Theo Bộ Quốc phòng Nga, một đơn vị máy bay không người lái Nga đã phá hủy 7 hệ thống FrankenSAM của Ukraine tại Zaporizhzhia từ đầu năm 2026.

Hệ thống phòng không FrankenSAM.

Hãng thông tấn SouthFront cho biết các cuộc tấn công này đều được thực hiện bằng máy bay không người lái (UAV) Lancet.

"Năm 2026, một kíp vận hành tên lửa Lancet thuộc đơn vị lính dù Novorossiysk Guards Mountain Airborne đã phá hủy 7 hệ thống tên lửa phòng không của Ukraine tại vùng Zaporozhye", Bộ Quốc phòng Nga, cho biết.

Cũng theo nguồn tin này, đơn vị của Nga đã phát hiện ra dấu vết do các phương tiện quân sự Ukraine để lại trong quá trình trinh sát trên không, dẫn đến việc phát hiện một số hệ thống Buk nâng cấp theo cấu hình FrankenSAM được giấu kín trong một dải rừng.

Sau đó, các binh sĩ đã phóng một quả đạn Lancet để tấn công vị trí này. Một hệ thống phòng không FrankenSAM thứ hai sau đó được phát hiện gần một khu dân cư và đã bị phá hủy trong một cuộc tấn công khác.

Vài ngày sau, trong khi tiến hành các hoạt động mà bộ này mô tả là "săn bắn tự do" gần Zaporizhzhia, đơn vị đã phát hiện và phá hủy một hệ thống FrankenSAM khác đã di chuyển vào khu vực rừng rậm.

Trong một chiến dịch sau đó, kíp lái nhận được tọa độ từ một đơn vị lân cận, xác định vị trí của một hệ thống phòng không khác đang hoạt động gần khu dân cư. Bộ Quốc phòng cho biết các binh sĩ điều khiển tên lửa Lancet đã tấn công và phá hủy hệ thống FrankenSAM.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, 3 hệ thống phòng không FrankenSAM khác đã bị phá hủy trong mùa Hè nhờ thông tin tình báo và tọa độ được cung cấp cho đơn vị.

Ngoài 7 hệ thống Buk và phiên bản FrankenSAM, theo Bộ Quốc phòng Nga, đơn vị này cũng đã tấn công ba trạm radar của Ukraine và hai xe sửa chữa và cứu hộ trong mùa Hè.

"Chúng tôi đã phá hủy 7 hệ thống Buk và FrankenSAM, qua đó làm suy yếu hệ thống phòng không của đối phương", Chỉ huy đơn vị với mật danh Bursak, cho biết.

Đoạn video do Bộ Quốc phòng công bố cho thấy các hệ thống bị tấn công là phiên bản nâng cấp của Buk-M1, được biết đến với tên gọi FrankenSAM.

Việc phát triển hệ thống FrankenSAM, dựa trên hệ thống phòng không tầm trung Buk-M1 do Liên Xô sản xuất, bắt đầu khoảng 3 năm trước nhằm đối phó với những tổn thất ngày càng tăng của hệ thống phòng không Ukraine.

Hệ thống tạm thời này được cho là có thể sử dụng 3 loại tên lửa phòng không do Mỹ sản xuất khác nhau: Tên lửa RIM-7 Sea Sparrow dẫn đường bằng radar bán chủ động, tên lửa Patriot dẫn đường bằng radar chủ động và tên lửa không đối không AIM-9 Sidewinder dẫn đường bằng hồng ngoại được cải tiến.

Hiện chưa có nhiều thông tin về tầm hoạt động và hiệu suất của hệ thống này.

Ukraine được thừa hưởng khoảng 70 hệ thống Buk-M1 sau sự sụp đổ của Liên Xô. Nhiều hệ thống trong số này đã bị quân đội Nga phá hủy hoặc hư hại, điều đó có nghĩa là lực lượng Ukraine sẽ không thể sản xuất nhiều tên lửa phòng không FrankenSAM (lai ghép từ nhiều chủng loại khác nhau).

Đoạn phim do Bộ Quốc phòng Nga công bố cũng cho thấy tất cả các hệ thống đều bị nhắm mục tiêu bằng UAV Lancet, một sản phẩm của ZALA Aero Group.

ZALA sản xuất hai mẫu UAV: Lancet-1, có khả năng bay liên tục trong 30 phút và mang đầu đạn nặng 1kg, và Lancet-3 lớn hơn, có thể bay trong 40 phút và mang đầu đạn nặng 3kg.

Khi tấn công, máy bay không người lái Lancet bay về phía được chỉ định có mục tiêu bằng hệ thống dẫn đường quán tính hỗ trợ bởi GLONASS.

Khi đến nơi, người điều khiển sử dụng hệ thống quang điện tử tích hợp trên máy bay, được kết nối thông qua liên kết dữ liệu hai chiều để phát hiện, theo dõi và khóa mục tiêu.

Sau đó, hệ thống đo khoảng cách bằng laser sẽ điều khiển việc kích nổ đầu đạn.

Các phiên bản mới nhất tích hợp hệ thống dẫn đường thông minh và nhận diện mục tiêu IRRA của ZALA, mà theo công ty cho phép người vận hành xác định và theo dõi mục tiêu cũng như tấn công chúng dù chúng đang đứng yên hay di chuyển.

Công nghệ này được thiết kế để giúp máy bay không người lái duy trì khả năng khóa mục tiêu trong giai đoạn tiếp cận cuối cùng, giảm sự phụ thuộc vào việc điều khiển thủ công liên tục.