Lộ phiếu đăng kiểm xe limousine xịn nhất của VinFast: Có thật dùng động cơ hybrid?

Mới đây, một số kênh mạng xã hội đã chia sẻ bức ảnh được cho là phiếu đăng kiểm của mẫu xe limousine VinFast hoàn toàn mới. Mẫu xe này chưa từng được giới thiệu chính thức; do vậy, những thông tin có trong bức ảnh đang rất được quan tâm.

Phiếu đăng kiểm được cho là của mẫu xe limousine hoàn toàn mới của VinFast.

Một trong những điều được quan tâm nhất là hệ truyền động của xe. Với thiết kế lưới tản nhiệt tương tự các xe sử dụng động cơ đốt trong, một số người cho rằng xe sử dụng kết hợp cả động cơ điện lẫn động cơ đốt trong - tạo thành hệ động cơ hybrid.

Tuy nhiên, dựa trên thông tin có trên phiếu thì mẫu xe này vẫn chỉ sử dụng động cơ điện như các xe khác của VinFast, không sử dụng động cơ đốt trong.

Cụ thể hơn, thông tin có trên phiếu cho thấy xe sử dụng 2 động cơ điện có công suất 150 kW (khoảng 201 mã lực) mỗi chiếc. Ngoài ra, xe sử dụng pack pin Lithium có dung lượng lên tới 131 kWh, đi kèm điện áp 388 vôn.

Mẫu limousine từng xuất hiện trong một sự kiện nội bộ của Vingroup.

So với mẫu VinFast VF 9, mẫu xe này vẫn có chung thông số động cơ nhưng pin thì có dung lượng cao hơn (so với 123 kWh trên VF 9).

Tuy nhiên, điều đáng chú ý hơn là mẫu xe limousine mới có VinFast có kích thước và trọng lượng lớn hơn hẳn VF 9. Cụ thể hơn, thông tin có trên phiếu cho thấy mẫu xe limousine này có kích thước 5.342 x 2.065 x 1.687 (mm), trục cơ sở 3.349 mm, nặng 3.035 kg.

So với VF 9, trục cơ sở của xe được kéo dài thêm khoảng 200 mm. Điều thú vị là VinFast cũng đã từng kéo dài trục cơ sở thêm 200 mm với mẫu Lux SA2.0, tạo thành mẫu President.

Ngoài các thông tin này, một điều khác cũng đã được xác nhận thông qua thông tin có trên phiếu là mẫu xe limousine của VinFast chỉ có 4 chỗ, khác với VF 9 có thể có tối đa 7 chỗ ngồi.

Như đã đề cập, VinFast hiện chưa công bố bất cứ thông tin chính thức nào về mẫu xe mang dòng tên Lạc Hồng 900 LX, hay LACHONG 900 LX như trên phiếu. Điều có thể dễ dàng nhận thấy là mẫu xe này được xây dựng trên nền của mẫu VF 9 nhưng đã được biến đổi nhiều phần ở nội-ngoại thất, mang đến thiết kế hầm hố hơn.

Khác với các mẫu xe VinFast thông thường, mẫu limousine này sử dụng logo hình cánh chim tạo hình chữ V; một thông tin chưa được kiểm chứng cho rằng logo này do một đơn vị của Việt Nam trực tiếp thi công mạ vàng.

VinFast cũng đã thay đổi thiết kế phần đầu của nhiều xe VF 9 dành cho lực lượng cảnh sát giao thông.

Một điều thú vị khác là VinFast cũng đã thay đổi thiết kế đầu xe của nhiều xe VF 9 mà lực lượng cảnh sát giao thông đã đưa vào sử dụng. So với mẫu limousine này, thay đổi ở phần đầu của những chiếc VF 9 này không hầm hố bằng.

Dựa trên đặc điểm thiết kế, có thể phỏng đoán rằng ý đồ của người thiết kế là khi đoàn xe gồm những chiếc VF 9 của cảnh sát và chiếc limousine này cùng đi với nhau, chiếc xe chở lãnh đạo cấp cao hoặc nguyên thủ phải có thiết kế nổi bật hơn.

Trước khi xuất hiện phiếu đăng kiểm, một số thông tin khác về mẫu xe đặc biệt của VinFast cũng đã được hé lộ. Một trong những điều đáng chú ý là người thiết kế ra mẫu xe.

Thông qua đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp mà VinFast nộp lên cơ quan chức năng Indonesia, có thể thấy rằng mẫu xe này do 3 nhà thiết kế thực hiện, gồm Jae Hoon Lee (quốc tịch New Zealand), Viet Tuan VU (quốc tịch Việt Nam), và Jay Shen SIM (quốc tịch Úc).

Đáng chú ý, Viet Tuan Vu (tên tiếng Việt: Vũ Việt Tuấn) là người duy nhất thiết kế mẫu VinFast Limo Green. Trong khi đó, Jae Hoon Lee và Jay Shen Sim cũng đã hợp tác với VinFast trong thiết kế nhiều mẫu xe khác, trong đó có xe bán tải concept VF Wild.