhập cuộc lần nữa do FOMO thị trường!

Trào lưu chơi hoa mộc lan ngày Tết đã rộ lên từ vài năm trước nhưng chỉ đến Tết 2026 mới bùng nổ thật sự. Thị trường bán hoa trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Mộc lan nổi tiếng là đỏng đảnh, khó chiều, nhưng 1 khi hoa nở thì đẹp điên đảo. Vậy nên ai sở hữu được cây hoa đẹp chơi Tết thì có thể sĩ cả đời!

Mộc lan là loại hoa có cánh hoa dày, form dáng lớn cùng những gam màu nhã nhặn từ trắng tinh khôi đến hồng đậm quý phái, mang cảm giác tĩnh và chậm. Cách hoa nở cũng chậm, mỗi ngày thay đổi một chút để người chơi thưởng thức từng khoảnh khắc đẹp nhất của hoa như từ từ cảm nhận không khí Tết về, thế nên người ta mới hay nói rằng mộc lan cũng không hợp với những ai sống vội.

Cành hoa đẹp, sang, nhìn là muốn "fomo"

Năm nay không khó để mua những cành mộc lan chi chít nụ. (Nguồn: TikTok Bích Chi Đường)

Dạo một vòng quanh mạng xã hội, không khó để bắt gặp những bình hoa mộc lan nở bung rực rỡ như tranh vẽ được chủ nhân tự hào đăng lên khoe. Nhiều anh chị em chơi hoa đã nhanh chóng nắm bắt thời điểm cận Tết để rinh những cành hoa tươi về, tranh thủ chăm sóc từ sớm chờ ngày gặt hái thành quả.

Sau nhiều lần cắm mộc lan không thành công, năm nay chị Hà Cúc đã thu được kết quả ưng ý. Thời tiết năm nay ấm hơn mọi năm là một lý do giúp mộc lan nở dễ hơn. Chơi nguyên một cành to sẽ trưng được ở một góc nhà, giúp không gian nhà thêm sang, sáng. (Nguồn: FB Hà Cúc)

Cắm hoa mộc lan gây "nghiện" là có thật. Dù phàn nàn hoa đỏng đảnh khó khăn nhưng vẫn phải khen xinh, hoa nở rồi vẫn muốn cắm tiếp. (Nguồn: FB Khánh My)

Thành quả rực rỡ của một chị cắm hoa kiên trì trong 2 tháng qua. Chủ nhân không ngừng tấm tắc trước vẻ đẹp của hoa mộc lan. Chị còn chia sẻ tầm này (trước Tết 1 tháng), cứ mạnh dạn mua hoa là yên tâm nở đẹp. (Nguồn: FB Thu Trang)



Không chỉ có những cành hoa big size để trưng góc nhà, những cành mộc lan nhỏ nhắn để trên bàn hay kệ sách cũng rất hợp. Cánh hoa trắng muốt, đẹp tinh khôi, nở đều là thành quả của việc ngày đêm chăm sóc, nâng niu, "tắm" cho cành đều đặn trong suốt 20 ngày. (Nguồn: FB Cao Thanh Thủy)

Chơi hoa thế này thì khách hài lòng mà shop nhận feedback cũng nở mày nở mặt. (Nguồn: TikTok Bích Chi Đường)

Thị trường hoa mộc lan sôi động từ khách đến chủ buôn. Nhiều shop tự tin bán luôn cành bao tươi, bao nở rộ cho khách chơi Tết. (Nguồn: TikTok Bích Chi Đường)

Cành hoa mộc lan là dạng gỗ, to và cứng nên nổi tiếng là loài hoa cực kỳ đỏng đảnh, khó chăm. Nếu xử lý không khéo, người chơi rất dễ ngậm ngùi vì cành "củi khô" không nở được, nở không đúng lúc, nở lác đác hoặc nhanh tàn, chưa kịp thưởng thức đã phải bỏ đi.

Cách cắm hoa mộc lan thành công:

- Thời điểm cắm: Nên mua và cắm trước Tết khoảng 20 - 30 ngày. Do đặc điểm là thân gỗ, hoa nở rất chậm về bền, cắm sớm giúp hoa có thời gian "uống nước" và thức tỉnh dần.



- Chọn cành chuẩn: Nên chọn những càng có nụ phân bổ đều, nụ phải to, chắc tay, lớp lông tơ bên ngoài còn tươi, không bị rụng hay thâm đen. Mặc khác, tránh những cành khô khốc vì tỷ lệ nở rất thấp.

- Xử lý gốc: Khi mua về, bạn hãy dùng dao nạo bỏ lớp vỏ bên ngoài khoảng 5-10cm ở phần gốc, hoặc chẻ đôi phần gốc. Từ đó giúp cây hút nước mạnh hơn.

- Cắm nước ấm: Hàng ngày, bạn cắm nước ấm khoảng 40 độ C. Nước ấm giúp kích thích cách mạch dẫn, làm tan nhựa cây đông đặc ở vết cắt để hoa hấp thụ nước nhanh hơn.

- Tưới sương thường xuyên: Đây là loại cây cần nhiều nước, nên bạn cần xịt phun sương đẫm như tắm đều đặn lên cành và nụ hoa hàng ngày. Vào những ngày có mưa phùn hoặc sương, bạn cũng có thể cho hoa ra ngoài để hấp thụ và phát triển tốt hơn.

Tham khảo chủ 1 shop có tiếng cho thấy, mộc lan trên thị trường hiện đa số là hàng nhập khẩu từ Côn Minh (Trung Quốc), có màu trắng, hồng nhạt, hồng tím và hồng đỏ. Một người bán lẻ khác thì chia sẻ chỉ có mộc lan nhập mới đẹp, còn hoa ở Việt Nam sẽ khó nở. Giá thành cho một cành bonsai sẽ dao động từ 1 triệu - 10 triệu đồng tùy kích thước và số lượng nụ hoa. Nhiều shop bán hoa tươi cũng bắt trend với thị trường, nhập mộc lan về bán với giá trên dưới 200K cho 1 set nhỏ cắm bình để bàn. Bạn mua cành thường của những người bán ven đường có thể có giá rẻ hơn, chỉ từ 100 - 150K là có ngay cành cao hơn 1m.

Với điều kiện thời tiết thuận lợi như năm nay, các chủ shop sẵn sàng bán hoa bao nở để khách hàng yên tâm mua hoa chơi Tết.

Hoa năm nay nhiều nụ, dễ chăm sóc

Cành bán lẻ cũng nhiều nụ không kém cạnh hàng bonsai. Nhưng bạn vẫn nên lựa kỹ trước khi mua về để có kết quả ưng ý.

Ngoài các shop hoa, bạn còn có thể dễ dàng tìm mua hoa mộc lan tại nhiều điểm bán hoa ven đường, chợ hoa tạm, nhất là ở các tuyến phố lớn - khá giống cách người ta bán đào, quất mỗi dịp Tết. Người mua có thể chọn cành trực tiếp, xem nụ, xem dáng rồi mang về tự cắm, vừa chủ động chi phí vừa dễ chọn được cành ưng ý.