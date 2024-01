Loại hoa được chị em săn tìm hơn cả tuyết mai, lay ơn cho dịp Tết năm nay, cứ về là hết

Sát Tết Nguyên đán cũng là thời điểm các loài hoa mùa xuân đua nhau nở rộ. Đây cũng là lúc chị em háo hức hơn bao giờ hết vì được dịp tranh thủ rinh ngay những bó hoa xinh đẹp về cắm - vừa thỏa mãn thị giác, khứu giác, lại thêm thư giãn tinh thần.

Như một thông lệ hàng năm là thế, mà không ít người vẫn phải trầm trồ về thị trường hoa năm nay. Ai nấy cũng khẳng định chắc nịch hoa rất đẹp và rẻ. Nhưng ngạc nhiên hơn nữa có lẽ là sự xuất hiện của không ít loài hoa mới. Còn những tiểu thương với kinh nghiệm hàng chục năm bán hoa cũng rơi vào tình trạng "trở tay không kịp" khi nhiều loài hoa được chị em săn đón nhiệt tình, đơn cử chính là hoa ly kép màu tím.



Hoa ly kép màu tím có màu sắc và hình dáng thực sự rất đẹp.

Không cần đăng vẫn có người đặt, ly kép màu tím chưa kịp về đã "full" đơn

Đó là lời thừa nhận của chị Phạm Thị Hồng Nhung, một người buôn hoa ở thành phố Hải Dương và Bùi An, một tiểu thương buôn hoa khác ở quận Tây Hồ (Hà Nội).

Là 2 trong số ít những người có hoa ly kép màu tím để bán trong năm nay, chị Hồng Nhung và Bùi An chia sẻ, đây không phải năm đầu tiên loài hoa này xuất hiện, tuy nhiên năm trước có số lượng ít hơn nên chưa được nhiều người biết tới. Song, năm nay, khi vừa có hoa, chị đăng tải bài viết đầu tiên trên trang cá nhân đã nườm nượp người đặt.

"Chỉ sau 10 phút, mình hết sạch 30 bó ly kép màu tím" - chị Hồng Nhung cho biết.

Sau đó chị Nhung phải ngay lập tức khóa bài viết vì quá nhiều người hỏi.

"Không còn hàng để bán trong khi khách nhắn tin hỏi dồn dập làm mình cảm thấy vừa tiếc vừa sốt ruột. Tuy nhiên phải công nhận là hoa ly kép màu tím rất đẹp nhưng cũng rất hiếm. Số lượng hoa về lại thưa thớt nên dù mình đã đặt từ nhà vườn liên tục nhưng cũng không có để nhập", chị Hồng Nhung nói thêm.

Giá hoa ly kép tím có nhiều sự thay đổi, bất ổn định hơn so với các màu còn lại.

Vừa chuẩn bị hoa cho khách, chị Bùi An vừa nói: "Năm nay, hoa ly có nhiều và cũng đa dạng chủng loại, màu sắc lắm. Dòng nào cũng được mua nhiều, nhưng màu tím thì liên tục 'cháy hàng' dù giá cao hơn khá nhiều so với các màu còn lại".

Số lượng ít, giá hoa ly kép màu tím chênh lệch hẳn so với những màu còn lại

Theo chị An, loại ly kép này có màu tím pastel viền hơi đậm một chút rất lạ mắt, cánh nhọn hơn ly kép trắng một chút, nhưng khi nở bung trông vẫn đầy đặn và tròn đầy như búp sen. Đặc biệt, hương thơm của hoa không nồng mà dịu nhẹ nên được chị em chuộng mua. Hoa thường xuyên trong tình trạng "cháy hàng".

"Giá hoa ly kép màu tím và xanh bơ đổi màu năm nay thấp nhất là khoảng 185.000 đồng/5 cành", chị Hồng Nhung nói.

Trên thị trường, hoa ly chia làm hai dòng gồm cánh kép và cánh đơn. Cánh kép là dòng mới xuất hiện vài năm trở lại đây, giá thường cao hơn dòng cánh đơn truyền thống. Riêng ly kép cũng phân ra nhiều màu sắc khác nhau, giá phụ thuộc từng màu. Trong đó, năm nay, hoa ly kép màu tím và màu xanh lá cây nhìn chung có mức giá cao nhất, phần nhiều vì sở hữu màu sắc lạ mắt.

Ly kép tím và xanh năm nay là 2 dòng hoa khó mua trên thị trường năm nay.

Song, còn 1 lý do đặc biệt quan trọng nữa là nhờ yếu tố màu sắc phong thuỷ. Do năm 2024 - Giáp Thìn (thuộc năm Hoả) nên màu xanh và tím chính là 2 màu may mắn nhất. Theo ngũ hành tương sinh, "Mộc sinh Hỏa" nên màu xanh là gam màu của rừng xanh, đá quý, đại diện cho sự thịnh vượng và tạo cảm giác an nhiên, cân bằng cho người sở hữu. Đây sẽ là màu sắc mang lại may mắn, tài lộc, sự thăng tiến trong công việc và đời sống trong năm nay còn màu tím thể hiện sự cao quý, huyền bí và sáng tạo.

Thích chơi dòng ly kép tím và xanh bơ đổi màu vì mê mẩn vể đẹp tinh tế và mùi hương dịu nhẹ của chúng nên chị Đinh Thanh Huyền ở Đặng Văn Ngữ (Đống Đa, Hà Nội) đã đặt mua lượng lớn ly kép xuyên suốt cả mùa ngay từ khi hoa xuất hiện trên thị trường, bất chấp giá vô cùng đắt đỏ.

"Rất thích cắm hoa tươi trong nhà nên tôi thường đặt mua để tặng bạn bè. Loại hoa thì không cố định nhưng đợt này vì có ly kép tím và xanh bơ đổi màu rất lạ mắt nên thay vì chọn mao lương, thược dược miến hay hồng thơm (...) để tặng, tôi tặng hoa này.

Và đương nhiên trong nhà tôi cũng thế, vì không gian nhà khá rộng nên tôi cứ đặt trước ở chỗ người quen. Có thì người ta ship tới nhà. Kể cả khi đó trong nhà đang cắm hoa khác rồi thì tôi vẫn luôn có thừa không gian để cắm hoa ly kép.

Dù giá hoa ly kép có phần đắt đỏ, nhưng nhìn thấy nhà mình và các bạn có một bình hoa đẹp rực rỡ, nổi bật mà lạ mắt cũng thấy vui" - chị Huyền chia sẻ.