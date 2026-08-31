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Lộ thêm ảnh VinFast VF 5 đời thực, xuất hiện chi tiết lạ chưa từng có trước đó

Thanh Linh
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VinFast VF 5 mới tiếp tục xuất hiện ngoài đời thực với ngoại hình gần như không che chắn. Lần này, chiếc xe gây chú ý khi được trang bị bộ ốp mâm có thiết kế khá khác lạ, chưa xuất hiện trong những hình ảnh rò rỉ trước đó.

Những hình ảnh mới nhất về mẫu xe được cho là VinFast VF 5 thế hệ mới đang được chia sẻ trên mạng xã hội. So với lần lộ diện không che trước đó, chiếc xe lần này mang ngoại thất màu trắng và không có lớp ngụy trang, qua đó hé lộ khá rõ thiết kế ngoại thất.

Bối cảnh của những hình ảnh mới dường như ở Việt Nam dù chưa rõ cụ thể địa điểm. Đây cũng là lần tiếp theo mẫu xe này xuất hiện sau khi một chiếc có thiết kế tương tự từng được bắt gặp trong khu vực giống nhà máy tại Việt Nam.

- Ảnh 1.

Thêm hình ảnh mới về chiếc VinFast VF 5 ngoài đời thực xuất hiện trên mạng xã hội. Ảnh: ST

Bộ ốp mâm khác lạ

Điểm mới đáng chú ý nhất trên chiếc VinFast VF 5 lần này nằm ở bánh xe. Thay vì bộ mâm thép trần như những chiếc xe từng xuất hiện trước đây, xe trong ảnh được bổ sung một bộ ốp bên ngoài.

Bộ ốp này có thiết kế 5 chấu lớn cách điệu, sử dụng hai tông màu tương phản. Các chấu tạo hình khá vuông vức và có đường viền sáng màu, trong khi khu vực bên trong được hoàn thiện màu tối. Nhờ đó, diện mạo bên hông của chiếc xe trông hoàn thiện hơn đáng kể so với phiên bản dùng mâm thép trần từng bị bắt gặp. Dù vậy, qua hình ảnh, chưa thể xác định đây là mâm hợp kim hay chỉ là ốp trang trí gắn trên mâm thép.

Ở lần chạy thử tại Ấn Độ, mẫu xe được cho là VF 5 mới sử dụng mâm thép kích thước 16 inch. Một chiếc khác sau đó xuất hiện tại Việt Nam cũng sử dụng kiểu mâm tương tự nhưng chưa có phần ốp bên ngoài. Trang bị cụ thể vẫn cần chờ thông tin chính thức từ VinFast.

- Ảnh 2.

Phần đầu có nhiều thay đổi trong khi hình dáng tổng thể về cơ bản không thay đổi. Ảnh dựng đồ họa: AI

Còn lại, tương tự hình ảnh lộ diện không che trước đó, có thể thấy phần đầu xe thay đổi khá nhiều so với VF 5 hiện hành. Mặt trước được tạo hình cao và dựng đứng hơn, trong khi cản dưới sử dụng mảng nhựa đen lớn. Khu vực trung tâm của cản dưới có trang bị các khe lấy gió.

Cụm đèn cũng được bố trí lại. Đèn chiếu sáng chính đặt thấp và nằm khá sâu bên trong hốc đèn, trong khi dải LED mảnh được bố trí phía dưới. Cách thiết kế này tạo cho phần đầu VF 5 mới diện mạo khác biệt rõ rệt so với mẫu xe đang bán.

Nhìn từ bên hông, VF 5 mới dường như không có nhiều thay đổi. Có thể VinFast đã tái sử dụng kết cấu thân xe của VF 5 hiện hành đang bán tại Việt Nam.

Ưu điểm của việc giữ lại kết cấu này là có thể giúp VF 5 mới duy trì mức giá bán cạnh tranh. Đây cũng là cách làm khá phổ biến của nhiều hãng xe Nhật khi tung ra phiên bản facelift: họ chủ yếu thay đổi một số chi tiết ngoại thất, nội thất và trang bị thay vì can thiệp quá nhiều vào kết cấu tổng thể hay nền tảng khung gầm.

Điều đó có thể giúp kiểm soát giá bán. Tuy nhiên, nó cũng đặt ra một số câu hỏi. Chẳng hạn, nếu không thay đổi nhiều về kết cấu thân xe thì bộ pin đặt dưới sàn có được thay đổi dung lượng hay không? Không gian sử dụng bên trong có được VinFast cải thiện hoặc tối ưu lại hay không?

Nội thất VinFast VF 5 nhiều nâng cấp

Trong khi những lần bắt gặp ở Việt Nam chưa lộ nhiều chi tiết bên trong thì ở Ấn Độ, các phóng viên ô tô đã chụp được một phần không gian nội thất. Theo đó, bảng táp-lô chuyển sang kiểu phẳng, màn hình giải trí đặt nổi, trong khi cụm màn hình phía sau vô lăng không còn xuất hiện. Vô lăng có kiểu dáng tương đồng VF 8 mới và cần số dạng núm xoay nhiều khả năng được thay bằng cần gạt phía sau vô lăng.

- Ảnh 3.

Hình ảnh nội thất chiếc xe chạy thử ở Ấn Độ. Ảnh: Rush Lane

Với việc cụm điều khiển trung tâm được nâng cao hơn, có khả năng VF 5 mới được bổ sung vị trí đặt tay và bố trí khu vực để cốc, chai nước thuận tiện hơn.

Hiện VinFast chưa công bố thông tin chính thức về VinFast VF 5 mới cũng như thời điểm mẫu xe này có thể được giới thiệu. VF 5 hiện hành tại Việt Nam có giá niêm yết 496 triệu đồng, ra đại lý có thể còn được giảm hàng chục triệu đồng. Chẳng hạn, một đại lý tại TP.HCM đang áp dụng chương trình ưu đãi kích, đưa giá xe xuống mức 432 triệu đồng.

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Tags

VinFast VF 5

VINFAST

ngoại thất

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