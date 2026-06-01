Lọ Lem đẹp thế này thì hoàng tử nào chịu cho nổi: Gương mặt như một thiên sứ, hoàn hảo AI không vẽ nổi

Nhan sắc của mỹ nhân này thực sự là đẹp như một thiên sứ.

Mới đây, một số hình ảnh của cặp đôi Mikhail Sotnikov và Polina Denisova trong bộ phim Bednye smeyutsya, bogatye plachut (tạm dịch: Kẻ Nghèo Cười, Người Giàu Khóc) đã được chia sẻ lên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Hiện lên trước mắt người xem là chuyện tình ngọt ngào như Hoàng tử và Lọ Lem phiên bản Nga, khi mà nam chính Misha là con trai của một ông chủ giàu có nhưng lại đem lòng yêu cô hầu gái Katya.

Mikhail Sotnikov và Polina Denisova trong phim Bednye smeyutsya, bogatye plachut giống như Hoàng tử và Lọ Lem vậy.

Một trong những điều nổi bật ở đoạn video này, đó là nhan sắc giống như thiên sứ của Polina Denisova. Từng đường nét trên gương mặt cô đều vô cùng hoàn hảo, làn da trắng muốt, tất cả tạo nên vẻ đẹp hoàn hảo, đến độ cảm tưởng như AI cũng không thể vẽ ra, đặc biệt là ở phân cảnh nữ chính mặc đồ dạ tiệc.

Cho những ai chưa biết Kẻ Nghèo Cười, Người Giàu Khóc là một bộ phim truyền hình tâm lý tình cảm do Nga sản xuất, kể câu chuyện về những con người trong gia đình ông trùm Sergei Vorontsov. Nữ chính Katya bất ngờ trở thành người hầu trong dinh thự trên phố Rublyovka. Tại đây, cô phải làm quen với một thế giới hoàn toàn mới với những luật lệ, quy tắc và các âm mưu. Thế nhưng đồng thời, Katya cũng có những cảm xúc khó quên với Misha, con trai ông trùm, người luôn dành cho cô một sự dịu dàng đặc biệt.

Cận cảnh visual tuyệt đối điện ảnh của nàng thơ đến từ xứ sở Bạch Dương.

Nói thêm về Polina Denisova, cô sinh ngày 24/2/2004, là một mỹ nhân trẻ cực kỳ xinh đẹp của làng phim xứ sở Bạch Dương. Dù còn trẻ, cô đã có kha khá kinh nghiệm diễn xuất khi góp mặt trong 11 dự án phim với các vai trò lớn nhỏ khác nhau. Trong số đó, các tác phẩm nổi bật nhất là Papiny dochki. Mama vernulas (tạm dịch: Những Cô Con Gái Cưng Của Bố Mẹ Đã Về), Shkola zhenskogo schastya (tạm dịch: Trường Học Hạnh Phúc Phụ Nữ) và Bednye smeyutsya, bogatye plachut. Trong năm 2027, Polina Denisova sẽ tái xuất màn ảnh trong bộ phim kỳ áo Khottabych.

Trên mạng xã hội, Polina Denisova sở hữu tài khoản Instagram với 377 ngàn người theo dõi và kênh TikTok với gần 1 triệu người theo dõi. Đây là nơi cô chia sẻ những khoảnh khắc thú vị trong cuộc sống thường ngày, giao lưu với người hâm mộ, cũng như quảng bá cho các dự án nghệ thuật mình tham gia. Đáng chú ý, hồi năm ngoái cô có đăng tải khoảnh khắc chung khung hình với Mikhail Sotnikov. Đoạn clip này thu về tới 12.7 triệu lượt xem, 924.4 nghìn lượt thả tim, cho thấy tình cảm của khán giả dành cho cặp đôi phim Bednye smeyutsya, bogatye plachut.

nguồn: IMDb, Instagram - TikTok nhân vật