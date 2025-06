Cột mốc quan trọng của BM Windows tại công trình biểu tượng Bắc Mỹ

Ngày 5/6/2025, BM Windows trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên hoàn thành cung cấp hệ mặt dựng (facade) cho tòa nhà siêu cao tầng đầu tiên tại Canada - tòa One Bloor West cao 85 tầng (300 mét) - ngay giữa trung tâm tài chính Toronto.

One Bloor West sẽ là tòa nhà dân cư cao nhất Canada và là tòa nhà chọc trời siêu cao đầu tiên theo định nghĩa của Hội đồng Nhà cao tầng và Môi trường sống Đô thị Mỹ. Ảnh: BM Windows

"Với vai trò là nhà sản xuất và cung ứng hệ facade cho dự án One Bloor West, BM Windows đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình, khẳng định năng lực kỹ thuật, quy trình sản xuất chuyên nghiệp và chuẩn mực quốc tế trong từng sản phẩm" - Bà Fiona Mak - Đại diện Chủ đầu tư dự án khen ngợi.

BM Windows thông tin, sau hơn 20 tháng sản xuất với tổng cộng 6.720 panels, công ty đã chính thức hoàn thành những tấm panel cuối cùng cho dự án One Bloor West (tên cũ The One Toronto), ghi nhận nỗ lực không ngừng của đội ngũ trong hành trình chinh phục tòa nhà cao nhất Canada hiện nay, một biểu tượng kiến trúc của Bắc Mỹ vốn yêu cầu kỹ thuật khó và phức tạp nhất lục địa.

"Tấm panel cuối cùng của dự án One Bloor West đã chính thức hoàn thành, đánh dấu một cột mốc quan trọng không chỉ đối với BM Windows mà còn là một bước tiến đáng kể của ngành facade Việt Nam. Đây là lần đầu tiên một công ty facade Việt Nam đảm nhận việc sản xuất mặt dựng cho tòa nhà cao nhất Canada hiện nay, tọa lạc ngay tại Toronto – trung tâm kinh tế và tài chính lớn nhất của quốc gia này" - Ông Huỳnh Nhật Minh, Chủ tịch Hội Đồng Quản trị BM Windows chia sẻ.

Tấm panel thứ 6720 - tấm cuối cùng đã được BM Windows hoàn thành - cho siêu cao ốc One Bloor West. Ảnh: BM Windows

Việc hoàn thành sớm kế hoạch sản xuất, đảm bảo chất lượng theo đúng cam kết và làm hài lòng chủ đầu tư là một dấu mốc quan trọng trong hành trình vươn ra thế giới của BM Windows. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng đối với BM Windows nói riêng và doanh nghiệp Việt nói chung trong việc đáp ứng những tiêu chuẩn bền vững của các thị trường quốc tế lớn.

Bởi, để "lọt mắt xanh" của chủ đầu tư, hệ mặt dựng của BM Windows phải tuân thủ tiêu chuẩn khắt khe ASTM International của Mỹ.

Tiêu chuẩn này không chỉ yêu cầu các tấm panel có khả năng chịu được điều kiện khí hậu khắc nghiệt ở Canada với nhiệt độ xuống tới âm 18 độ C, hay đối phó với áp lực gió lên đến 4.0 kPa tại các tầng cao mà còn thể hiện triết lý phát triển bền vững của công ty: "Chúng tôi cam kết theo đuổi con đường phát triển bền vững lâu dài. Bởi chúng tôi tin tưởng rằng một tương lai bền vững là nơi sự thịnh vượng của doanh nghiệp đi đôi với sự phát triển hài hòa của xã hội và môi trường".

Vậy tấm panel đạt tiêu chuẩn ASTM nghĩa là gì?

ASTM International (Hội thử nghiệm và vật liệu Mỹ) là một tổ chức tiêu chuẩn phát triển, chuyên công bố các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế đồng thuận tự nguyện cho nhiều loại vật liệu, sản phẩm, hệ thống và dịch vụ.

Hình ảnh tòa nhà One Bloor West đang xây dựng.

Khi một tấm panel (thường là vật liệu xây dựng như tấm cách nhiệt, tấm kim loại, hoặc tấm composite) đạt tiêu chuẩn ASTM, điều đó có nghĩa là sản phẩm đã được thử nghiệm và đáp ứng các yêu cầu cụ thể về chất lượng, độ bền, khả năng chịu lực, chống cháy, cách nhiệt, hoặc các đặc tính khác theo các phương pháp thử nghiệm được quy định bởi ASTM International.

Một tấm panel có thể được kiểm tra theo các tiêu chuẩn như: - ASTM E84: Đo lường đặc tính cháy bề mặt (flame spread) và khói phát sinh. - ASTM C518: Đánh giá khả năng cách nhiệt (độ dẫn nhiệt). - ASTM D638: Kiểm tra độ bền kéo của vật liệu nhựa hoặc composite.

Việc đạt tiêu chuẩn ASTM đảm bảo rằng tấm panel có chất lượng đáng tin cậy, an toàn và phù hợp cho các ứng dụng cụ thể trong xây dựng, công nghiệp hoặc các lĩnh vực khác. Không chỉ đảm bảo an toàn cho con người dử dụng, việc vật liệu đáp ứng ASTM còn rất thân thiện môi trường.

Lấy ví dụ:

- Các tấm panel cách nhiệt (như panel EPS, PU, hoặc PIR) đạt tiêu chuẩn ASTM về độ dẫn nhiệt thấp sẽ giúp giảm thất thoát nhiệt trong các công trình xây dựng. Điều này làm giảm nhu cầu sử dụng điện cho sưởi ấm hoặc làm mát, từ đó giảm lượng khí thải carbon.

- Tấm panel đạt tiêu chuẩn ASTM E84 (về khả năng chống cháy) giúp giảm nguy cơ cháy nổ, hạn chế phát sinh khói độc hại, bảo vệ con người và giảm tác động xấu đến môi trường khi xảy ra hỏa hoạn.

- Một số tấm panel được sản xuất từ vật liệu tái chế hoặc có khả năng tái sử dụng. Nếu quy trình sản xuất tuân thủ các tiêu chuẩn ASTM và kết hợp với các nguyên liệu thân thiện với môi trường, chúng có thể giảm lượng rác thải và khai thác tài nguyên.