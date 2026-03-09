Bệ phóng tên lửa phòng không Patriot.

Bulgaria mới đây đã gửi yêu cầu tới Hy Lạp để tăng cường khả năng phòng không, trong bối cảnh leo thang xung đột ở Trung Đông và nguy cơ bị tấn công bằng vũ khí tầm xa, bao gồm cả tên lửa đạn đạo.

Hy Lạp đã đáp lại yêu cầu này, và như Bộ trưởng Quốc phòng Nikos Dendias đã tuyên bố, nước này sẽ di chuyển một khẩu đội tên lửa phòng không Patriot đến phía Bắc đất nước, cũng như triển khai hai máy bay chiến đấu F-16 đến đó để tăng cường phòng thủ.

Các sĩ quan của Không quân Hy Lạp sẽ đến Bulgaria để giúp phối hợp các hoạt động chung.

Mặc dù kịch bản Iran đột ngột quyết định tấn công Bulgaria bằng tên lửa đạn đạo có vẻ khó xảy ra, nước này dường như đã quyết định "thận trọng" đề phòng trường hợp đó.

Cần nhớ rằng, trước đây đã từng có trường hợp tương tự, mặc dù là với máy bay không người lái tấn công Shahed, đã bay đến Síp và thậm chí đâm trúng nhà chứa máy bay, trong đó có máy bay trinh sát tầm cao U-2 của Mỹ. UAV này có lẽ đã được phóng từ lãnh thổ Lebanon.

Nhưng ngay cả khi xét đến khả năng Iran tấn công trực tiếp bằng tên lửa vào châu Âu, Bulgaria vẫn nằm trong tầm bắn của cả tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo mà Iran đang sở hữu.

Hiện nay, hệ thống phòng không Bulgaria chủ yếu bao gồm các hệ thống tên lửa phòng không của Liên Xô, gồm tám bệ phóng S-300PMU, từ đó, về mặt lý thuyết, có thể bắn hạ tên lửa đạn đạo.

Tuy nhiên, để đảm bảo tiêu diệt loại tên lửa này, cần đến các tên lửa đánh chặn động năng hiện đại, ví dụ như hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Mỹ.

Cần lưu ý rằng, một khẩu đội Patriot không đủ để bao phủ toàn bộ lãnh thổ Bulgaria, nhưng hệ thống này vẫn có khả năng bảo vệ ít nhất một phần lãnh thổ quốc gia này.