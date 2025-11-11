Lo ngại biến đổi khí hậu, hơn 40% phụ nữ Úc chưa có con ngần ngại sinh đẻ

Tờ Guardian đưa tin, nhiều người dân Úc đang vô cùng lo ngại về biến đổi khí hậu. 40% số người được khảo sát tin rằng thời tiết sẽ "nóng hơn nhiều" vào năm 2050.

Số liệu được lấy từ cuộc khảo sát 2.000 người dân Úc về tác động của hiện tượng nóng lên toàn cầu.

“So với nam giới, phụ nữ dự đoán thời tiết sẽ nóng hơn, cảm thấy lo lắng hơn và bất an hơn về biến đổi khí hậu" , giáo sư Clive Hamilton của Đại học Charles Sturt, đại diện nhóm khảo sát cho hay.

Đáng chú ý, 40,4% phụ nữ chưa có con cho biết họ khá hoặc rất do dự về việc sinh con do lo ngại biến đổi khí hậu, trong khi tỷ lệ này ở nam giới chỉ là 17%.

Ông Hamilton cảnh báo mức độ lo ngại ngày càng tăng về khí hậu có thể dẫn đến sự sụt giảm tỷ lệ sinh tại Úc. “Dường như có một khoảng cách lớn giữa những lo ngại của giới trẻ và các cuộc thảo luận chính sách của Chính phủ về biến đổi khí hậu ”, ông nói. “ Khảo sát này cho thấy đây là vấn đề không thể bị bỏ qua".

Những phát hiện này tương đồng với kết quả khảo sát của Quỹ Bảo tồn Úc năm 2019, theo đó khoảng 33% phụ nữ Úc dưới 30 tuổi cân nhắc lại việc sinh con do lo ngại về “một tương lai không an toàn vì biến đổi khí hậu”.

Khảo sát cũng bao gồm những người sống tại các khu vực chịu ảnh hưởng của lũ lụt và cháy rừng từ năm 2019. Nhưng kết quả cho thấy ảnh hưởng của các sự kiện thời tiết cực đoan đến tâm lý lo ngại về biến đổi khí hậu là không đáng kể.

Giáo sư Iain Walker, nhà tâm lý xã hội tại Đại học Melbourne, nhận định kết quả này phù hợp với nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước. Ông giải thích: “Những người tin biến đổi khí hậu do con người gây ra sẽ xem các hiện tượng thiên tai như lũ lụt hay hạn hán là bằng chứng cho sự biến đổi này. Ngược lại, những người không tin sẽ có cách giải thích khác cho các sự kiện thời tiết cực đoan".

Mặc dù các khu vực khảo sát nằm ngoài các thành phố lớn, khảo sát cho thấy người dân ở đô thị có mức độ quan tâm về khủng hoảng khí hậu cao hơn so với khu vực vùng sâu, vùng xa.

(Nguồn: Theguardian.com)