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Lộ diện thêm “cá mập” thoát hàng PNJ

Mai Chi
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Đáng chú ý, nhóm Sprucegrove chỉ mới trở thành cổ đông lớn của PNJ chưa đầy hai tháng trước.

Sprucegrove Investment Management Ltd vừa báo cáo không còn là cổ đông lớn tại CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ).

Cụ thể, nhóm nhà đầu tư do Sprucegrove Investment Management Ltd đại diện đã bán gần 6,6 triệu cổ phiếu PNJ, hạ sở hữu từ 25,81 triệu cổ phiếu, tương ứng 5,04% vốn, xuống còn hơn 19,21 triệu cổ phiếu, tương ứng 3,75%. Trong đó, Vanguard International Value Fund là bên bán nhiều nhất với hơn 5 triệu cổ phiếu.

Đáng chú ý, nhóm Sprucegrove chỉ mới trở thành cổ đông lớn của PNJ chưa đầy hai tháng trước. Ngày 14/8, nhóm này mua thêm khoảng 1,62 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu từ 4,72% lên 5,04% vốn và chính thức vượt ngưỡng 5%.

Cùng phiên 2/10, nhóm quỹ do T. Rowe Price Associates, Inc. đại diện cũng bán ròng hơn 5,46 triệu cổ phiếu PNJ, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu từ 6,02% xuống còn 4,95% và không còn là cổ đông lớn.

Tương tự Sprucegrove, T. Rowe Price cũng mới gia nhập nhóm cổ đông lớn của PNJ trong tháng 8. Cụ thể, ngày 13/8, các quỹ thành viên mua tổng cộng 525.300 cổ phiếu, nâng sở hữu từ 4,97% lên 5,07%. Chỉ vài ngày sau, đến 19/8, nhóm này tiếp tục mua gần 4,9 triệu cổ phiếu, đẩy tỷ lệ sở hữu lên 6,02%.

Như vậy, riêng hai nhóm Sprucegrove và T. Rowe Price đã bán tổng cộng hơn 12 triệu cổ phiếu PNJ trong ngày 2/10, chỉ khoảng một tháng rưỡi sau khi cùng gia tăng mạnh tỷ trọng tại doanh nghiệp. Lượng bán này diễn ra đúng phiên PNJ có thanh khoản kỷ lục, với hơn 76 triệu cổ phiếu được khớp lệnh. Cùng ngày, khối ngoại bán ròng khoảng 54,5 triệu cổ phiếu qua phương thức khớp lệnh, cho thấy áp lực rút vốn ngoại tập trung rất lớn tại mã này.

Thông tin liên quan, PNJ cho biết Viện Khoa học Đá quý Châu Á (AIGS) đã thực hiện kiểm định độc lập đối với các mẫu kim cương do Vinacontrol lấy ngẫu nhiên và niêm phong. Kết quả cho thấy 100% mẫu được kiểm định là kim cương thiên nhiên, đồng thời phù hợp với các thông số 4C mà PNJ công bố. Động thái này diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp đang tăng cường kiểm chứng độc lập và rà soát lại quy trình kiểm định sau những tranh cãi liên quan đến chất lượng sản phẩm

Trên thị trường, cổ phiếu PNJ "quay xe" tăng kịch biên độ lên 19.500 đồng/cp phiên sáng 9/10. Dù vậy, tính chung trong hơn 1 tháng trở lại đây, cổ phiếu đã bay gần 55% giá trị.

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