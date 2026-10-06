Lộ diện xe dễ là VinFast VF 9 thế hệ mới: Dáng hình hộp như Santa Fe, mâm giống VF Wild

Bên cạnh thay đổi thiết kế, VF 9 thế hệ mới khả năng cao sẽ có thêm các tùy chọn động cơ hybrid.

Gần đây, thông tin về mẫu xe VinFast VF 9 thế hệ mới liên tục xuất hiện trên mạng xã hội. Cụ thể, cộng đồng mạng đang chú ý trước những hình ảnh rò rỉ mới nhất. Theo đó, thiết kế của chiếc xe VinFast này mang nhiều điểm khác biệt.

Mẫu xe được cho là VinFast VF 9 thệ hệ mới. Ảnh: ST

Lộ diện thiết kế phía sau VinFast VF 9 thế hệ mới

Gần nhất, hình ảnh nghi là của mẫu xe VinFast này đã xuất hiện tại trụ sạc V-Green. Đáng chú ý, hình ảnh thực tế cho thấy thiết kế đuôi xe có hình dáng vuông vức. Chi tiết này khiến nhiều người tiêu dùng liên tưởng đến mẫu xe Hyundai Santa Fe. Bên cạnh đó, xe cũng được trang bị bộ mâm sở hữu thiết kế rất lạ mắt. Thực tế, bộ mâm này có kiểu dáng gần như tương đồng với mẫu xe bán tải REEV VinFast VF Wild được giới thiệu cách đây không lâu.

Trước đó, vào khoảng giữa tháng 8, VinFast đã đăng tải một đoạn video ngắn hé lộ về xe. Phần đầu xe nổi bật với cụm mặt lưới tản nhiệt có kích thước nhỏ. Xe vẫn duy trì dải đèn họa tiết cánh chim đặc trưng của thương hiệu. Đáng chú ý, khu vực cản trước của xe được gia tăng kích thước lớn hơn đáng kể. Ngoài ra, phần cản này sở hữu nhiều chi tiết cắt xẻ và viền kim loại góc cạnh. Tuy nhiên, đoạn video ngắn dựng bằng AI vẫn chưa cho thấy rõ thiết kế đuôi xe và nội thất.

Hình ảnh VF 9 thế hệ mới được VinFast hé lộ vào tháng 8. Ảnh chụp màn hình

Mong chờ nhiều thay đổi trên VinFast VF 9 mới

Nhiều khả năng mẫu xe VinFast VF 9 thế hệ mới sẽ đa dạng hóa hệ truyền động. Bên cạnh bản thuần điện truyền thống, hãng có thể thêm tùy chọn hybrid gia tăng phạm vi hoạt động với công nghệ REEV tương tự mẫu xe bán tải VF Wild. Nếu thông tin này là sự thật, VF 9 sẽ là sản phẩm thứ hai của thương hiệu VinFast trang bị công nghệ mới này.

Hiện tại, VF 9 đang được phân phối với 2 phiên bản là Eco và Plus. Giá bán khởi điểm của phiên bản Eco là 1,348 tỷ đồng trong khi phiên bản Plus là 1,529 tỷ đồng. Hai phiên bản khác nhau về trang bị tiện nghi cũng như quãng đường di chuyển.

Cả hai phiên bản đều dùng chung một cấu hình động cơ điện. VinFast trang bị cho VF 9 2 motor điện, công suất tối đa 402 mã lực, mô-men xoắn cực đại 620 Nm.Đối với bản Eco, xe có tầm hoạt động 626 km sau mỗi lần sạc đầy. Ngược lại, phiên bản Plus cung cấp quãng đường di chuyển tối đa ở mức 602 km.

Xét trong phân khúc SUV cỡ E, VinFast VF 9 là đối thủ của các mẫu xe như Ford Explorer, Volkswagen Teramont hay Land Cruiser Prado.