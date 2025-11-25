Loại củ được ví như 'lộc trời' cho mỗi năm chỉ một lần có gì đặc biệt?
Dương Triều |
Chỉ xuất hiện một lần mỗi năm vào những ngày đầu đông se lạnh, củ niễng được xem là "lộc trời" quý giá của đất Thành Nam. Bất chấp mưa rét khiến rau xanh tăng giá, hàng trăm điểm bán trên tuyến đường tránh TP. Nam Định cũ vẫn tấp nập chào mời thứ đặc sản vừa đào, còn nguyên vị sương sớm.
