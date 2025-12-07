Trong vô vàn loài cây cảnh được trồng tại Việt Nam, có một loài cây sở hữu sức quyến rũ đặc biệt, đến mức chỉ cần nhìn hoặc ngửi hương hoa một lần là nhớ mãi - đó chính là cây nguyệt quế. Không chỉ đẹp, cây còn nổi tiếng vì thời gian ra hoa dài, đến mức được mệnh danh là "cỗ máy nở hoa" vì có thể nở suốt 200 ngày. Hoa của nguyệt quế có hương thơm dễ chịu và khả năng sinh trưởng mạnh mẽ. Nhờ những ưu điểm này, nguyệt quế trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình, đặc biệt là những ai yêu thích hương thơm tự nhiên và quan niệm phong thuỷ tốt lành.

Nguồn gốc tên gọi

Nguyệt quế được nhiều người lý giải là cách đọc chệch của cụm từ "nguyệt quý" hoặc "nguyệt quới", vốn là cách gọi của người miền Nam. Tên khoa học của cây là Murraya paniculata, thuộc họ Cửu Lý Hương (Rutaceae) - họ nhà cam quýt. Ở một số nơi, cây được gọi là cây kim quýt, cây nguyệt quới hay cây ngâu núi, nhưng phổ biến nhất vẫn là nguyệt quế.

Đặc điểm nổi bật

Nguyệt quế là cây thân gỗ nhỏ hoặc cây bụi lớn, tán lá xanh quanh năm. Lá có màu xanh đậm, bóng, dày và mọc so le, tạo nên vẻ ngoài gọn gàng, sang trọng. Thân cây có thể uốn tạo dáng bonsai, hoặc trồng thành hàng rào, bờ tường xanh rất đẹp.

Điểm ấn tượng nhất của nguyệt quế chính là hoa. Hoa của cây nhỏ, trắng muốt, có 5 cánh, mọc thành chùm và tỏa hương thơm đặc trưng. Người chơi cây cảnh thường truyền tai nhau rằng nguyệt quế có thể nở hoa đến 200 ngày mỗi năm, bởi cây ra hoa theo nhiều đợt và có khả năng nở rải rác quanh năm nếu được chăm sóc tốt. Dù con số này phụ thuộc vào điều kiện trồng, không thể đồng đều ở mọi cây, nhưng không thể phủ nhận rằng đây là loài cây có thời gian nở hoa dài hơn hẳn các cây cảnh thông thường.

Một điểm gây bất ngờ nữa là độ thơm. Hương hoa nguyệt quế nhẹ nhưng thơm mát, sang và dễ chịu. Về khả năng sinh trưởng, nguyệt quế rất dễ trồng, dễ sống. Chỉ cần có đất, đủ nắng và thoát nước tốt là cây phát triển mạnh, ít sâu bệnh. Đây là lý do cây được sử dụng nhiều trong công trình cảnh quan đô thị, nhà phố, biệt thự và cả làm bonsai nghệ thuật.

Ý nghĩa phong thuỷ của cây nguyệt quế

Không chỉ đẹp và thơm, nguyệt quế còn mang trong mình nhiều ý nghĩa phong thuỷ sâu sắc, khiến cây trở thành lựa chọn hàng đầu của những người yêu cây cảnh.

1. Tượng trưng cho thành công

Nguyệt quế là biểu tượng của vinh quang, chiến thắng và địa vị trong nhiều nền văn hoá. Dù Murraya paniculata khác với loài nguyệt quế châu Âu (Laurus nobilis), nhưng người Việt vẫn gán cho cây ý nghĩa chiến thắng bởi tên gọi và thần thái sang trọng của hoa. Trồng một cây nguyệt quế trong nhà được tin rằng giúp thu hút may mắn, mở đường cho công danh, sự nghiệp và thành công trong học tập.

2. Xua đuổi tà khí, tăng sinh khí tốt

Thuộc họ Cam quýt - nhóm cây mang tính dương mạnh, vậy nên nguyệt quế được cho là có khả năng xua đuổi tà khí, giúp nhà cửa luôn thông thoáng, sáng sủa và nhiều năng lượng tích cực. Mùi hương thoang thoảng của hoa cũng giúp tinh thần thư thái, gia tăng cảm giác bình an.

3. Tượng trưng cho sự bền vững

Hoa trắng muốt tượng trưng cho sự thuần khiết, trong lành; trong khi đặc tính sống mạnh mẽ tượng trưng cho sự bền bỉ và kiên định. Cây hợp với những người mong muốn phát triển bản thân, vượt qua thử thách và giữ vững tinh thần sáng suốt.

Tổng hợp