Lộ hình ảnh máy bay Mỹ đầy miếng vá khi về từ Trung Đông

Anh Thư |

Cuộc tấn công của Iran nhằm vào căn cứ không quân Prince Sultan ở Ả Rập Saudi hồi tháng trước được cho là đã làm hư hại 5 máy bay chở dầu.

Theo Yahoo News, News 18 và The War Zone, một số hình ảnh và video đang được lan truyền đã cho thấy một máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC-135R Stratotanker của Không quân Mỹ vừa hạ cánh xuống căn cứ Không quân Hoàng gia Anh (RAF) Mildenhall ở hạt Suffolk - Anh với nhiều miếng vá màu trắng trên thân.

Các trang tin trên cho hay chiếc máy bay vừa về từ Trung Đông và bị thiệt hại do không kích của Iran.

Một bức ảnh cho thấy chiếc máy bay KC-135R Stratotanker của Không quân Mỹ đầy những mảnh vá. Ảnh: THE WAR ZONE

Cận cảnh các "dấu vết lạ" trên thân máy bay - Ảnh: THE WAR ZONE

Nhiếp ảnh gia Mark Lynham, một trong những người đã chụp lại chiếc máy bay "vá víu", nói với hãng tin Storyful rằng chiếc máy bay dường như có "những vết hư hại do mảnh đạn đã được vá lại" nhưng không thể xác minh những miếng băng dính đó đang che giấu điều gì.

Bức ảnh mà nhiếp ảnh gia Mark Lynham chụp chiếc máy bay Mỹ bị hư hại - Ảnh: Mark Lynham

Đoạn clip được cho là chiếc máy bay Mỹ bị vá víu khi trở về từ Trung Đông - Clip: NEWS 18/X

Theo The War Zone, rất có thể đây là một trong những máy bay tiếp nhiên liệu bị hư hại trong cuộc tấn công của Iran nhằm vào căn cứ không quân Prince Sultan ở Ả Rập Saudi hồi tháng trước.

Chiếc máy bay thuộc biên chế Phi đội tiếp nhiên liệu trên không số 121 của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ohio (Mỹ).

Cũng theo trang tin này, vụ tấn công nói trên được cho là đã làm hư hại 5 máy bay chở dầu, trong khi mức độ tàn phá của các vụ tấn công tiếp theo của Iran vào căn cứ này vẫn chưa rõ ràng.

Việc thiếu hình ảnh vệ tinh thường xuyên từ các nhà cung cấp của Mỹ về Trung Đông đã khiến việc hiểu rõ những gì đã xảy ra trở nên khó khăn hơn.

Nhờ căng thẳng Iran, một sản phẩm Trung Quốc từng bị ngó lơ nhiều năm nay trở thành thứ "hái ra tiền"?
Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

00:53
