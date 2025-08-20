Ở Việt Nam có xe tay ga đang giảm giá mạnh, trang bị không thua kém đối thủ Vision mà rẻ hơn 10 triệu

Nội dung chính TVS Callisto 110 được giảm giá 9,5 triệu, giá thực tế còn 20 triệu đồng

Chung phân khúc với Vision nhưng trang bị không thua kém nhiều

Theo thông tin từ TVS Motor Việt Nam, hãng xe đến từ Ấn Độ này đang triển khai chương trình ưu đãi giảm giá đối với nhiều mẫu xe tay ga. Trong đó, mẫu TVS Callisto 110 được chú ý nhiều nhất.

Giá bán lẻ đề xuất của mẫu xe này vào khoảng 29,5 triệu đồng, tuy nhiên hiện tại một số đại lý triển khai khuyến mại giảm tới 9,5 triệu đồng, đưa giá bán của xe thực tế chỉ còn 20 triệu đồng.

TVS Callisto 110 đang được giảm giá tới 9,5 triệu đồng, đưa giá bán thực tế chỉ còn 20 triệu đồng.

Với mức giá này, Callisto 110 rẻ hơn đáng kể so với đối thủ trực tiếp trong cùng phân khúc là Honda Vision. Vision hiện có giá bán dao động từ 31 triệu đồng đến khoảng 37 triệu đồng tùy phiên bản.

Honda Vision vốn được xem là một trong những mẫu xe tay ga phổ thông bán chạy nhất tại Việt Nam, với ưu thế về thương hiệu, sự ổn định và mạng lưới dịch vụ. Tuy nhiên, sự xuất hiện của TVS Callisto 110 với giá bán thấp hơn đang mở ra thêm lựa chọn cho nhóm khách hàng quan tâm đến xe tay ga đô thị cỡ nhỏ. Cả hai đều hướng tới nhóm người dùng phổ thông, đặc biệt là phái nữ và người cần một mẫu xe nhỏ gọn, tiết kiệm cho nhu cầu đi lại hàng ngày.

Trang bị không thua kém Vision

TVS Callisto 110 là mẫu xe tay ga nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Mẫu xe này sử dụng động cơ xi-lanh đơn, 4 kỳ, dung tích 109,7 cc, làm mát bằng không khí, phun xăng điện tử. Công suất cực đại đạt khoảng 5,8 kW (tương đương 7,78 mã lực), mô-men xoắn cực đại từ 8,8 Nm.

Trong khi đó, Honda Vision trang bị động cơ eSP 110 cc, xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí. Khối động cơ này cho công suất cực đại 6,59 kW (~8,8 mã lực) tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn 9,29 Nm tại 6.000 vòng/phút.

Nắp bình xăng đặt phía sau; người dùng không cần mở yên để đổ xăng.

So sánh trực tiếp, động cơ của Vision mạnh hơn về cả công suất và mô-men xoắn, đồng nghĩa với khả năng tăng tốc và vận hành nhỉnh hơn so với Callisto 110. Callisto có lẽ thiên về sự ổn định và cung cấp vừa đủ sức mạnh cho nhu cầu đi phố.

Về mức tiêu hao nhiên liệu, hiện các nguồn thông tin công khai chưa có dữ liệu chính thức cho Callisto 110. Trong khi đó, Vision được Honda công bố mức tiêu hao khoảng 1,8–1,85 lít/100 km, một con số khá tiết kiệm trong phân khúc.

Mặt đồng hồ của TVS Callisto 110.

Một điểm đáng chú ý là Callisto 110 có dung tích cốp lớn hơn đối thủ. Cốp của xe đạt 21 lít, có thể chứa được hai mũ bảo hiểm trùm đầu cùng một số vật dụng cá nhân. Bình xăng dung tích khoảng 5,8–6 lít; với nắp bình xăng đặt ở phần đuôi xe, người dùng có thể đổ xăng mà không cần mở yên.

Trong khi đó, Vision có dung tích cốp khoảng 18 lít, bình xăng đặt dưới yên với dung tích khoảng 4,8–4,9 lít, buộc người dùng phải mở cốp để tiếp nhiên liệu.

Dung tích cốp của TVS Callisto 110 lên tới 21 lít.

Về trang bị an toàn, TVS Callisto 110 được trang bị phanh đĩa trước, phanh tang trống sau, tích hợp công nghệ SBT (Synchronized Braking Technology, tạm dịch: Phanh đồng bộ) giúp phân bổ lực phanh cân đối. Xe có đồng hồ analog nền trắng, cổng sạc USB, yên hai tông màu với tựa lưng cho người ngồi sau và sàn để chân rộng.

Honda Vision có lợi thế ở trang bị công nghệ hiện đại hơn. Xe tích hợp hệ thống khóa thông minh (Smartkey), tính năng Idling Stop tự động tắt máy khi dừng quá 3 giây, phanh CBS (Combi Brake System) và cổng sạc USB. Bảng đồng hồ dạng analog đơn giản, không có tùy chọn màn hình điện tử.

Song, với chương trình ưu đãi hiện tại đưa giá TVS Callisto 110 xuống mức rất thấp, mẫu xe Ấn Độ này là một lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc xe tay ga phổ thông.