Lo "vỡ trận" kiểm định khí thải xe máy

Ông LÊ TRUNG TÍNH, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô hành khách TP HCM:

Hỗ trợ người yếu thế

Thời gian qua, các trung tâm đăng kiểm tại TP HCM chủ yếu kiểm định ô tô với khoảng 1 triệu xe nhưng nhiều thời điểm còn xảy ra ùn ứ do thiếu nhân lực, dây chuyền tạm dừng hoạt động… Do đó, với gần 9 triệu xe máy đang lưu hành thì việc kiểm định khí thải sẽ đòi hỏi điều kiện cơ sở hạ tầng rộng lớn, phủ khắp các địa bàn. Cơ quan chức năng nên mạnh dạn giao tư nhân thực hiện công việc này dựa trên quy chuẩn kỹ thuật do nhà nước ban hành, đặc biệt là các hãng sản xuất xe máy lớn sẽ đủ điều kiện thiết bị, nhân sự để kiểm định như đã từng thí điểm tại TP HCM vào tháng 5-2020. Ngoài ra, để hạn chế lãng phí xã hội, ảnh hưởng cuộc sống người dân, chỉ nên kiểm định đối với xe máy có niên hạn sử dụng 10-15 năm trở lên. Riêng các đối tượng như người giao hàng, chạy xe ôm cần được hỗ trợ, giảm chi phí kiểm định để tránh ảnh hưởng đến việc mưu sinh.

PGS-TS VŨ ANH TUẤN, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giao thông Vận tải - Trường Đại học Việt Đức:

Thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ

Việc lùi thời điểm thực hiện theo tôi mới chỉ là điều cần. Dữ liệu về thực trạng phương tiện, đặc biệt là đặc điểm tuổi thọ và mức độ phát thải hiện chưa đầy đủ. Hệ thống kiểm định và các công cụ hỗ trợ giám sát khí thải cũng còn hạn chế, nhất là với xe máy. Nếu không có sự chuẩn bị bài bản về hạ tầng, chính sách tài chính và công tác truyền thông thì lộ trình đề ra sẽ thiếu tính khả thi. TP HCM hiện đã có đề án chuyển đổi 400.000 xe máy xăng sang xe điện, kèm theo các chính sách hỗ trợ như miễn lệ phí đăng ký, hoàn thuế GTGT, hỗ trợ lãi vay tối thiểu 2%. Đây là bước đi đúng hướng nhưng mức hỗ trợ vẫn còn khiêm tốn so với các nước trong khu vực, như Trung Quốc, nơi người dân được trợ giá đến 60% khi đổi sang xe điện.