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Lộ diện tấm vé trúng độc đắc Vietlott hơn 23 tỷ đồng

Đại Việt/VTC News
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Tối 26/6, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) – Bộ Tài chính phát thông báo vừa có một vé trúng độc đắc của sản phẩm Mega 6/45 trị giá hơn 23 tỷ đồng.

Bộ số may mắn trúng giải Jackpot (độc đắc) trong kỳ quay 1.528 là: 09 – 14 – 31 – 36 – 41 - 45. Như vậy, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định, chủ nhân tấm vé sẽ thực lĩnh hơn 21 tỷ đồng.

Lộ diện tấm vé trúng độc đắc Vietlott hơn 23 tỷ đồng - Ảnh 1.

Một vé trúng độc đắc vào tối 26/6. (Ảnh: Đại Việt)

Vào ngày 10/6, trong kỳ quay số 1.521 của sản phẩm Mega 6/45, Vietlott cũng tìm thấy 1 vé may mắn trúng độc đắc trị giá gần 24 tỷ đồng. Bộ số trúng độc đắc là: 03 – 09 – 17 – 22 – 27 – 32.

Mới đây, Vietlott đã tổ chức trao giải độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35 kỳ quay 707 cho ông V.H (quê ở tỉnh Quảng Trị) với tổng giá trị giải thưởng gần 10 tỷ đồng.

Ông H. là chủ thuê bao Vinaphone và mua vé số thông qua ứng dụng Vietlott SMS. Ông đang sinh sống tại Quảng Trị và làm trong lĩnh vực xây dựng. Bộ số trúng độc đắc của ông là: 14 - 19 - 21 - 23 - 27 và con số may mắn là 05.

Lộ diện tấm vé trúng độc đắc Vietlott hơn 23 tỷ đồng - Ảnh 2.

Ông H. ở Quảng Trị trúng giải độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35 trị giá gần 10 tỷ đồng. (Ảnh: Đại Việt)

Ông H. cho biết, mỗi ngày, ông thường mua từ 2 - 10 vé để giải trí. Các sản phẩm ông thường tham gia gồm xổ số tự chọn Power 6/55, xổ số quay nhanh Lotto 5/35, Keno và xổ số tự chọn Mega 6/45.

Theo ông H., ông từng có lần trúng giải Keno 9 số bậc 10 với giá trị giải thưởng 150 triệu đồng.

Chia sẻ về bộ số mang lại may mắn trong kỳ quay số mở thưởng lần này, ông H. cho biết đây là một bộ số đặc biệt xuất phát từ giấc mơ của mình.

“Trong giấc mơ, tôi thấy cậu mình đọc 4 con số là 14, 19, 21, 27. Trưa hôm sau, tôi mua 3 dãy số đều với 4 con số đó, còn 2 số còn lại thì để máy tự chọn số. Thật may mắn khi cả 3 dãy số tôi mua đều trúng thưởng với tổng trị giá gần 10 tỷ đồng” , ông H. nói.

Ông H. chia sẻ, ông nhận được tin nhắn báo trúng thưởng ngay sau kỳ quay số lúc 13h nhưng vẫn tiếp tục đi làm. Sáng hôm sau, ông đã đến trụ sở Vietlott để xác nhận thông tin trúng thưởng. Sau khi xác nhận thông tin trúng thưởng, ông H. đã báo tin vui cho người thân trong gia đình của mình.

Cũng theo ông H. ông sẽ sử dụng một phần tiền thưởng để hỗ trợ bố mẹ, anh em trong gia đình. Bên cạnh đó, ông dự kiến thực hiện các hoạt động thiện nguyện tại địa phương, đóng góp xây dựng đình làng tại quê nhà.

Phần còn lại, ông sẽ sửa sang nhà cửa, lo cho con cái học tập và gửi tiết kiệm nhằm tạo nền tảng ổn định cho tương lai. Ông cũng sẽ tiếp tục duy trì công việc hiện tại.

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