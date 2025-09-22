Lộ diện phiên bản nâng cấp tiếp theo của xe tăng T-72B3

Những hình ảnh về phương tiện chiến đấu hiện đại đã xuất hiện trong báo cáo của công ty vào Ngày xe tăng Nga.

Sự khác biệt chính về mặt hình ảnh của bản sửa đổi được cập nhật là việc lắp đặt các phiến giáp phản ứng nổ (ERA) kiểu Relikt trên tháp pháo của T-72, tương tự như giải pháp trên xe tăng T-80BVM hiện đại hóa.

Giải pháp này giúp loại bỏ khoảng cách khá lớn giữa các khối ERA của tháp pháo và thống nhất những yếu tố bảo vệ giữa các loại xe chiến đấu khác nhau.

Khối giáp phản ứng nổ trên T-72B3 mẫu 2025 và tham chiếu từ khối Relikt trên T-80BVM.

Sự thay đổi này cũng có thể được gọi là kết luận hợp lý đối với quá trình phát triển xe tăng T-72B3 của Nga được ghi nhận vào tháng 3, khi đó xe tăng này chỉ nhận được bộ phụ kiện Relikt cho phần phía trước thân.

Sau đó người Nga cũng bắt đầu thường xuyên lắp đặt các bộ phận giáp phản ứng nổ ở phía sau xe tăng, nơi máy bay không người lái FPV của Ukraine thường nhắm mục tiêu.

Trong hình ảnh ghi lại vào tháng 9 từ nhà máy bọc thép, có thể thấy những thay đổi trong thiết kế lưới chống máy bay không người lái phía trên tháp pháo, hiện tại cùng với các phiến giáp ERA, còn có 4 mái vòm với ăng ten của tổ hợp tác chiến điện tử.

Tuy nhiên xét theo "truyền thống" nâng cấp xe bọc thép của Nga, không thể loại trừ khả năng cấu trúc này sẽ bị tháo dỡ khi ra mặt trận và được thay thế bằng thứ gì đó tự chế có diện tích chồng lấn lớn hơn.

Xe tăng T-72 của Nga có cấu trúc thượng tầng khổng lồ, yêu cầu dỡ bỏ các hệ thống tác chiến điện từ.

Điều đáng chú ý là xe tăng hiện đại này nằm trong số các phiên bản cũ hơn của T-72B3, có thể cho thấy việc triển khai sớm phiên bản sửa đổi mới hoặc bản chất thử nghiệm của nó.

Ngoài ra không có bằng chứng nào cho thấy hệ thống phòng vệ chủ động (APS) Arena-M được lắp đặt trên xe, mặc dù ít nhất một số chiến xa đã được lắp đặt tổ hợp này vào tháng 3 năm nay.

Một trong số những hệ thống APS này đã được phát hiện ở Ukraine, nơi nó được cho là đang thực hiện chức năng bảo vệ xe bằng cách tiêu diệt tên lửa và máy bay không người lái đang bay tới, nhưng có vẻ đây vẫn chỉ là thử nghiệm đơn lẻ thay vì triển khai trên diện rộng.