Một con cá nóc nhiệt đới cực độc bất ngờ dạt vào bãi biển ở Dorset (Anh) sau khi được cho là bị những cơn bão cuốn đi hàng trăm km khỏi môi trường sống tự nhiên. Dù đã chết, loài cá này vẫn có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng nếu con người tiếp xúc trực tiếp.

Theo The Independent, con cá nóc được phát hiện trên bãi cát tại Knoll Beach, Studland, thuộc hạt Dorset, bờ biển phía Nam nước Anh. Người phát hiện là Owen Booty, một thợ lặn địa phương. Anh không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy sinh vật biển có hình dáng kỳ lạ nằm trên bờ.

Ban đầu, Owen tưởng đó là một chiếc phao đánh dấu nhỏ hoặc túi nilon bị sóng đánh dạt vào bờ. Tuy nhiên, khi tiến lại gần kiểm tra, anh nhận ra đó là một con cá nóc đã chết, với cơ thể phình to như quả bóng. Con cá có chiều dài khoảng 17 inch (gần 43 cm).

Ảnh: Freedive Life/BNPS

Từng bắt gặp cá nóc trong những chuyến lặn biển ở nước ngoài, Owen nhanh chóng nghi ngờ danh tính của sinh vật này. Để xác nhận, anh đã gửi hình ảnh cho Dorset Wildlife Trust và một người bạn làm nhà sinh vật biển.

Chia sẻ về phát hiện bất thường, Owen, thành viên công ty Freedive Life, cho biết anh đi dạo dọc Knoll Beach vì thời tiết biển quá xấu, không thích hợp để lặn.

"Tôi đi đến kiểm tra và nhận ra đó thực sự là một con cá đã chết. Vì từng bắt gặp cá nóc khi lặn biển ở nước ngoài nên tôi phần nào đoán được đó là loài gì, nhưng vẫn gửi ảnh cho các chuyên gia để xác nhận", Owen kể lại.

Anh cũng cho biết mình thường xuyên lặn khám phá vùng biển ven bờ Dorset và đã quen với việc bắt gặp nhiều sinh vật biển thú vị. Tuy nhiên, việc nhìn thấy một con cá nóc nhiệt đới dạt vào bãi biển địa phương vẫn là điều nằm ngoài dự đoán.

Theo các chuyên gia, cá nóc thường sinh sống ở những vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới thuộc Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Chúng hiếm khi xuất hiện tại vùng biển Anh, dù thỉnh thoảng vẫn được ghi nhận.

Con cá được phát hiện ở Dorset được cho là đã bị các cơn bão Austen và Boalo cuốn khỏi môi trường sống, sau đó trôi dạt hàng trăm km đến bờ biển nước Anh.

Cá nóc nổi tiếng với cơ chế tự vệ đặc biệt: khi gặp nguy hiểm, chúng có thể hút nước hoặc không khí vào cơ thể để phình to thành hình quả bóng, khiến những kẻ săn mồi lớn khó nuốt chửng.

Tuy nhiên, điều khiến loài cá này trở nên đáng sợ hơn cả chính là độc tố tự nhiên trong cơ thể. Ngay cả khi đã chết, cá nóc vẫn có thể gây nguy hiểm bởi chất độc tồn tại lâu trong các cơ quan nội tạng và da. Độc tố của chúng được mô tả có mức độ nguy hiểm cao gấp khoảng 1.000 lần cyanide (xyanua).

Con người có thể bị nhiễm độc nếu tiếp xúc với cá nóc trong trường hợp các gai nhọn ẩn dưới da đâm xuyên qua da, khiến độc tố xâm nhập vào máu. Một con đường phơi nhiễm khác là ăn phải cá nóc được chế biến không đúng cách.

Độc tố tập trung chủ yếu trong các cơ quan nội tạng của cá. Nếu đầu bếp vô tình làm rách những bộ phận này trong quá trình sơ chế, chất độc có thể lan sang phần thịt vốn được sử dụng làm thực phẩm, dẫn đến nguy cơ ngộ độc nghiêm trọng.

Đại diện Dorset Wildlife Trust xác nhận cá nóc thường sống ở vùng biển khơi ấm áp thuộc Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Việc chúng xuất hiện tại Anh là khá hiếm, nhưng không phải chưa từng xảy ra.

Tổ chức này khuyến cáo người dân tuyệt đối không chạm tay hoặc tự ý xử lý cá nóc nếu phát hiện chúng dạt vào bờ, kể cả khi con vật đã chết. Những người bắt gặp loài cá này được đề nghị thông báo cho Dorset Wildlife Trust để các chuyên gia tiếp nhận và xử lý phù hợp.

Trong khi đó, National Trust, đơn vị quản lý bãi biển Studland, cho biết họ chưa nhận được báo cáo chính thức nào về sự xuất hiện của con cá nóc nói trên.